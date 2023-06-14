«У неё были внутренние демоны». Почему в США внезапно умерла 32-летняя чемпионка Олимпиады

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Тори Боуи скоропостижно скончалась в возрасте 32 лет в своём доме во Флориде. Причина гибели американки была неизвестна целый месяц. Вокруг этого строились догадки.

А теперь судмедэксперты обнародовали официальную версию.

«Тори была лучом света»

Американка Тори Боуи – знаменитая чемпионка. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро ей удалось завоевать полный комплект медалей. Она стала второй в забеге на 100 метров, выиграла бронзу в беге на 200 метров и самое главное – стала олимпийской чемпионкой в эстафете 4×100 метров.

Последнее выступление девушки на международных стартах было ещё в 2019 году на чемпионате мира в Дохе. Там она сделала ставку на прыжок в длину и финишировала четвёртой. На внутренних соревнованиях её последний старт датирован июнем 2022 года. Помимо спортивной карьеры, девушка снималась для adidas и пробовала себя в модельной сфере. Всё казалось в порядке, пока 3 мая не стало известно о том, что её нашли мёртвой в собственном доме.

В полицию обратились встревоженные соседи Боуи, которые не видели её уже несколько дней. По их просьбе 2 мая правоохранительные органы приехали в дом к девушке, где и нашли её тело.

«Мы опустошены, потому что должны сообщить вам о смерти Тори Боуи. Мы потеряли дорогого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионкой, лучом света, который сиял так ярко! Мы убиты горем, наши молитвы сейчас с семьёй и друзьями Тори», — написала пресс-служба агентства Icon Management, которое представляло её интересы.

Тори Боуи Фото: Patrick Smith/Getty Images

«У неё были внутренние демоны»

Первой версией гибели девушки стало самоубийство, так как признаков насильственной смерти обнаружено не было. А вот причины для выдвижения такой версии были.

В 2017 году, перед победным для себя чемпионатом мира, Боуи призналась, что была близка к суициду, но спорт спас ей жизнь.

«Помню, как я увидела пистолет и подумала: «Боже, вот как я должна умереть», — поделилась тогда спортсменка.

А в последнее время её эмоциональное состояние вызывало тревогу у соседей. К тому же у неё имелись серьёзные долговые обязательства, из-за которых она чуть не потеряла дом. По информации от тех же соседей, Тори находилась на седьмом-восьмом месяце беременности, о чём, похоже, не знали даже её родные. Но правоохранительные органы до недавнего времени эту ситуацию никак не комментировали.

«Мы слышали крики и вопли, громкую музыку посреди ночи. Но меня потрясло, что ей, похоже, стало намного лучше в последнее время. Казалось, что ожидание малыша сделало её счастливее. Поэтому всё это так грустно — мы говорим о двух потерянных жизнях.

Это показывает, что вы можете иметь славу, успех, всё в мире, но это не исправит того, что происходит внутри. У неё были внутренние демоны, но она была хорошим человеком», – рассказали соседи олимпийской чемпионки.

Тори Боуи Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Это борьба с самого первого дня»

Спустя месяц после гибели судмедэкспертиза огласила официальную версию произошедшего. Тори находилась на восьмом месяце беременности и скончалась во время преждевременных родов. Смерть наступила из-за осложнений при схватках. Эксперты сделали вывод, что у девушки случился респираторный дистресс и эклампсия, то есть состояние, при котором из-за внезапного скачка давления возникают судороги и даже кома.

Отмечается также, что зачастую при таком диагнозе признаки и симптомы, предупреждающие о возможных осложнениях, отсутствуют либо выражены в виде сильных головных болей, проблем со зрением, спутанностью сознания или изменений поведения. Эклампсия может возникнуть как до беременности, так во время и после родов.

После обнародования результатов экспертизы агент спортсменки Кимберли Холланд потребовала публичных извинений от тех, кто долгое время распространял слухи о самоубийстве Тори Боуи.

«К сожалению, многие люди, включая СМИ, строят предположения о том, что она что-то с собой сделала. Это очень обидно. Так что теперь, когда мы знаем правду, надеюсь, будет много извинений», — сказала Кимберли.

Жизни будущей молодой мамы и малыша, уже готового появиться на свет, оборвались так неожиданно. Тори Боуи была сильным человеком с непростым детством. Мать отдала её вместе с сестрой в приёмную семью, позже их забрала родная бабушка. Тори призывала людей радоваться каждому дню и рассказывала свою историю, чтобы поддержать других.

«Я из маленького городка Сэнд Хилл, штат Миссисипи. Учитывая, откуда мы родом, мы не должны были добиться успеха. Это была борьба с самого первого дня. Моя биологическая мама отдала меня в приёмную семью, когда мне было два года. Вся моя жизнь была борьбой. Я через многое прошла и ещё ничему не позволяла победить меня. Мы счастливы, когда просыпаемся, и у нас впереди целый день. Я чувствую, что каждый день для меня — праздник».