«Я сделала бы это ещё тысячу раз». Зрители стоя аплодировали благородству спортсменки

Добрая и сильная история произошла в финале чемпионата Италии по фехтованию. Одна из спортсменок благородно уступила золото сопернице, получившей неожиданную травму. Ей стоя аплодировал весь зал!

Обидная травма в бою за золото

Итак, Италия. Чемпионат страны по фехтованию до 23 лет. В финале в женской шпаге встречаются две девушки – Эмилия Россати из Академии Бернарди Феррара и Гайя Традити из римского Фьямме Оро. Для обеих спортсменок это важнейшее сражение, на кону титул чемпионки страны и путёвка на чемпионат Европы, который состоится в мае в Будапеште.

Встреча фехтовальщиц длилась долгие девять минут. В третьем и последнем раунде со счётом 12:9 лидерство удерживала Гайя Традити. Оставались ещё 17 финальных секунд боя – за это время в фехтовании всё ещё может измениться.

Во время одной из атак Эмилии Гайя оступилась и упала на дорожку. Девушка вскрикнула, скинула защитный шлем с лица, в её глазах уже были слёзы. В этот момент первой вместе с врачами к ней подбежала её соперница Эмилия, искренне переживающая за получившую повреждение Гайю.

В таких ситуациях регламентом разрешён пятиминутный перерыв для работы врачей, после которого Россати, пообщавшись со своим тренером, решила продолжить бой. Но всё, что спортсменка могла – это неуверенно стоять на ногах, об атаке речи не шло. Всё это могло сыграть на руку Эмилии. Всего несколько ударов против травмированной Гайи, и она – чемпионка страны и участница чемпионата Европы. Но перед тем, как бой возобновился, Эмилия вместе со своим тренером Риккардо Скьявино приняла самое благородное и смелое решение, которое только можно быть принять в этой ситуации.

«Дружба стоит больше, чем победа»

То, что произошло дальше, удивило весь спортивный мир.

Вместо решительных атак Эмилия встала на дистанции от Гайи и просто выждала эти 17 секунд до конца боя в стороне, что позволило травмированной Традити не отбиваться, не наступать на травмированную ногу. Эмилия просто отказалась от победы, которую ещё могла завоевать.

Последние секунды боя истекли. Гайя Традити поняла жест своей подруги Эмилии Россатти, и, как только сражение официально законичлось, девушки подошли друг к другу. Гайя заплакала и обняла так же плачущую Эмилию. Переполненная эмоциями, она прошептала ей на ухо: «Спасибо».

Всё это сопровождалось громкими аплодисментами публики. Болельщики стоя благодарили девушек за этот красивый бой без единого удара шпагой.

«Спасибо, девочки! Фехтование всегда заставляет переживать. В этот раз это даже заставляет плакать», – обратились к девушкам президент федерации фехтования Паоло Ацци и вице-президент Маурицио Рандаццо.

«Я не знаю, как её отблагодарить. Дружба стоит больше, чем победа», — едва находила слова после боя новоиспечённая чемпионка Гайя Традити.

Сама Эмилия объясняет свой поступок как истинный герой.

«Не пытаться так победить соперника, который в первую очередь является другом, который получил травму, это правильно. Я приняла это важное решение вместе со своим учителем и сделала бы это ещё тысячу раз».

«Фехтование – это одно, а любовь друг к другу – другое», — прокомментировал случившееся тренер Эмилии Риккардо Скьявино.

История девушек – это настоящий пример того, для чего на самом деле существует спорт. Не для того, чтобы просто выяснить, какая страна или какой спортсмен сильнее. Его ценности гораздо выше – спорт объединяет.