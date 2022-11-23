Климент Колесников подарил детям золотую медаль, полученную за мировой рекорд в Казани

Двукратный призёр Олимпийских игр – 2020 российский пловец Климент Колесников подарил детям золотые медали, завоёванные им на чемпионате страны по плаванию на короткой воде, который проходит в Казани в рамках «Игр дружбы».

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Сегодня, 23 ноября, Колесников побил мировой рекорд, преодолев дистанцию 50 метров на спине за 22,11 секунды. Предыдущее достижение принадлежало французу Флорану Маноду, который в 2014 году в Дохе проплыл 50 метров на спине в 25-метровом бассейне за 22,22 секунды.

Также Климент помог сборной Москвы выиграть эстафету 4 по 50 вольным стилем. В одной команде с Колесниковым плыли Владислав Гринёв, Пётр Жихарев и Илья Шевченко.