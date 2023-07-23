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Россия — Иран в финале Кубка наций по пляжному футболу — 2023, онлайн-трансляция матча за титул 23 июля 2023

Россия в финале Кубка наций по пляжному футболу обыгрывает Иран. Парни, вперёд! LIVE
Татьяна Постникова Михаил Чесалин
,
Сборная России по пляжному футболу
Аудио-версия:
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Наша сборная может выиграть международный турнир впервые за два года. Смотрим и болеем!
Турнирная таблица Кубка наций - 2023
Все результаты матчей Кубка наций - 2023

В воскресенье, 23 июля, в Санкт-Петербурге пройдут заключительные матчи Кубка наций — 2023 по пляжному футболу. Во втором матче дня за победу на турнире будут сражаться сборные России и Ирана.

Начало матча — в 15:00 по московскому времени.

Россияне — действующие чемпионы мира — из-за санкций ФИФА были отлучены от международных соревнований и проводят первый официальный международный турнир почти за два года. В первых двух матчах Россия смогла добиться побед над командами ОАЭ и Сенегала и теперь претендует на первое место. Впрочем, Иран, приехавший в Санкт-Петербург в статусе победителя Кубка Азии, выглядел в первых двух турах ещё мощнее. Нет никаких сомнений, что мы увидим яркую борьбу, как и всегда в битвах России и Ирана на песке.

Бетсити Кубок наций. Кубок наций. 3-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Россия
2-й период
2 : 0
Иран
1:0 Макаров – 03:23   2:0 Котенев – 04:53

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Россия — Иран и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на футбольной площадке и за её пределами. Оставайтесь с нами. Болейте за наших парней!

Live Татьяна Постникова

10` Макаров не сумел увеличить отрыв россиян. Сейедмахди Мирджалили спас свои ворота.

15:22 Татьяна Постникова

10` Фол на Макарове. Россия получает опасный штрафной.

15:22 Татьяна Постникова

10` Дальний удар Пархоменко, но иранцы отбивают мяч.

15:21 Татьяна Постникова

9` Пока вязкая борьба в середине поля.

15:20 Татьяна Постникова

8` Опасный удар от вратаря Ирана. Благо, наш голкипер сумел отбить мяч.

15:19 Татьяна Постникова

Всё-таки гол Котенева записали как автогол Али Миршекари.

15:18 Татьяна Постникова

5` Денис Пархоменко спасает ворота, правда, неприятно получает мячом по лицу.

15:17 Татьяна Постникова

5` Сыграл рукой Котенев. Иранцы будут бить штрафной с середины поля.

15:16 Татьяна Постникова

Оказывается, был рикошет от иранского игрока. Интересно, на кого запишут мяч?

15:16 Татьяна Постникова

5` ГОЛ! Андрей Котенев забивает с острого угла в контратаке! Счёт — 2:0.

15:15 Татьяна Постникова

5` Теперь на вратаре соперника фолит Артём Романов. Иранцы разыграли штрафной.

15:13 Татьяна Постникова

4` ГОЛ! Алексей Макаров забивает со штрафного. Счёт — 1:0.

15:11 Татьяна Постникова

4` Судья решил, что касание было! Опасный штрафной у иранских ворот.

15:10 Татьяна Постникова

4` Мохаммад Мохтари сфолил на Андрее Новикове. Судьи смотрят повтор, было ли нарушение и попал ли иранец по ноге россиянину.

15:09 Татьяна Постникова

1` Иранцы нанесли первый удар по воротам, благо он был не опасным.

15:07 Татьяна Постникова

Матч начался!

15:03 Татьяна Постникова

Прозвучал гимн России. Как же мы уже отвыкли видеть флаг и гимн нашей страны на международных турнирах!

14:55 Михаил Чесалин

Погрузиться в атмосферу и почитать, как сложились первые матчи можно тут:

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14:53 Михаил Чесалин

В Кубке наций принимают участие четыре команды: Россия, Иран, ОАЭ и Сенегал. Россияне не без труда обыграл сначала Эмираты (3:0), а потом Сенегал (6:4). Иран тоже одержал две убедительные победы (5:1 и 10:0), поэтому тот, кто выиграет очный матч Россия — Иран, станет победителем турнира.

14:43 Михаил Чесалин

К слову, последний матч на большом международном турнире 6 ноября 2021 года Россия как раз сыграла с Ираном — победила его в финале Межконтинентального кубка. Вот как это было:

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14:23 Михаил Чесалин

Если вы за два года успели забыть, чем так хороша сборная России по пляжному футболу, просто посмотрите это видео.

14:14 Михаил Чесалин

Последний раз на больших международных турнирах сборная России играла почти два года назад — в 2021-м. Тогда наши парни выиграли чемпионат мира и Межконтинентальный кубок. А весной 2022-го оказались под санкциями. Команда Михаила Лихачёва проводила товарищеские матчи, выступала на турнире Inter Cup, но на столь серьёзном старте, как Кубок наций, не играла уже давно.

14:08 Михаил Чесалин

Добрый день, дорогие друзья! Давно мы с вами не переживали за сборную России по пляжному футболу. А сегодня всё как в старые-добрые времена. Битва с Ираном за золото! Подключайтесь!

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