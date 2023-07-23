Россия в финале Кубка наций по пляжному футболу обыгрывает Иран. Парни, вперёд! LIVE

В воскресенье, 23 июля, в Санкт-Петербурге пройдут заключительные матчи Кубка наций — 2023 по пляжному футболу. Во втором матче дня за победу на турнире будут сражаться сборные России и Ирана.
Начало матча — в 15:00 по московскому времени.
Россияне — действующие чемпионы мира — из-за санкций ФИФА были отлучены от международных соревнований и проводят первый официальный международный турнир почти за два года. В первых двух матчах Россия смогла добиться побед над командами ОАЭ и Сенегала и теперь претендует на первое место. Впрочем, Иран, приехавший в Санкт-Петербург в статусе победителя Кубка Азии, выглядел в первых двух турах ещё мощнее. Нет никаких сомнений, что мы увидим яркую борьбу, как и всегда в битвах России и Ирана на песке.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Россия — Иран и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на футбольной площадке и за её пределами. Оставайтесь с нами. Болейте за наших парней!
10` Макаров не сумел увеличить отрыв россиян. Сейедмахди Мирджалили спас свои ворота.
10` Фол на Макарове. Россия получает опасный штрафной.
10` Дальний удар Пархоменко, но иранцы отбивают мяч.
9` Пока вязкая борьба в середине поля.
8` Опасный удар от вратаря Ирана. Благо, наш голкипер сумел отбить мяч.
Всё-таки гол Котенева записали как автогол Али Миршекари.
5` Денис Пархоменко спасает ворота, правда, неприятно получает мячом по лицу.
5` Сыграл рукой Котенев. Иранцы будут бить штрафной с середины поля.
Оказывается, был рикошет от иранского игрока. Интересно, на кого запишут мяч?
5` ГОЛ! Андрей Котенев забивает с острого угла в контратаке! Счёт — 2:0.
5` Теперь на вратаре соперника фолит Артём Романов. Иранцы разыграли штрафной.
4` ГОЛ! Алексей Макаров забивает со штрафного. Счёт — 1:0.
4` Судья решил, что касание было! Опасный штрафной у иранских ворот.
4` Мохаммад Мохтари сфолил на Андрее Новикове. Судьи смотрят повтор, было ли нарушение и попал ли иранец по ноге россиянину.
1` Иранцы нанесли первый удар по воротам, благо он был не опасным.
Матч начался!
Прозвучал гимн России. Как же мы уже отвыкли видеть флаг и гимн нашей страны на международных турнирах!
Погрузиться в атмосферу и почитать, как сложились первые матчи можно тут:
В Кубке наций принимают участие четыре команды: Россия, Иран, ОАЭ и Сенегал. Россияне не без труда обыграл сначала Эмираты (3:0), а потом Сенегал (6:4). Иран тоже одержал две убедительные победы (5:1 и 10:0), поэтому тот, кто выиграет очный матч Россия — Иран, станет победителем турнира.
К слову, последний матч на большом международном турнире 6 ноября 2021 года Россия как раз сыграла с Ираном — победила его в финале Межконтинентального кубка. Вот как это было:
Если вы за два года успели забыть, чем так хороша сборная России по пляжному футболу, просто посмотрите это видео.
Последний раз на больших международных турнирах сборная России играла почти два года назад — в 2021-м. Тогда наши парни выиграли чемпионат мира и Межконтинентальный кубок. А весной 2022-го оказались под санкциями. Команда Михаила Лихачёва проводила товарищеские матчи, выступала на турнире Inter Cup, но на столь серьёзном старте, как Кубок наций, не играла уже давно.
Добрый день, дорогие друзья! Давно мы с вами не переживали за сборную России по пляжному футболу. А сегодня всё как в старые-добрые времена. Битва с Ираном за золото! Подключайтесь!
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