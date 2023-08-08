Сборная России по пляжному футболу рубится с Ираном. Победитель выходит в финал Игр. LIVE

В понедельник, 8 августа, в Минске пройдут полуфинальные матчи турнира по пляжному футболу в рамках II Игр стран СНГ. За финал друг с другом будут сражаться Россия и Иран, а также Беларусь и Оман.

Сборная России ещё по итогам первых двух дней почти гарантировала себе выход в плей-офф, обыграв Египет и Узбекистан с суммарным счётом 20:0. Третий матч на групповом этапе ничего не решал, и, кажется, команда чуть расслабилась, а потому потерпела поражение — 4:7.

В полуфинале расслабляться будет нельзя, поскольку в соперниках — грозный Иран. Россияне в последних матчах персов обыгрывают (одолели недавно и в финале Кубка наций в Санкт-Петербурге), но эти победы всегда получаются тяжёлыми и напряжёнными. Легко не будет и сегодня.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Иран.

Матч начнётся в 17:00 мск.