Эмоции через край. Мощные гимнасты плакали как дети, когда выиграли Олимпиаду

Четвёрка российских парней вырвала победу впервые за 25 лет. Это было легендарно.

Слёзы мощных российских гимнастов после победы в командном турнире на Олимпиаде – 2020 в Токио, возможно, вызвали самые сильные эмоции у болельщиков за прошедший спортивный год. Пауза, возникшая после объявления оценок, получилась просто режиссёрской.

О такой победе точно можно снимать фильм. Как шли наши парни к этой вершине и сколько всего им пришлось преодолеть. Это было легендарно.

На финале командного турнира по спортивной гимнастике в Токио должны были ломиться переполненные трибуны. Но Олимпиада прошла практически без болельщиков. Во время выступления гимнастов в зале стояла непривычная тишина, а их соскоки со снарядов и приземления не встречали овациями.

В такой тишине россияне Никита Нагорный, Давид Белявский, Артур Далалоян и Денис Аблязин уверенно лидировали после четырёх снарядов. Они отлично выступали на кольцах, брусьях, на коне и в опорном прыжке. Но почти потеряли преимущество на перекладине и вольных упражнениях.

Вроде бы безнадёжно отстававшие японцы сделали всё, что возможно, и даже больше. Судьбу олимпийского золота решало выступление нашего лидера Никиты Нагорного на вольных. Пойдёт ли он на свой именной сложнейший элемент? Или не будет идти на это невообразимое тройное сальто, чтобы не дай бог не ошибиться на приземлении? Сможет набрать 14,600 и принести сборной России победу или дрогнет?

Нагорный не дрогнул. Он сделал всё, как и должен делать настоящий лидер. У Никиты не получилась задуманная вторая связка, и он по ходу упражнения сумел перестроить комбинацию, чтобы не потерять сложность.

А затем настала та самая пауза, во время которой судьи выставляли оценки. Наши парни стояли, положив друг другу руки на плечи, и не могли сдерживать слёз ещё до объявления результатов. Они смотрели на табло и дождались.

После объявления результатов тишину огромного пустого зала разорвали крики счастья, а наши парни в слезах рухнули на пол. Годы тренировок, постоянное расставание с семьёй, тяжелейшие травмы, которые могли оборвать карьеру – наверняка всё это в один миг пролетело перед глазами российских гимнастов.

Судьбу олимпийского золота решили 0,103 балла. Одним они подарили счастье, а других оставили в прострации. Через 25 лет после триумфа в Атланте мужская сборная России по спортивной гимнастике вновь стала сильнейшей на Олимпийских играх.