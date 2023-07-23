Россия в финале Кубка наций по пляжному футболу обыгрывает Иран. Парни, вперёд! LIVE

Наша сборная может выиграть международный турнир впервые за два года. Смотрим и болеем!

В воскресенье, 23 июля, в Санкт-Петербурге пройдут заключительные матчи Кубка наций — 2023 по пляжному футболу. Во втором матче дня за победу на турнире будут сражаться сборные России и Ирана.

Начало матча — в 15:00 по московскому времени.

Россияне — действующие чемпионы мира — из-за санкций ФИФА были отлучены от международных соревнований и проводят первый официальный международный турнир почти за два года. В первых двух матчах Россия смогла добиться побед над командами ОАЭ и Сенегала и теперь претендует на первое место. Впрочем, Иран, приехавший в Санкт-Петербург в статусе победителя Кубка Азии, выглядел в первых двух турах ещё мощнее. Нет никаких сомнений, что мы увидим яркую борьбу, как и всегда в битвах России и Ирана на песке.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Россия — Иран и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на футбольной площадке и за её пределами. Оставайтесь с нами. Болейте за наших парней!