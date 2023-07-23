На водном чемпионате мира сенсация: парень из Австралии нокаутировал непобедимых китайцев!

На чемпионате мира по водным видам спорта случилась настоящая сенсация. Впервые за четыре года китайцам досталось не всё золото в прыжках в воду на ЧМ. Одну медаль высшей пробы забрал себе молодой парень из Австралии, который и прыжками-то начал заниматься совсем недавно.

Именитые китайцы проиграли

В прошлом году на чемпионате мира – 2022 китайские спортсмены выиграли 13 из 13 возможных золотых медалей. Приехав в японскую Фукуоку, они, похоже, собирались повторить свой стопроцентный результат. Всё шло по плану, и перед последней дисциплиной китайцы уже выиграли 12 из 12 золотых наград. Оставался финальный рывок – королевская 10-метровая вышка.

Кассель Руссо (в центре) Фото: Clive Rose/Getty Images

Явными фаворитами выглядели два китайца Лянь Цзюньцзе и Хао Ян. На двоих они уже имели восемь золотых медалей с чемпионатов мира. То, что один из них станет чемпионом на вышке, казалось болельщикам очевидным. Но перед последней попыткой интрига ещё сохранялась, ведь среди спортсменов, претендующих на золото, оказался ещё и молодой австралиец.

22-летний парень по имени Кассель Руссо, занимавший после первой попытки только девятое место, смог собраться и отлично исполнить последний прыжок, опередив признанных лидеров. Его прорыв восхитил комментаторов и заставил болельщиков рукоплескать. Даже соперники побежали обнимать Касселя, ведь он впервые за долгое время смог прервать победную серию китайцев.

Руссо не только стал новым чемпионом мира в прыжках с 10-метровой вышки, но и принёс первое в истории золото в этом виде программы родной Австралии и дал надежду другим странам. Показал, что и китайцев можно побеждать.

Лянь Цзюньцзе и Хао Ян тоже получили свои медали: они заняли второе и третье места соответственно. Но вряд ли этот результат их сильно радует.

«Чемпион мира, детка»

Интересно, что на чемпионатах мира именно австралийцы в последний раз отбирали золото у Китая: Мэтью Картер и Мэддисон Кини опередили атлетов из Поднебесной на ЧМ-2019 в смешанных прыжках с трёхметрового трамплина.

На Олимпиаде-2020, где было разыграно всего восемь наград, китайцы тоже недосчитались одного золота. Его отобрали британцы Томас Дэйли и Мэттью Ли, ставшие лучшими в синхронных прыжках с 10-метровой вышли.

Томас Дэйли и Мэттью Ли на Олимпиаде-2020 Фото: Al Bello/Getty Images

А если вернуться к Касселю Руссо, то стоит отметить, что он перешёл в прыжки в воду из гимнастики чуть более пяти лет назад. После победы рассказал, что очень рад добраться до таких высот почти в начале своей карьеры.

«Я знал, что займу первое место ещё до того последнего прыжка. Вместо того чтобы нервничать, я просто был взволнован осознанием того факта, что у меня действительно есть возможность взять золотую медаль. Получить её так рано в моей карьере – просто невероятно!» – поделился Руссо.

А ещё чуть позже он выложил в свои соцсети карусель фотографий в прыжке и с золотой медалью, озаглавив пост «Чемпион мира, детка!»

«Абсолютно не могу понять, что только что произошло, и, на самом деле, нет слов. Спасибо всем, кто был частью этого путешествия», – подписал Кассель.