Россия начала главный турнир года в пляжном футболе. Уже громит Египет! LIVE

В субботу, 5 августа, в Минске состоится официальное открытие большого турнира — II Игр СНГ. Но ещё за час до начала церемонии в столице Беларуси свой первый матч в рамках этого фестиваля спорта проведёт сборная России по пляжному футболу. Для нашей команды, оказавшейся в изоляции из-за санкций ФИФА, это главный старт года. И не стоит относиться к нему иронично или снисходительно, глядя на название. На минском песке выступят не только представители стран СНГ, но также сборные Ирана, ОАЭ, Омана и Египта — команды, говоря мягко, далеко не последние. Так что битва за первое место будет по-настоящему напряжённой.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех матчей сборной России на турнире. В 1-м туре группового этапа, 5 августа, Россия сыграет со сборной Египта. Следите за матчем вместе с нами.
Второй период завершён. По два мяча в каждом из периодов и пока — 4:0.
Егор Ремизов упустил вернейшую возможность увеличить счёт, хотя Остап Фёдоров идеально вывел его на ворота.
Наконец, и у российских ворот опасный момент: Абдельрахман Хассан бил через себя, мяч парашютом летел в наши ворота, но Станислав Кошарный спас команду.
Россия забила четвёртый мяч
4:0. Владимир Раскин на 17-й минуте красиво положил в ворота Египта, едва выйдя на замену. Егор Ремизов вторую голевую передачу оформил.
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Третий гол в ворота Египта
3:0. Едва начался второй тайм, как россияне забили третий гол. Антон Шкарин подал с углового, а Земсков боковыми ножницами вколотил мяч в ворота. Вот так Фёдор оформил дубль:
Права на видео принадлежат РФС
Земсков забил второй гол
2:0! Фёдор Земсков после скидки Андрея Котенева удвоил преимущество сборной России. Такой удар в упор отразить уже нельзя никак. Классический пляжный гол за 40 секунд до окончания первого периода.
Что сейчас сотворил вратарь сборной Египта?! Ещё один удар в упор отбил — головой практически наверняка бил Кирилл Романов, но Хассан Эльшахат спас свою команду.
Семь минут сыграно в матче. Большое преимущество россиян, которые играют быстро, короткими сменами, наносят много ударов, но преимущество в счёте пока минимальное.
Россия открыла счёт!
1:0! Остап Фёдоров после передачи от нашего вратаря Денис Пархоменко вколотил мяч под перекладину ворот сборной Египта! И тут же сам Пархоменко в перекладину зарядил.
Права на видео принадлежат РФС
3-я минута. Фёдор Земсков только что бил в упор, но вратарь египтян спас свою команду от верного гола.
Ну а у нас матч начался. Ждём отличной игры и победы сборной России!
Месяц назад парни Михаила Лихачёва в Санкт-Петербурге выиграли Кубок Наций, в финале обыграв сборную Ирана — 4:3. Вот как это было:
Сегодняшний соперник наших парней — сборная Египта — действующий серебряный призёр Кубка Африки, участник ЧМ-2024.
Сборная России сыграет в группе «В» с командами Египта, Омана и Узбекистана. В группе «А» сыграют команды Беларуси, Ирана, ОАЭ и Азербайджана. Формула выхода из группы простая — нужно занимать первое или второе место.
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