Сборная России по пляжному футболу рвётся к трофею. Играем с Оманом за полуфинал. LIVE

В понедельник, 7 августа, в Минске пройдут заключительные матчи группового этапа турнира по пляжному футболу в рамках II Игр стран СНГ. В решающем матче группы B сойдутся сборные России и Омана.
Сборная России на 99,9% вышла из своей группы, поскольку в первых матчах обыграла Египет и Узбекистан с суммарной разницей мячей 20:0. Математически представители Египта и Омана ещё могут оставить россиян за бортом плей-офф, но для этого должна произойти какая-то катастрофа. Хочется верить, что в матче с командой арабского султаната этого не произойдёт. Хотя шапками оманцев не закидать — это третья команда Азии и участник предстоящего чемпионата мира — 2024. Матч предстоит непростой!
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Оман на II Играх стран СНГ в Минске и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на площадке и за её пределами.
Матч начнётся в 17:00 по московскому времени.
С Оманом в 2023 году россияне играли дважды. Оба матча завершились победой нашей команды с суммарным счётом 12:6 (4:3; 8:3).
По ходу турнира Россия обыграла Египет (5:0) и одержала рекордную победу над Узбекистаном (15:0). Оман же уступил Египту (3:6) и одолел Узбекистан (13:1).
Если Россия практически гарантированно вышла в полуфинал, Оману нужно ещё побороться за проход дальше.
Россия сейчас лидирует в группе B. После двух матчей у нашей команды шесть очков. Оман занимает третье место в группе с тремя очками.
Группа B
Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию заключительного раунда группового этапа II Игр стран СНГ. В группе B между собой сыграют Россия и Оман.
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