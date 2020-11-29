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Лыжники Большунов и Сорина стали призёрами первого этапа Кубка мира — 2020/21 – подробности

Большунов и Сорина стали призёрами 1-го этапа КМ
Андрей Шитихин
«Таня рискнула и оказалась права». «Русская сенсация» выиграла первую медаль на Кубке мира
Российская лыжница Татьяна Сорина продолжает удивлять. Она избежала завала и обыграла всех, кроме Йохауг (которая, кажется, не человек).
Другие / Лыжный спорт 0

Двумя призовыми местами лыжников сборной России завершился первый этап Кубка мира – мини-тура в Руке. Сенсацию сотворила Татьяна Сорина, впервые в карьере забежавшая на призовое место на самом высоком уровне. А второе место Александра Большунова – тот максимум, на который в данный момент готов лидер сборной России.

Серебро от «русской сенсации»

После того как Татьяну Сорину всего 0,1 секунды отделила от третьего места в классической разделке, норвежские СМИ назвали её «русской сенсацией», а лучшая лыжница мира норвежка Тереза Йохауг порадовалась, что появилась ещё одна сильная соперница.

Коньковую гонку преследования Йохауг выиграла не просто уверенно, а в очередной раз разгромив соперниц. Но с ней уже давно никто не борется, потому что она, кажется, не человек, а идеальный робот.

«Русская сенсация». Лыжнице Сориной не хватило 0,1 секунды, чтобы добраться до медали
Классное выступление Татьяны Сориной восхитило даже норвежек. Интересно, что они скажут, когда россиянка их обыграет?

А Сорина финишировала второй! Впервые в своей карьере забежав в топ-3 на этапе Кубка мира. И не просто на этапе, а на мини-туре, показав прекрасные выступления в каждой из трёх гонок. Татьяна блестяще провела гонку тактически.

Она быстро догнала стартовавших раньше Наталью Непряеву и шведку Фриду Карлссон, а к ним присоединились ещё и шведки Мая Дальквист и Линн Сван, главные в мире специалисты по спринтерским гонкам. Чуть позже к этой группе присоединилась ещё одна шведка Эбба Андерссон.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. 10 км. Свободный стиль. Гонка преследования
29 ноября 2020, воскресенье. 13:50 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
25:06.2
2
Татьяна Сорина
Россия
+47.0
3
Эбба Андерсон
Швеция
+48.6

Эта шестёрка не обращала никакого внимания на Йохауг, устроив жаркие разборки за серебро и бронзу. Всё решилось на заключительных спуске и подъёме. Сорина на тесной трассе заняла единственную лыжню и уехала на спуск, за ней удержались Карлссон и Андрессон, а Непряева попала в завал.

Сван не удержалась на трассе, свалилась на Дальквист, а та задела Непряеву. Причём Сван и Дальквист обвинили в своём падении Андрессон, которая, по их словам, некорректно повела себя на трассе. Россиянка в этой компании пострадала больше всех, сломав лыжи. Она финишировала 10-й, а уже после гонки стало известно, что пострадал не только инвентарь, но и сама Наталья, получившая повреждение ноги. А ведь через две недели второй этап Кубка мира в Давосе.

Сорина же, первой преодолев спуск, включила форсаж на подъёме и оторвалась от сильных шведок. И на этот раз, в отличие от четвертьфинала спринта, Татьяна никого к себе не подпустила. Второе место в такой гонке – шикарный результат для лыжницы, которая всегда специализировалась в спринте.

Егор Сорин, муж и тренер Татьяны, в эфире Матч ТВ сказал: «Таня рискнула, села первой на последний спуск и оказалась права, хотя я думал, что зря она это сделала».

Нет, совершенно не зря! Татьяна Сорина в очередной раз подтвердила, что сумела сделать шаг вперёд и выйти на совершенно иной уровень.

Остальным российским лыжницам (Юлия Ступак пока лишь набирает форму) это не удаётся.

Клебо победил на плечах Большунова

В мужском преследовании тоже была жара на финише. Ещё до старта расклад сил был примерно ясен: стартовавший почти с полуминутным преимуществом норвежец Йоханнес Клебо в спокойном темпе пробежал два круга.

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль. Гонка преследования
29 ноября 2020, воскресенье. 14:50 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
35:09.8
2
Александр Большунов
Россия
+0.7
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+3.0

Он дождался двух преследователей – обладателя Кубка мира Александра Большунова и своего соотечественника Эмиля Иверсена, которые убежали в гонку практически вместе. В этой тройке всю вторую половину дистанции Большунов пытался «натягивать», проверял соперников на готовность, устраивая небольшие ускорения в подъёмы – норвежцы держались и «рюкзачили».

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А на последнем подъёме Клебо продемонстрировал невероятную частоту передвижения, сумев убежать от Большунова. Александр был близко, но недостаточно близко для попытки атаки. Он сделал максимум того, что мог – финишировал вторым. Клебо в таких разборках пока сильнее. А вот Иверсен не выдержал бешеной работы в горы и от Большунова отстал. В общем зачёте Кубка мира норвежец опережает россиянина на 39 очков, но вся борьба ещё впереди.

Ещё три российских лыжника финишировали в десятке, заняв места с седьмого по девятое – Алексей Червоткин, Евгений Белов и Андрей Мельниченко. Они точно гарантировали себе участие и в следующем этапе в Давосе.

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