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Сборная России по пляжному футболу играет с Египтом на II Играх СНГ — онлайн-трансляция 5 августа 2023

Россия начала главный турнир года в пляжном футболе. Уже громит Египет! LIVE
Андрей Шитихин
Сборная России по пляжному футболу
Аудио-версия:
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Самый мощный вид спорта на II Играх СНГ в Минске.

В субботу, 5 августа, в Минске состоится официальное открытие большого турнира — II Игр СНГ. Но ещё за час до начала церемонии в столице Беларуси свой первый матч в рамках этого фестиваля спорта проведёт сборная России по пляжному футболу. Для нашей команды, оказавшейся в изоляции из-за санкций ФИФА, это главный старт года. И не стоит относиться к нему иронично или снисходительно, глядя на название. На минском песке выступят не только представители стран СНГ, но также сборные Ирана, ОАЭ, Омана и Египта — команды, говоря мягко, далеко не последние. Так что битва за первое место будет по-настоящему напряжённой.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию всех матчей сборной России на турнире. В 1-м туре группового этапа, 5 августа, Россия сыграет со сборной Египта. Следите за матчем вместе с нами.

Игры стран СНГ. Группа B. 1-й тур
05 августа 2023, суббота. 15:30 МСК
Россия
2-й период
4 : 0
Египет
1:0 Фёдоров – 5'   2:0 Земсков – 12'   3:0 Земсков – 14'   4:0 Раскин – 17'
Россия забила четвёртый мяч Третий гол в ворота Египта Земсков забил второй гол Россия открыла счёт!
Live Андрей Шитихин

Второй период завершён. По два мяча в каждом из периодов и пока — 4:0.

16:04 Андрей Шитихин

Егор Ремизов упустил вернейшую возможность увеличить счёт, хотя Остап Фёдоров идеально вывел его на ворота.

16:04 Андрей Шитихин

Наконец, и у российских ворот опасный момент: Абдельрахман Хассан бил через себя, мяч парашютом летел в наши ворота, но Станислав Кошарный спас команду.

16:01 Андрей Шитихин

Россия забила четвёртый мяч

4:0. Владимир Раскин на 17-й минуте красиво положил в ворота Египта, едва выйдя на замену. Егор Ремизов вторую голевую передачу оформил.

Права на видео принадлежат РФС

15:53 Андрей Шитихин

Третий гол в ворота Египта

3:0. Едва начался второй тайм, как россияне забили третий гол. Антон Шкарин подал с углового, а Земсков боковыми ножницами вколотил мяч в ворота. Вот так Фёдор оформил дубль:

Права на видео принадлежат РФС

15:47 Андрей Шитихин

Земсков забил второй гол

2:0! Фёдор Земсков после скидки Андрея Котенева удвоил преимущество сборной России. Такой удар в упор отразить уже нельзя никак. Классический пляжный гол за 40 секунд до окончания первого периода.

15:45 Андрей Шитихин

Что сейчас сотворил вратарь сборной Египта?! Ещё один удар в упор отбил — головой практически наверняка бил Кирилл Романов, но Хассан Эльшахат спас свою команду.

15:41 Андрей Шитихин

Семь минут сыграно в матче. Большое преимущество россиян, которые играют быстро, короткими сменами, наносят много ударов, но преимущество в счёте пока минимальное.

15:38 Андрей Шитихин

Россия открыла счёт!

1:0! Остап Фёдоров после передачи от нашего вратаря Денис Пархоменко вколотил мяч под перекладину ворот сборной Египта! И тут же сам Пархоменко в перекладину зарядил.

Права на видео принадлежат РФС

15:36 Андрей Шитихин

3-я минута. Фёдор Земсков только что бил в упор, но вратарь египтян спас свою команду от верного гола.

15:33 Андрей Шитихин

Ну а у нас матч начался. Ждём отличной игры и победы сборной России!

15:30 Андрей Шитихин

Месяц назад парни Михаила Лихачёва в Санкт-Петербурге выиграли Кубок Наций, в финале обыграв сборную Ирана — 4:3. Вот как это было:

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Сегодняшний соперник наших парней — сборная Египта — действующий серебряный призёр Кубка Африки, участник ЧМ-2024.

15:23 Андрей Шитихин

Сборная России сыграет в группе «В» с командами Египта, Омана и Узбекистана. В группе «А» сыграют команды Беларуси, Ирана, ОАЭ и Азербайджана. Формула выхода из группы простая — нужно занимать первое или второе место.

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