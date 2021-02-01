Чемпион сказал – и сделал. Героическое возвращение Устюгова в сборную России на ЧМ-2021

В конце декабря президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе, отвечая на вопрос о перспективах Сергея Устюгова попасть на чемпионат мира, сказала, что за прошлые заслуги в команду не попадёт никто.
Через месяц после этапа Кубка мира в Фалуне она уже оценила медальные шансы спортсмена на чемпионате мира в Оберстдорфе. Как же Устюгову удалось вернуться?
Весьма сомнительное занятие
Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов не попал в сборную России на декабрьские этапы Кубка мира. На отборочных стартах в конце ноября в Финляндии он не мог бороться за высокие места, отставание от лидеров команды измерялось минутами. У Сергея была персональная квота на Кубке мира, но не было того состояния, в котором можно выходить на старт.
Объяснялось всё банально, к сожалению. Устюгов заболел коронавирусом в октябре, переносил его в тяжёлой форме, восстановиться не успел. И был в таком состоянии, что даже тренироваться не мог, а о гонках вообще речь не шла. Он постепенно восстанавливался, пробежал несколько любительских гонок, а затем выиграл пару стартов на Кубке Свердловской области.
«Безусловно, спортсмен такого уровня не должен сидеть сложа руки. В противном случае ему надо вообще прощаться со спортом. Да, состояние здоровья не позволило тренироваться в полном объёме и приехать на «Красногорскую лыжню». Но радоваться победам на соревнованиях такого уровня, – занятие весьма сомнительное», – сказала тогда Елена Вяльбе в интервью Олимпийскому комитету России.
Прошлые заслуги не в счёт
А в предновогоднем инстаграм-эфире «Чемпионата» Елена Валерьевна отметила: «Никто не говорит, что сезон для Устюгова закончен. Как только он по самочувствию поймет, что готов выступать – он приедет и будет участвовать. Но в то же время, за прошлые победы, заслуги никого просто так в сборную не возьмём. Ему, как и остальным, надо отбираться на чемпионат мира – время у него для этого есть».
Устюгов и не рассчитывал, что попадёт в состав сборной на чемпионат мира, потому что четыре года назад на таком же турнире он взял пять медалей, включая два золота.
Как рассказывал его тренер Маркус Крамер, Устюгов сам себе поставил задачу – выиграть этап Континентального кубка в Кирово-Чепецке. Пока все мы восхищались победами Александра Большунова на «Тур де Ски», Устюгов готовился бороться с убийственной трассой в Кировской области.
Чемпион сказал – и сделал. Он выиграл спринт и гонку преследования, уступив только в классической разделке Илье Порошкину.
«Боже, что тут происходит?»
Так Устюгов вернулся в сборную России на Кубок мира. Его международный сезон начался с финального этапа эстафеты в Лахти и бронзовой медали.
За тем, что произошло на финише между Александром Большуновым и Йони Мяки выступление Устюгова осталось в тени. По сути, оно и было достаточно серым – удержаться за соперниками, шедшими в среднем темпе, Сергей не смог. А бронза досталась ему и его партнёрам по эстафете не в результате крутого финиша Устюгова, а в результате дисквалификации нашей первой сборной.
На коньковой разделке на этапе в Фалуне он выглядел не слишком убедительно, уступив Большунову полторы минуты. Но в следующие два дня Устюгов показал, что он набирает форму. В классическом масс-старте он уже был седьмым, сумев удержаться в основной группе, а в спринте удивил соперников.
«Боже, это что, ускорение, или что тут происходит?», – именно так отреагировал норвежец Эрик Вальнес на то, что демонстрировал Устюгов в забегах на выбывание. Сергей убедительно выиграл четвертьфинал и полуфинал и резко ускорился в финале, поразив всех – даже Йоханнеса Клебо, но на финиш сил ему не хватило. Пока не хватило. Но тренерский штаб увидел достаточно, чтобы позвать Устюгова в сборную на чемпионат мира 2021 года. По сути, Сергей отобрался на главный турнир сезона буквально за четыре гонки на Кубке мира. Поразительная эффективность!
«Сергей набирает потихоньку форму, втягивается в процесс. Было видно его желание вернуться, и он сделал это достойно. Есть месяц, чтобы на чемпионате мира красиво начать со спринта. Думаю, у него есть шансы быть в призах, и если всё сложится в его пользу, то и выше», – сказала Елена Вяльбе «Р-Спорту» после окончания этапа в Фалуне.
Главное в этих словах то, что Устюгов – в составе сборной на чемпионат мира. Менее чем за месяц он смог убедить главного тренера в своей состоятельности. Иначе чем героическим такое стремительное возвращение и не назвать. Но останавливаться рано. Если Сергей наберёт свою привычную форму, то в Оберстдорфе у нашей команды будут два лидера. И это очень важно.
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