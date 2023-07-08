«Я в шоке». Международная федерация всё-таки утвердила мировые рекорды российских пловцов

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) утвердила мировые рекорды Евгении Чикуновой и Климента Колесникова, которые они установили на чемпионатах России по плаванию.
Обычно мировые рекорды фиксируют сразу. Но в случае российских пловцов в дело вмешалась политическая обстановка. Надо же проверить этих русских!
Были опасения, что в международной федерации к чему-то придерутся, но World Aquatics уберегли себя от преступления. И космические цифры, которые показали наши спортсмены, стали ориентиром для мирового плавания.
«Не ожидала, что это так быстро случится»
Евгения Чикунова в апреле 2023 года выиграла чемпионат страны на дистанции 200 м брассом в 50-метровом бассейне с результатом 2 минуты 17,55 секунды. Рекорд, установленный пловчихой из ЮАР Татьяной Скунмакер на Олимпиаде в Токио летом 2021-го, продержался менее двух лет.
Евгения Чикунова
Фото: РИА Новости
Климент Колесников в ноябре 2022-го участвовал в Играх Дружбы. На короткой воде он преодолел 50 м на спине за 22,11 секунды. Предыдущее достижение француза Флорана Маноду продержалось восемь лет.
Для Евгении утверждение рекордных результатов стало неожиданностью:
«Узнала о том, что рекорд подтвердили, за ужином. Сидели ужинали на базе «Озеро Круглое», и подруга показала новость. Я в шоке, не ожидала что так быстро это случится, даже не понимаю, что происходит».
А вот Климент говорит, что предполагал подобный исход событий:
«Изначально понимал, что рано или поздно рекорд мира подтвердят, честно сказать, я думал, что это даже подольше времени займёт — где-то на полгодика», – рассказал двукратный призёр ОИ в интервью «Матч ТВ».
Долго запрягали
Рекорды и должны были утвердить, ибо когда пловцов из России отстраняли от всех международных турниров, международная федерация подчеркнула: если россияне установят рекорды на стартах, которые соответствуют всем международным правилам, то они будут ратифицированы.
Получился какой-то странный парадокс, мол, мы, World Aquatics, россиян до турниров не допускаем, но их спортивные достижения признаём.
И всё это на фоне стартующего в Японии водного чемпионата мира.
Нас там нет, и организаторы многое потеряли. Ведь отсутствие сильнейших пловцов в мире автоматически понижает статус турнира. К Чикуновой и Колесникову с лёгкостью добавим рекордсмена Евгения Рылова, Мартина Малютина и когорту талантливой молодёжи из России.
Прецедент есть
Но нельзя не подчеркнуть, что положительная сторона у признания и утверждения российских рекордов есть – нас всё равно видно.
А значит, выступать и показывать максимальные результаты на внутрироссийских соревнованиях можно и нужно. Пусть хоть так иностранные конкуренты чувствуют, что рядом нет одних из сильнейших спортсменов.
Возможно, кто-то со временем и скажет прямо – верните лучших!
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