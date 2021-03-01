«За этот спектакль русским «Оскар» не дадут». Большунова осудили за поведение после финиша

Российские и зарубежные эксперты считают, что чемпион мира поступил некрасиво по отношению к своему товарищу по команде.

Александр Большунов – главная фигура чемпионата мира по лыжным гонкам не только в России.



Сначала зарубежная пресса смаковала его поражение в спринте, потом все восхищались его блистательной разборкой с норвежцами в скиатлоне. А после командного спринта многие осудили россиянина за некрасивое, по мнению соперников, поведение после финиша.

Чем же так провинился чемпион мира?

«Очень плохой поступок. Саша, ну как же так?»

Дело в том, что Александр на последнем этапе передал эстафету партнёру по команде Глебу Ретивых на первом месте, да ещё и с существенным для короткой гонки отрывом. Однако Ретивых не сумел удержать лидерство, пропустив Йоханнеса Клебо. А потом отдал ещё и серебро в борьбе с финном Йони Мяки, с которым у Большунова уже был конфликт.



Чемпион мира из Канады Девон Кершоу признался, что был крайне разочарован поведением Александра после финиша, когда он даже не подошёл к лежащему на снегу Ретивых и не поздравил того с завоеванием медали или просто не поддержал товарища.

«Большунов стал разбрасывать грязь». В западной прессе смакуют поражение сборной России Особенно радуется отец финна Йони Мяки, вырвавшего серебро у Глеба Ретивых.

«Вы не заметили ничего подозрительного после финиша? Ретивых пришёл третьим — и гробовая тишина, его оставили в полном одиночестве. Большунов к нему не подошёл.



Александр знает, что Глеб не готов к борьбе с теми парнями, но не может подойти к товарищу по команде, обнять, похлопать по плечу, сказать: «Спасибо, дружище».



Очень плохой поступок. Саша, ну как же так? Ну мы же стараемся относиться к тебе хорошо. Пусть они и не дружат за пределами трассы, но это ведь чемпионат мира, для Глеба это большой день. Глеб очень хорошо выступил, завоевал бронзу в худших для себя условиях из всех возможных. Партнёр выложился, взял медаль, а Большунов… Плохое поведение».

«Ретивых просто лежал в одиночестве»

Олимпийская чемпионка из Норвегии Астрид Якобсен высказалась не так жёстко, как Кершоу, однако тоже сильно удивилась, почему завоевавший бронзу Ретивых после финиша лежал на холодном снегу в одиночестве.



«Ретивых после финиша был один. Это было очень контрастно. Мы видели, как у финнов собрались лыжники и лыжницы, а Ретивых лежал в одиночестве. Надо помнить, что в сборной России всё устроено по-другому. У них несколько тренировочных групп, разные тренеры. В сборной Норвегии всё иначе, культура другая. Большунов и Ретивых не в одной тренировочной группе, у них разные тренеры. Вероятно, дело в командном духе».

«В сборной Швеции такого бы не произошло»

Шведская лыжница Мая Дальквист заявила, что поступок Большунова просто невозможен в сборной Швеции, где все друг другу желают добра.



«Некрасивый поступок. Могло ли такое случиться в шведской команде? Нет, такого бы не произошло. Люди говорят об интригах в нашей команде, но это не так. Ты злишься на себя, но друг другу мы всегда желаем добра».

Партнёр оставил Большунова без второго золота на чемпионате мира. Ретивых не сдержал Клебо Александр сделал всё, чтобы Россия выиграла командный спринт, но поддержать его мощь Глеб не сумел.

«Поведение Большунова неприемлемо»

Норвежский лыжник Эрик Вальнес и вовсе назвал поведение лидера сборной России неприемлемым, пошутив при этом, что «Оскар» за свои действия россияне вряд ли получат.



«Поведение Большунова после финиша неприемлемо, даже если вы не дружите внутри группы. Это можно отнести к культурным различиям. Они, наверное, не лучшие друзья, не знаю. Однако за этот спектакль русским «Оскар» не дадут.

«Доля правды в словах иностранцев есть»

Даже российские эксперты признали, что поведение Большунова может выглядеть странным со стороны. Так, серебряный призёр Олимпиады-2010 Александр Панжинский отметил, что понимает реакцию иностранцев.



«Отчасти доля правды в их словах есть. Скандинавы привыкли работать в сборной все вместе. Они просто не учитывают тот нюанс, что в отечественной национальной команде четыре разные группы и лыжники между собой не всегда хорошо ладят».

Большунов опять был круче всех, но остался только с бронзой. Как же так получилось?! Видео Лидера сборной России подвёл партнёр, не удержавший большой отрыв. И Большунов, и тренеры команды рассчитывали на большее.

«Всё-таки это медаль, а не деревяшка»

Бронзовый призёр Олимпиады-2010 Алексей Петухов сказал, что ему гораздо приятнее позиция Юлии Ступак, которая в похожей ситуации поддержала Наталью Непряеву, упустившую медаль на финише.

«Как бы там ни было, нужно поздравлять своего партнёра по сборной. Мы видели поведение Юлии Ступак на финише командного спринта у женщин, когда она подошла к Наталье Непряевой и обняла её. Никто никого не обвинял. Саша повёл себя таким образом. Я бы на его месте поддержал товарища по команде и сказал, что всякое бывает. Это всё-таки медаль, а не деревяшка».

«Нет правила, что спортсмен должен быть счастлив»

Черту под этой дискуссией подвёл рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей, заявивший, что не видит никакого нарушения правил в действия Большунова, который не обязан изображать радость на церемонии награждения.



«Жюри оценивает только возможные нарушения. Не существует правила, которое гласит, что спортсмены должны праздновать и быть счастливыми, если они выполняют обязательство присутствовать на цветочной церемонии»