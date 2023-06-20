Раньше Россия выносила на Европейских играх всех подряд. Теперь наших просто не позвали

2023 год – не олимпийский, но это не значит, что больших мультиспортивных турниров до 2024-го не будет. Напротив, 21 июня в Польше пройдут III Европейские игры, участие в которых примут более семи тысяч атлетов.
Как жаль, что на этот праздник не пустили россиян и белорусов.
Европейские игры
Фото: Francois Nel/Getty Images
Борьбу и гимнастику убрали
253 комплекта медалей в 29 видах спорта разыграют в Кракове и городах Малопольского воеводства за 12 дней Европейских игр.
В Евроиграх примут участие 48 стран континента. Будет выступать даже команда беженцев – квинтет, который состоит из боксёров и тхэквондистов.
Традиционно турнир проходит раз в четыре года, его программа, в отличие от олимпийской, меняется постоянно и довольно сильно. В отличие от прошлых Игр, прошедших в Беларуси, на турнире в Польше не будет аэробики, акробатики, вольной борьбы, а ещё греко-римской и женской борьбы, велогонок на шоссе и треке. Не будет на этот раз прыжков на батуте, самбо и спортивной гимнастики. В этих дисциплинах поляки не особо сильны.
Зато появятся непривычные и совсем ещё молодые виды. Например, брейкинг, пляжный гандбол, падел-теннис, прыжки на лыжах с трамплина, скалолазание, регби-7, водные виды спорта, современное пятиборье, триатлон и текбол!
Что это за виды спорта такие?
Начнём с текбола. Это что-то вроде смеси футбола и настольного тенниса, но на кривом столе. Этот вид спорта был придуман в Венгрии всего девять лет назад, а уже стал частью большого турнира. На Европейских играх будет разыграно пять комплектов наград: одиночный и парный у мужчин и женщин и микст.
Главная фишка падел-тенниса – закрытый корт со стеклянными или металлическими стенами, по которым можно бить. Таким способом игроки во время матча помогают себе обыграть оппонента. В падел-теннис будут играть парами: мужскими, женскими и смешанными. Всего три комплекта наград.
Для любителей танцев есть соревнования по брейкингу. Это дисциплина, известная широкому кругу болельщиков как брейк-данс. Здесь сойдутся одни из самых пластичных и музыкальных спортсменов. Кто же двигается лучше, техничнее, решат мужчины и женщины и каждый в своей категории.
В начале было шоу…
Такие большие спортивные состязания по традиции начинаются с церемонии открытия. Красочное шоу пройдёт в Кракове, на стадионе имени Генрика Реймана. Организаторы сообщают, что на представлении выступят участники Евровидения из Украины – группа Kalush Orchestra, молодые польские таланты Триббс и Рокси Венгель, а также различные танцевальные коллективы. Найдётся место и современным решениям. Использование передовых технологий и визуальных эффектов создаст атмосферу волшебства.
Так же, как это принято на Играх, на стадионе зажгут огонь.
Европейские игры
Фото: David Finch/Getty Images
Где был спорт — там политика
Ещё в мае 2023-го Европейские олимпийские комитеты (EOC) заявили, что не потерпят спортсменов из России и Беларуси на Европейских играх.
Ни в нейтральном статусе, ни в статусе беженцев шансов у россиян и белорусов поехать на главный мультиспортивный форум года не было.
А ведь Европейские игры в Баку (2015) и в Минске (2019) выиграла именно сборная России. Белорусы у себя на родине показали второй результат.
За всё время участия в соревнованиях наши атлеты завоевали 273 медали. Это в несколько раз больше, чем у других ведущих спортивных держав. У Германии, например, всего 92 награды, а у Великобритании и того меньше – 70.
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