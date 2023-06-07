Джим Хайнс первым в истории пробежал стометровку быстрее 10 секунд. Даже воры проявили к нему уважение.

«Никто не мог поверить, что человек бежит так быстро». Умер бегун, опередивший время

3 июня 2023 года скончался легендарный американский легкоатлет Джим Хайнс. 55 лет назад на Олимпиаде в Мехико темнокожий спринтер установил феноменальный рекорд, пробежав стометровку за 9,95. Он стал первым в истории спортсменом, который на дистанции 100 м выбежал из 10 секунд.

21-летний Хайнс установил историческое достижение на отборочных соревнованиях к Олимпиаде-1968. Пришедший в лёгкую атлетику из бейсбола Хайнс дважды – в забегах и в полуфинале на 100 м – выбегал из 10 секунд. Время тогда фиксировалось по ручному секундомеру.

Сначала Хайнс показал результат 9,98 секунды, но попутный ветер превышал допустимую норму, и рекорд не был зарегистрирован. В полуфинале Хайнс пробежал за 9,99 секунды, ветра в забеге не было, и это был первый в истории случай, когда спортсмен выбежал из 10 секунд. Правда, спустя годы с помощью видеозаписи результат был измерен электронным секундомером, который показал 10,03.

Джим Хайнс Фото: Walter Iooss Jr./Getty Images

Интересно, что в финале американского отбора Хайнс уступил своему соотечественнику Чарльзу Грину, но оба показали одинаковый результат – 10 секунд ровно при попутном ветре, превышавшем норматив. Хайнс и Грин отобрались на Олимпиаду в Мехико.

14 октября 1968 года в финале олимпийской стометровки Хайнс продемонстрировал феноменальный бег. Он на два десятилетия опередил своё время. Джим пробежал за 9,90 – и переполненный стадион не мог поверить, что такое возможно. Затем результат по электронному секундомеру был скорректирован до 9,89, но в итоге новым мировым рекордом стало время 9,95.

«Моё время исправляли несколько раз, потому что никто не мог поверить, что человек бежит так быстро», – рассказывал Хайнс в интервью L'Equipe.

Через шесть дней после своего триумфа на стометровке Хайнс продемонстрировал ещё более впечатляющий бег в эстафете 4х100 м. Фаворитом была сборная Ямайки, которая в предварительном забеге и в полуфинале дважды улучшала мировой рекорд. Но в финале великолепно выступала сборная Кубы.

Кубинцы лидировали на последней передаче эстафеты, ямайцы были вторыми, а американцы с отставанием почти в два метра (на стометровке – целая вечность) – третьими. Но Хайнс просто пролетел свой этап. Сборная США стала олимпийским чемпионом с новым мировым рекордом – 38,24 секунды.

Удивительно, но через неделю после своего триумфа Хайнс завершил легкоатлетическую карьеру и ушёл в американский футбол. Там он тоже сумел войти в историю: стал одним из 10 худших спортсменов за всю историю.

Джим Хайнс Фото: KEYSTONE/Getty Images

Привлечённые такими необычными успехами воры забрались в дом спортсмена в Хьюстоне, украли телевизор, драгоценности его жены и олимпийские медали. Хайнс через объявление в местных газетах попросил преступников вернуть хотя бы награды, и спустя некоторое время на его имя на почту пришёл толстый коричневый конверт, где лежали золотые медали Мехико-1968.

Джим Хайнс умер 3 июня 2023 года в возрасте 76 лет.