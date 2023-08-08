Сборная России по пляжному футболу рубится с Ираном. Победитель выходит в финал Игр. LIVE

В понедельник, 8 августа, в Минске пройдут полуфинальные матчи турнира по пляжному футболу в рамках II Игр стран СНГ. За финал друг с другом будут сражаться Россия и Иран, а также Беларусь и Оман.
Сборная России ещё по итогам первых двух дней почти гарантировала себе выход в плей-офф, обыграв Египет и Узбекистан с суммарным счётом 20:0. Третий матч на групповом этапе ничего не решал, и, кажется, команда чуть расслабилась, а потому потерпела поражение — 4:7.
В полуфинале расслабляться будет нельзя, поскольку в соперниках — грозный Иран. Россияне в последних матчах персов обыгрывают (одолели недавно и в финале Кубка наций в Санкт-Петербурге), но эти победы всегда получаются тяжёлыми и напряжёнными. Легко не будет и сегодня.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Иран.
Матч начнётся в 17:00 мск.
11` Опаснейшая атака россиян! К несчастью, опять безрезультативная.
11` Хади Фарахманд получает вторую жёлтую карточку и покидает поле! Слишком близко подошёл игрок во время розыгрыша штрафного. Наши парни будут играть в большинстве.
11` Ух! Опасный момент у наших ворот. Пархоменко забирает мяч, однако Хади Фарахманд фолит на нашем голкипере и получает жёлтую карточку.
11` Россияне неудачно реализуют штрафной и получают ответную контратаку.
11` Хади Фарахманд фолит на Остапе Фёдорове, прямо выбивая россиянина с песка.
10` Обмениваются команды безуспешными атаками.
9` Пока ситуация складывается, как и в матче накануне: Россия создаёт хорошие моменты, но никак не может реализовать их.
7` Сфолил кто-то из наших игроков на иранском футболисте. Забить со штрафного соперникам не удалось.
6` Никак не могут иранцы пройти середину поля, поэтому голкипер команды на удачу отправляет мяч с линии ворот на другую половину поля. К счастью, он пролетает выше наших ворот.
5` Пытается пробить голкипера Ирана Фёдор Земсков, увы, безуспешно.
4` Остро атакует Иран, но наш голкипер спокойно отбивает мяч.
3` Опасно бьёт Андрей Новиков по воротам, но спасает свою команду голкипер Ирана.
Иран открывает счёт
2` Иран открывает счёт. Хади Фарахманд поймал на ошибке Дениса Пархоменко.
2` Довольно активно начинает сборная России, без остановок атакует Иран. К несчастью, у иранцев плотная оборона.
1` Мяч разыгран. И сразу россияне наносят первый удар по воротам, правда, не очень опасный.
Прозвучали гимны! Матч вот-вот начнётся.
До матча осталось около пяти минут. Наши парни уже размялись на песке перед игрой.
В 2023 году Россия и Иран уже играли между собой. Команды встречались в финале Кубка Наций. В конце июля наши парни выиграли со счётом 4:3. Тогда решающий гол на последних секундах забил Алексей Макаров.
Кстати, в матчах за 5-8 места Египет обыграл ОАЭ по пенальти 3:3 (4:2 по пен.), а Азербайджан одолел Узбекистан — 3:2.
В плей-офф Россия вышла с первого места в группе B, обыграв Египет (5:0) и Узбекистан (15:0), а также проиграв Оману (4:7). Иран же попал в полуфинал со второго места в группе A. Вторая команда Азии обыграла Азербайджан (3:1) и ОАЭ (3:2), но проиграла Беларуси (1:6).
Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию полуфинала II Игр стран СНГ между Россией и Ираном. Сегодня определится, кто же сможет побороться в финале за трофей!
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