Почему Большунову не дали второе золото?! Норвежцам ведь дарили победу в похожей истории

Организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе и судейское жюри приняли худшее из возможных решений по итогам мужского марафона. Они отняли золото у Йоханнеса Клебо, который его заслуживал, не дали золото Александру Большунову, который заслуживал ещё больше, а чемпионом объявили проигравшего. Даже сам Иверсен, в итоге ставший победителем, как-то не особенно счастлив такому золоту. Недовольны вообще все!

Самым справедливым было бы объявить чемпионами Большунова и Клебо, которые стояли бы на верхней ступени в обнимку! Но Почему Большунову не дали второе золото?!

Большунова довели до слёз на финише марафона. Грандиозный скандал на чемпионате мира Клебо столкнулся с Большуновым и лишил его золота. Судьи дисквалифицировали норвежца, но россиянин всё равно не стал чемпионом!

Обсуждать в очередной раз то, что произошло на финише марафона, уже нет смысла. Решение принято, оно утверждено, проведена церемония награждения, на которую Александр Большунов пришёл, как на казнь. Он отказался надевать серебряную медаль, которая ему вообще не нужна.

«Чемпионом должен быть либо я, либо Клебо, но уж точно никак не Иверсен», – вот что сказал Большунов после того, как всё закончилось.

Чемпионом мира стал Эмиль Иверсен, который спокойно выходил на финиш, не собирался даже бороться, а ускорился только тогда, когда увидел, что у Большунова сломана палка. В правилах не прописано, что можно вручать два золота, но разве подобные инциденты случается постоянно?

Чемпионат мира по лыжам. Большунов отказался надеть на шею серебряную медаль! LIVE Драматичный финиш главной гонки года. Норвежец и россиянин столкнулись на финише. Лидер нашей команды остался без палки и без золота.

Однажды победу в похожей истории подарили самим норвежцам. Два золота были вручены в 1982 году. Когда лыжники из сборной СССР бились с лыжниками из сборной Норвегии в эстафете, на последнем этапе которой были и падения, и поломка палки. А в итоге Александр Завьялов обыграл Оддвара Бро на сотую долю секунды. В Норвегии! На глазах короля!

Советские лыжники героически победили норвежцев на ЧМ-1982. Но проигравшим вручили золото Самое странное, что скандальное решение в пользу Норвегии принял функционер из СССР.

Но тогдашний вице-президент FIS Анатолий Акентьев принял решение вручить два комплекта золотых наград.

Просто настоял на этом, руководствуясь спортивными принципами и отказавшись выполнять указание заместителя руководителя спорткомитета СССР Валентина Сыча, который настаивал на подаче протеста. Наши остались чемпионами мира, но и норвежцы ими стали. В итоге все остались довольны, хоть и небольшой осадок остался.



А то решение, которое было принято сейчас, – позор.