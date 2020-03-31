В фигурном катании полно запрещённых элементов. Но фигуристы всё равно их исполняют! Видео

В фигурном катании часто раздаются призывы запретить тот или иной элемент. В последние пару лет под огонь скептиков попали четверные прыжки у женщин, которые пока разрешены только в произвольной программе. Сторонники полного исключения четверных из женских прокатов настаивают на травмоопасности и чрезмерной нагрузке на организм при исполнении прыжков в четыре оборота.

Противники запрета считают, что такая мера поставит под угрозу прогресс и отбросит развитие фигурного катания назад. Однако вероятность исчезновения четверных из выступлений «одиночниц» всё-таки существует, и эта ситуация вовсе не станет беспрецедентной. Возможно, вы удивитесь, но список запрещённых элементов в фигурном катании и сейчас выглядит внушительно.

Так какие же элементы запрещены в фигурном катании и почему?

Сальто назад и опасные каскады

Один из самых эффектных и, вместе с тем экстремальных элементов в фигурном катании находится под запретом уже более 40 лет. В 1976 году американец Терри Кубичка неожиданно выиграл чемпионат США, исполнив сразу пять тройных прыжков в произвольной программе. Но самое сильное впечатление на зрителей произвело сальто назад. Вскоре Терри представил своё ноу-хау и на чемпионате мира.

Международный союз конькобежцев счёл этот трюк опасным для жизни и здоровья фигуристов и наложил вето на его исполнение в рамках официальных соревнований. Таким образом, Кубичка так и остался единственным, кто сделал сальто назад, не нарушив при этом правила. Однако в профессиональных турнирах и показательных выступлениях диковинный элемент встречается до сих пор. К примеру, осенью 2019-го сальто назад своих болельщиков порадовал двукратный чемпион мира американец Нэйтан Чен.

Но самое памятное исполнению этого рискованного трюка принадлежит француженке Сурии Бонали. На Олимпиаде в Нагано пятикратная чемпионка Европы, уже потеряв шансы на медаль, решила оторваться по полной и сделать что-то необычное. И пусть арбитры были вынуждены оштрафовать спортсменку, зал остался в восторге, а ролик с сальто Бонали и по сей день является хитом в интернете.

Через два года Бонали с успехом повторила свой коронный номер на чемпионате мира среди профессионалов в США.Получилось очень эффектно и зрелищно, аж дух захватывает!

Под запретом находится и каскад из четырёх и более прыжков кряду. Спортсмены нередко практикуют такие упражнения на тренировках и в разминках, однако вставлять в каскад более трёх прыжков во время соревновательных прокатов не допускается из-за риска получения травмы. Зато смотрятся такие каскады просто великолепно, особенно в исполнении мастеров уровня Евгении Медведевой.

Запрещённые поддержки

Большое количество ограничений связано со спортивными парами и танцами на льду. Во избежание столкновений партнёрам запрещено прыгать по направлению друг к другу. При исполнении поддержек запрещается:

— держать партнёршу за любые части тела, кроме рук, верхней части ног и туловища;

— исполнять вращение более чем в 3,5 оборота. Даже смотреть на такие эксперименты страшно:

— вращать партнёршу в вертикальной плоскости;

— вращать партнёршу в воздухе вокруг себя, держа её за руку или за ногу;

— совершать вращательные движения с хватом одного из партнёров за ногу, руку или шею другого партнёра;

— раскручивать партнёршу за руку или за ногу так, чтобы она теряла контакт со льдом. Можно же и не удержать, как на этом видео:

— удерживать партнёршу вниз головой в позе шпагата (с углом между бёдрами более 45 градусов);

— поднимать партнёршу на вытянутой руке так, что место контакта партнёров находится выше головы партнёра;

— проводить партнёрше большую часть программы в поддержках;

— сидеть на голове и стоять на плечах партнёра. Согласитесь, это выглядит особенно страшно:

Эти ограничения направлены на минимизацию риска получения травмы. Даже при существующих запретах падение в соревнованиях спортивных пар чревато серьёзными повреждениями, а зрители смотрят на сложнейшие поддержки с замиранием сердца. В танцах также запрещены прыжки и выбросы более чем в один оборот.

Лекарство от хитрости

Если все перечисленные запреты обусловлены заботой о здоровье фигуристов, то следующая группа ограничений введена для того, чтобы спортсмены не тянули время или компенсировали недостаток мастерства визуальными эффектами.

Именно поэтому Международный союз конькобежцев запретил фигуристам лежать на льду во время выступлений или неподвижно стоять на двух коленях. Раньше благодаря таким маленьким хитростям фигуристы экономили силы и «убивали» время программы.

Запрещено также использовать реквизит во время соревновательных прокатов. Мало того, что это не позволяет зрителям и судьям оценивать мастерство спортсмена, так и ещё может привести к травме.

Благо фигуристам никто не мешает проявлять фантазию и экспериментировать в показательных выступлениях, а вот исполнение запрещённых элементов и приёмов в официальных соревнованиях неизбежно приведёт к штрафу в 2 балла. Несмотря на то, что в фигурном катании полно запрещённых элементов, фигуристы всё равно продолжают рисковать и исполнять их на радость публике.