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История Майкла Фелпса — величайшего пловца в истории спорта, 23-кратного олимпийского чемпиона

«Люди думали, что я сумасшедший». Как великий Майкл Фелпс учился жить нормальной жизнью
Андрей Шитихин
История Майкла Фелпса
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Самому титулованному олимпийцу в истории пришлось многое преодолеть на пути к величию.

В августе 2016 года о завершении карьеры объявил величайший пловец в истории спорта американец Майкл Фелпс. 30 июня 2023 года гениальному спортсмену, который стал самым титулованным олимпийцем в мире, исполнилось 38. Сейчас он занимается бизнесом и благотворительностью.

На счету Фелпса 28 олимпийских наград, 23 из которых — золотые.

«Я заканчиваю карьеру так, как хотел. Больше вы меня не увидите в бассейне», — заявил Фелпс 15 августа 2016 года в Рио-де-Жанейро, когда завершилась последняя для великого спортсмена Олимпиада.

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Глядя на его достижения, сложно представить, что Фелпс испытывал какие-то проблемы на пути к своим целям. Однако на самом деле он многое преодолел, чтобы добиться того, чего он в итоге добился. Про его уникальное телосложение, нереально калорийную диету и необычно большой для его роста размер стопы писали много и подробно.

Но интересно ведь и то, что творилось у него в голове. В голове ребёнка, которому поставили диагноз СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также синдром Марфана, с которым без лечения люди крайне редко живут больше 40 лет.

Майкл Фелпс

Майкл Фелпс

Фото: Tom Pennington/Getty Images

«Очень важно иметь мечту, потому что это будет управлять тобой. Это то, что поможет тебе. То, что будет мотивировать тебя вставать с постели каждый день. Я всегда мечтал о том, чтобы стать сильным пловцом, выиграть Олимпиаду, установить мировой рекорд», – признавался Фелпс.

Не все окружающие понимали и принимали то, что вбил себе в голову юный спортсмен.

«Люди считали меня сумасшедшим, когда я говорил о том, что хотел бы добиться в спорте того, чего никто ещё не добивался. На меня странно смотрели, но мне было всё равно», – рассказывал многократный олимпийский чемпион в интервью NBC.

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«Чтобы добиться своей цели, я был готов на что угодно, лишь бы получить свой шанс. В течение пяти или шести лет у меня не было ни одного выходного — ни дней рождения, ни Рождества, ни других праздников. Только ежедневные тренировки. 365 дней. Всё время в воде, – объяснял спортсмен. – И не всё было гладко. Мне пришлось научиться преодолевать все препятствия».

Фелпс рассказывал, что постоянно испытывал постолимпийскую депрессию. После Афин-2004, после Пекина-2008, а после Лондона-2012 он просто объявил об уходе из спорта, чтобы жить обычной жизнью.

«Лишь тогда я понял, кто я на самом деле и что мне не нужно бороться с этими психологическими проблемами, они ведь часть меня. Я запихивал свои проблемы глубоко внутрь, не желая признавать и сделать что-то. А потом внезапно понял, что то, что для других кажется не таким, для меня — нормально», — признался Фелпс.

Именно с подобными утверждениями гениальный пловец, который уже давно живёт обычной жизнью, занимается бизнесом и воспитывает троих детей, выступает на семинарах перед молодыми спортсменами и просто обычными людьми.

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