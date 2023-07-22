Лучшая футбольная сборная России в деле! Бьётся за международный трофей даже в изоляции

В нашей стране проходит крутой пляжнофутбольный турнир. Россияне и иранцы бьются друг с другом за золото! Как в старые добрые времена.

Помните те времена, когда российские спортсмены могли спокойно разъезжать по миру и биться со знаковыми соперниками за международные трофеи?

Сейчас это редкость. Но иногда прорывает.

В пляжном футболе вот прорвало. Сборная России, которая, между прочим, является действующим чемпионом мира, почти два года не играла на официальных международных турнирах из-за санкций ФИФА. Но этим летом мы снова можем увидеть лучшую национальную команду в деле.

Наш авторитет в пляжном футболе столь велик, что крутые соперники сами едут к нам, пока нас не пускают на мировую арену. В Санкт-Петербурге проходит Кубок наций, в котором принимают участие Россия и ещё три сборные. Европейцы ехать к нам боятся, а вот команды с других континентов охотно согласились провести спарринг с чемпионами мира. Состав наших соперников грозен: Сенегал – победитель Кубка Африки – 2021, а также Иран и ОАЭ – лучшие сборные Азии. Все трое – из топ-12 мирового рейтинга, из топ-16 мировых команд, если брать только участников чемпионата мира – 2024. В данном случае иностранцев реально позвали не просто для количества.

И очень интересно посмотреть в такой компании на сборную России, которую мы не видели в деле почти два года. Сейчас это любопытный симбиоз из старых героев и молодых ребят: знаменитый Шкарин всё ещё в деле, да и Макаров накручивает соперников, как раньше. А из молодых на лидирующие роли выходят Ремизов, Волошин, Котенев. Слышали уже о них?

Сборная России провела два непростых матча. С Эмиратами в 1-м туре разгонялись, старались найти правильные взаимодействия. Почти весь матч вели со счётом 1:0, никак не могли забить второй и только в заключительном периоде довели счёт до солидных 3:0. В любом случае победа есть победа.

Матч с Сенегалом стал полной противоположностью. Россия повела со счётом 4:0. Казалось, всё будет легко, но нет. Те, кто всегда болел за наших «пляжников» знают, что без приключений парни Лихачёва не умеют. Вот и в этот раз 4:0 превратились в 5:4. Россиянам пришлось даже немножко отбиваться и держаться, чтобы довести дело до победы. Итог – 6:4.

В воскресенье Россия будет играть за трофей с Ираном. Вы же видели эти великие битвы на Межконтинентальных кубках и чемпионатах мира? Да, наверное, такого накала не будет, но соперничество ожидается ожесточённое, потому что иранцы смели соперников в двух турах без всякого валидола. Бедные шейхи получили от сборной Ирана аж десять безответных мячей!

Да, на чемпионат мира сборную России не пустили – квалификация в Европе уже прошла без нас (но, к слову, с белорусами, которые на ЧМ вышли). Однако большого пляжного футбола даже санкции нас лишить не в силах.

Включайте телевизоры в воскресенье! Болейте за лучшую футбольную сборную России. Трёхкратные чемпионы мира покажут вам настоящее шоу!