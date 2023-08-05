Россия начала главный турнир года в пляжном футболе. Уже громит Египет! LIVE

В субботу, 5 августа, в Минске состоится официальное открытие большого турнира — II Игр СНГ. Но ещё за час до начала церемонии в столице Беларуси свой первый матч в рамках этого фестиваля спорта проведёт сборная России по пляжному футболу. Для нашей команды, оказавшейся в изоляции из-за санкций ФИФА, это главный старт года. И не стоит относиться к нему иронично или снисходительно, глядя на название. На минском песке выступят не только представители стран СНГ, но также сборные Ирана, ОАЭ, Омана и Египта — команды, говоря мягко, далеко не последние. Так что битва за первое место будет по-настоящему напряжённой.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех матчей сборной России на турнире. В 1-м туре группового этапа, 5 августа, Россия сыграет со сборной Египта. Следите за матчем вместе с нами.