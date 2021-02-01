Чемпион сказал – и сделал. Героическое возвращение Устюгова в сборную России на ЧМ-2021

Осенью переболел «короной» и отставал от соперников на минуты. А теперь ворвался в команду на главный турнир сезона всего за четыре гонки.

В конце декабря президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе, отвечая на вопрос о перспективах Сергея Устюгова попасть на чемпионат мира, сказала, что за прошлые заслуги в команду не попадёт никто.

Через месяц после этапа Кубка мира в Фалуне она уже оценила медальные шансы спортсмена на чемпионате мира в Оберстдорфе. Как же Устюгову удалось вернуться?

Сергей Устюгов не вошёл в состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

Весьма сомнительное занятие

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов не попал в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира. На отборочных стартах в конце ноября в Финляндии он не мог бороться за высокие места, отставание от лидеров команды измерялось минутами. У Сергея была персональная квота на Кубке мира, но не было того состояния, в котором можно выходить на старт.

Самый титулованный российский лыжник – мимо сборной. Почему Устюгов провалил отбор Двукратного чемпиона мира и победителя «Тур де Ски» не взяли на Кубок мира, несмотря на персональную квоту.

Объяснялось всё банально, к сожалению. Устюгов заболел коронавирусом в октябре, переносил его в тяжёлой форме, восстановиться не успел. И был в таком состоянии, что даже тренироваться не мог, а о гонках вообще речь не шла. Он постепенно восстанавливался, пробежал несколько любительских гонок, а затем выиграл пару стартов на Кубке Свердловской области.



«Безусловно, спортсмен такого уровня не должен сидеть сложа руки. В противном случае ему надо вообще прощаться со спортом. Да, состояние здоровья не позволило тренироваться в полном объёме и приехать на «Красногорскую лыжню». Но радоваться победам на соревнованиях такого уровня, – занятие весьма сомнительное», – сказала тогда Елена Вяльбе в интервью Олимпийскому комитету России.

Прошлые заслуги не в счёт

А в предновогоднем инстаграм-эфире «Чемпионата» Елена Валерьевна отметила: «Никто не говорит, что сезон для Устюгова закончен. Как только он по самочувствию поймет, что готов выступать – он приедет и будет участвовать. Но в то же время, за прошлые победы, заслуги никого просто так в сборную не возьмём. Ему, как и остальным, надо отбираться на чемпионат мира – время у него для этого есть».



Устюгов и не рассчитывал, что попадёт в состав сборной на чемпионат мира, потому что четыре года назад на таком же турнире он взял пять медалей, включая два золота.

Сергей Устюгов — о КР в Кирово-Чепецке: когда приехал, думал, надо собирать чемоданы

Как рассказывал его тренер Маркус Крамер, Устюгов сам себе поставил задачу – выиграть этап Континентального кубка в Кирово-Чепецке. Пока все мы восхищались победами Александра Большунова на «Тур де Ски», Устюгов готовился бороться с убийственной трассой в Кировской области.

Сергей Устюгов — о КР в Кирово-Чепецке: когда приехал, думал, надо собирать чемоданы

Чемпион сказал – и сделал. Он выиграл спринт и гонку преследования, уступив только в классической разделке Илье Порошкину.

«Боже, что тут происходит?»

Так Устюгов вернулся в сборную России на Кубок мира. Его международный сезон начался с финального этапа эстафеты в Лахти и бронзовой медали.



За тем, что произошло на финише между Александром Большуновым и Йони Мяки выступление Устюгова осталось в тени. По сути, оно и было достаточно серым – удержаться за соперниками, шедшими в среднем темпе, Сергей не смог. А бронза досталась ему и его партнёрам по эстафете не в результате крутого финиша Устюгова, а в результате дисквалификации нашей первой сборной.



На коньковой разделке на этапе в Фалуне он выглядел не слишком убедительно, уступив Большунову полторы минуты. Но в следующие два дня Устюгов показал, что он набирает форму. В классическом масс-старте он уже был седьмым, сумев удержаться в основной группе, а в спринте удивил соперников.



«Боже, это что, ускорение, или что тут происходит?», – именно так отреагировал норвежец Эрик Вальнес на то, что демонстрировал Устюгов в забегах на выбывание. Сергей убедительно выиграл четвертьфинал и полуфинал и резко ускорился в финале, поразив всех – даже Йоханнеса Клебо, но на финиш сил ему не хватило. Пока не хватило. Но тренерский штаб увидел достаточно, чтобы позвать Устюгова в сборную на чемпионат мира 2021 года. По сути, Сергей отобрался на главный турнир сезона буквально за четыре гонки на Кубке мира. Поразительная эффективность!

Сергей Устюгов: хочется не просто бегать, а быть на подиуме

«Сергей набирает потихоньку форму, втягивается в процесс. Было видно его желание вернуться, и он сделал это достойно. Есть месяц, чтобы на чемпионате мира красиво начать со спринта. Думаю, у него есть шансы быть в призах, и если всё сложится в его пользу, то и выше», – сказала Елена Вяльбе «Р-Спорту» после окончания этапа в Фалуне.



Главное в этих словах то, что Устюгов – в составе сборной на чемпионат мира. Менее чем за месяц он смог убедить главного тренера в своей состоятельности. Иначе чем героическим такое стремительное возвращение и не назвать. Но останавливаться рано. Если Сергей наберёт свою привычную форму, то в Оберстдорфе у нашей команды будут два лидера. И это очень важно.