Россия на 99,9% вышла в плей-офф. Осталось довершить начатое. И показать красивый футбол!

Сборная России по пляжному футболу рвётся к трофею. Играем с Оманом за полуфинал. LIVE

В понедельник, 7 августа, в Минске пройдут заключительные матчи группового этапа турнира по пляжному футболу в рамках II Игр стран СНГ. В решающем матче группы B сойдутся сборные России и Омана.

Сборная России на 99,9% вышла из своей группы, поскольку в первых матчах обыграла Египет и Узбекистан с суммарной разницей мячей 20:0. Математически представители Египта и Омана ещё могут оставить россиян за бортом плей-офф, но для этого должна произойти какая-то катастрофа. Хочется верить, что в матче с командой арабского султаната этого не произойдёт. Хотя шапками оманцев не закидать — это третья команда Азии и участник предстоящего чемпионата мира — 2024. Матч предстоит непростой!

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Оман на II Играх стран СНГ в Минске и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на площадке и за её пределами.

Матч начнётся в 17:00 по московскому времени.