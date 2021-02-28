«Пустота внутри». Россиянки проиграли медаль на последних метрах и не сдерживали слёз

Юлия Ступак выжали из себя всё, но этого было мало, чтобы завоевать награду чемпионата мира. Как жаль девушек!

Начало без проблем

В женской части лыжного чемпионата мира у сборной России в первых гонках всё выглядело не очень весело. В спринте никто из россиянок не сумел пробиться дальше четвертьфинала, а в скиатлоне лучшая из наших Татьяна Сорина стала лишь восьмой. Конечно, на то были объективные причины. Сорина и Непряева в спешном порядке восстанавливались после тяжёлых травм и, конечно, не были готовы на сто процентов. А ведь это лидеры сборной России!

Тем не менее, от Юлии Ступак и Натальи Непряевой в командном спринте болельщики ожидали хорошего результата. Помочь им могло изменение формата квалификации в спринте. Если раньше в финальную часть отбирались по две команды из каждого полуфинала, а также шесть лучших по времени команд, то после изменений в финал выходили по четыре команды из каждого полуфинального забега, а также две лучших по времени пары. Всё было сделано из-за тёплой погоды, менявшей условия на трассе буквально за минуты, чтобы уравнять условия для всех.

Большунов опять всех порвал, но остался только с бронзой. Как же так вышло?! Лидера сборной России подвёл партнёр, не удержавший большой отрыв. И Большунов, и тренеры команды рассчитывали на большее.

Глядя на состав участников второго полуфинала, в котором как раз и бежали Ступак с Непряевой, было понятно, что только чудо может помешать нашим девушкам пробиться в главный забег. Непряеву, кстати, поставили финишёром, несмотря на её не самую лучшую форму. Никаких проблем у сборной России с попаданием в финал не возникло. Наши пропустили вперёд шведок, но опередили всех остальных, в том числе и команду Норвегии.

Россия была первой. Но проиграла медаль

Перед финалом было тревожно. Стартовый круг получился драматичным из-за двух падений – на снег рухнули сначала финка, а потом чешка. К счастью, неприятности обходили стороной Юлию Ступак, которая передала эстафету Наталье Непряевой на втором месте.

Ко второй передаче эстафеты ничего не поменялось. Россия уверенно шла второй за Швецией, однако сама передача эстафеты получилась неудачной, и Ступак пришлось тормозить, чтобы объехать соперниц. В итоге были потрачены лишние силы и немало времени.



Проблемы с передачей возникали и дальше. Россиянки стабильно выбирались на второе место по ходу дистанции, но на смене этапов каждый раз теряли очень много.



Ближе к концу гонку шведки предпринимали активные попытки убежать. Непряевой было тяжело держать темп Сундлинг, а вот Ступак свою последнюю смену провела просто блистательно. Юлия не просто догнала шведку, но и передала эстафету Непряевой на первом месте!

Но опять на передаче эстафеты случилась катастрофа. Каким-то образом Россия переместилась на второе место. В такой ситуации важно было держаться за Сундлинг, потому что остальные соперницы отставали. К сожалению, силы покинули Наталью на последних метрах. На последнем подъёме россиянка просто встала. Сначала вперёд умчалась девушка из Швейцарии, а на последних метрах финишной прямой вперёд вышла и Словения. Это деревянная медаль.

«Пустота внутри. Бешенство»

Наши девушки очевидно выжали из себя всё, но этого было мало, чтобы попасть на пьедестал. Как же обидно! И в первую очередь обиднее всего было самим девушкам. После финиша Непряева и Ступак, конечно, были очень расстроены и не сдерживали слёз.

Несмотря на тяжёлое состояния, Юлия Ступак всё-таки поделилась своими эмоциями в эфире «Матч ТВ». На глазах спортсменки были слёзы: «Пустота внутри. Бешенство. Нет слов. Знала, что можно с ними бороться, а по итогу опять четвёртое место. Это не то, на что я рассчитывала. Это не те результаты, к которым я готовилась. Если честно, я ещё не забыла четвёртое место в Зеефельде, так что не думаю, что меня быстро отпустит. Всем большое спасибо за поддержку».



Как же жаль! Могли наши девушки побороться, но не хватило совсем чуть-чуть.