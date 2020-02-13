Российская фигуристка чудом выжила после падения. А Ольгу ещё и делают виновной?

Российская фигуристка оказалась на грани жизни и смерти после падения с высоты пять метров. Спортсменку экстренно госпитализировали, и целый месяц о её состоянии не было никакой информации. К счастью, пострадавшая пришла в сознание и приступила к восстановлению.

Фигуристка недоумевает, почему от неё отвернулся Международный олимпийский комитет, обещавший помощь, а также призывает не верить в официальную версию происшествия.

Так что же случилось с Ольгой Севастьяновой на юношеской Олимпиаде?

Российская фигуристка, получившая тяжёлые травмы на репетиции открытия ЮОИ, пришла в себя

Госпитализация в тяжёлом состоянии

Начало юношеской Олимпиады, проходившей в Лозанне с 9 по 22 января, было омрачено несчастным случаем. Во время репетиции церемонии открытия Игр на Vaudoise Arena фигуристка, поднимавшаяся вверх на системе металлических колец, сорвалась и упала на лёд с высоты пять метров. Женщина получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу. Тогда о пострадавшей было известно лишь то, что ей 35 лет, она россиянка, но проживает в Германии.



Международный олимпийский комитет не стал разглашать имя фигуристки, но пообещал оказать ей помощь в лечении. При этом на планы организаторов инцидент не повлиял, и церемония открытия состоялась в штатном режиме. С тех пор новостей о состоянии здоровья женщины не было. По заявлениям МОК, об этом просила семья спортсменки.

Российская фигуристка получила тяжёлые травмы на репетиции открытия юношеской Олимпиады

«Даже врачи надеялись на чудо»

Подробности стали известны после того, как на краудфандиноговой платформе Go Fund Me начался сбор средств на лечение пострадавшей фигуристки. Ей оказалась Ольга Севастьянова (до замужества Пустовит). Артистка проживает в Германии вместе с мужем Сергеем и двумя детьми, 5 и 8 лет. Наталья Вульф, запустившая сбор средств, рассказала, через что пришлось пройти её подруге.



«Хирурги боролись за жизнь Ольги три недели. Ольгу поместили в индуцированную кому, где она перенесла две тяжёлые операции на головном мозге, операцию на печени и операцию на сломанной правой руке. Операции были настолько сложными, что даже врачи просто надеялись на чудо. Хорошая новость в том, что Ольга боец и операция прошла успешно! После прошедших двух недель интенсивной терапии Ольга пришла в себя и медленно начала восстанавливаться», — написала Вульф.

Фото: gofundme.com

По словам Вульф, часть расходов на пребывание Ольги в клинике была покрыта, но финансирование прекратится, когда она отправится на реабилитацию в Санкт-Петербург. На просьбу о помощи откликнулись сотни человек, включая олимпийскую чемпионку Алёну Савченко, которая лично знакома с Севастьяновой. На данный момент на лечение и восстановление фигуристки люди пожертвовали уже более 32 тыс. евро.

«Была техническая неисправность»

По факту падения российской фигуристки было возбуждено уголовное дело. Полиция и МОК настаивают, что Ольга сорвалась с высоты вследствие потери равновесия, однако сама пострадавшая утверждает обратное.



«Я абсолютно уверена, что не теряла равновесия. Была техническая неисправность. Не знаю, кто ответственен за это, но уголовное расследование обязательно выявит виновных. Я верю в справедливость», — сказала Севастьянова в интервью швейцарской прессе.

МОК не поддерживает фигуристку

И это не единственная претензия фигуристки к работодателям. Ольга уверяет, что ни оргкомитет Игр в Лозанне, ни МОК не оказывают ей никакой финансовой поддержки.



«Я читала об этом, но это неправда. Со мной никто из организаторов не контактирует. Меня поддерживают друзья и незнакомые люди, которые делают пожертвования, а также персонал клиники. Те, кто пригласил меня на эту работу, не проявили никакой поддержки, и мне тяжело от этого», — говорит артистка.



МОК пока на критику со стороны Севастьяновой никак не отреагировал. Если расследование выявит факт технической неисправности, то организаторы будут обязаны оплатить расходы на лечение. Если же официальной версией будет признан несчастный случай из-за потери равновесия, то Ольге и её семье остаётся надеяться лишь на благородство Международного олимпийского комитета.



Как бы ни развернулись события, главное, чтобы храбрая женщина шла на поправку и всё меньше вспоминала о последствиях страшного инцидента.