«Порше» меня не интересует». Большунов готов потратить 10 миллионов, чтобы стать сильнее

Александр Большунов провёл очередной фантастический сезон в лыжных гонках.



Россиянин выиграл свой второй «Большой хрустальный глобус» подряд, первенствовал на «Тур де Ски» и наконец-то стал чемпионом мира, взяв золото в Оберстдорфе. Казалось бы, можно расслабиться и получать удовольствие. Однако Саша уверен, что всё ещё проигрывает норвежцам в некоторых аспектах и даже готов потратить всё, что заработал за сезон, чтобы стать лучше.

«Большунов издевается над нами». Как лидер сборной России «поможет» соперникам из Норвегии Главные соперники намерены получить дополнительную мотивацию, периодически вспоминая русского лыжника. Но не Йоханнес Клебо.

«Норвежцы выигрывают много именно в технике»

Большунов, добившийся выдающихся успехов в дистанционных гонках, недоволен своими результатами в спринтерских дисциплинах. Да и в целом в финишных разборках. В интервью «Матч ТВ» Александр подробно объяснил, в чём именно ему надо прибавить и почему члены сборной Норвегии имеют серьёзное преимущество перед российскими лыжниками.



«Вот ещё бы мне тредбан приобрести для отработки техники. Норвежцы раз в неделю на нем тренируются, потому что для постановки идеальной техники надо видеть себя постоянно. Когда мне тренер кричит, что нужно сделать какое-то движение, то я, конечно, пытаюсь его сделать, но не всегда понимаю, что он от меня хочет.



У норвежцев в каждом лыжном центре есть тредбан, перед ним зеркало, слева-справа стоят камеры, изображение с которых выводится на мониторы перед тобой, и там всё сразу видно, все ошибки, как поставить палку, колено, как переносить центр тяжести. В этом мы отстаем намного, а у норвежцев всё четко, поэтому они идеально ходят коньком и классикой, много выигрывают именно на технике».

«Порше» меня вообще не интересует»

Что же такое тредбан? По своей сути – беговая дорожка для лыжников. Для тренировки спринтерских навыков – самое то. Большунов признался, что хочет потратить все деньги, которые заработал за сезон, на тредбан и ради этого готов отказаться от дорогого автомобиля.



«Вот сейчас буду думать, как провернуть покупку тредбана, он стоит 120 тысяч евро (более 10 миллионов рублей – Прим. «Чемпионата»), как раз всё то, что я заработал за сезон после уплаты налогов. Придётся, конечно. Нужно же как-то дальше прогрессировать. На 100 процентов готов отказаться от «Порше Кайен» ради этого. Он меня вообще не интересует».

Большунов после отдыха учинил разгром. Может, не нужно было бежать все гонки на ЧМ-2021? Небольшая пауза после марафона в Оберстдорфе вернула россиянину силы и мотивацию. Может, стоило отдыхать и на главном турнире?

В Норвегии оценили жертвы Большунова

Личный тренер норвежской чемпионки Терезе Йохауг Пол Гунар Микельспласс отметил, что высоко ценит профессионализм российского лыжника, однако высказал мнение, что тредбан может и не помочь Большунову в спринтерских разборках с Йоханнесом Клебо.



«Для спринтерской тренировки полезнее использовать обычную открытую местность. Если он думает, что тредбан даёт Йоханнесу преимущество, то его приобретение может оказать на него психологический эффект. Но не уверен, что тредбан окупится.



Желание купить тредбан показывает, что он настроен по-боевому. Он хочет попробовать всё, что возможно. Он далеко впереди в размышлениях о дальнейшем развитии, оценивая даже незначительные детали».



Оценил настрой Большунова и норвежский чиновник, менеджер по зимним видам спорта олимпийского комитета страны Хельге Бартнес, назвав покупку тредбана умным вложением.



«Цена за тредбан в 120 тысяч евро, которую называет Большунов, кажется верной. Но большие тредбаны могут быть в два и в три раза дороже. Это немецкий производитель, у которого устройства стоят значительно дороже, чем у нас в Осло. Ещё есть голландский производитель, который относится к среднему классу, один из них у нас в Тронхейме. Очень умно со стороны Большунова вложить деньги в такой тредбан».



Большунов, конечно, понимает, что впереди олимпийский сезон. И готов поставить на кон всё ради победы. Возможно, многие лыжники в его ситуации решили бы купить тот самый «Кайен», но это и отличает Большунова от других. Он сделает всё возможное, чтобы добиться результата.