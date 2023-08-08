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Россия — Иран в полуфинале турнира по пляжному футболу на II Играх стран СНГ — онлайн-трансляция матча 8 августа 2023

Сборная России по пляжному футболу рубится с Ираном. Победитель выходит в финал Игр. LIVE
Татьяна Постникова
Сборная России по пляжному футболу
Аудио-версия:
Комментарии
Важнейший матч для нашей сборной. Проигрывать нельзя.
Расписание матчей сборной России на II Играх стран СНГ
Турнирная таблица соревнований по пляжному футболу

В понедельник, 8 августа, в Минске пройдут полуфинальные матчи турнира по пляжному футболу в рамках II Игр стран СНГ. За финал друг с другом будут сражаться Россия и Иран, а также Беларусь и Оман.

Сборная России ещё по итогам первых двух дней почти гарантировала себе выход в плей-офф, обыграв Египет и Узбекистан с суммарным счётом 20:0. Третий матч на групповом этапе ничего не решал, и, кажется, команда чуть расслабилась, а потому потерпела поражение — 4:7.

В полуфинале расслабляться будет нельзя, поскольку в соперниках — грозный Иран. Россияне в последних матчах персов обыгрывают (одолели недавно и в финале Кубка наций в Санкт-Петербурге), но эти победы всегда получаются тяжёлыми и напряжёнными. Легко не будет и сегодня.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Иран.

Матч начнётся в 17:00 мск.

Игры стран СНГ. 1/2 финала
08 августа 2023, вторник. 17:00 МСК
Россия
1-й период
0 : 1
Иран
0:1 Фарахманд – 01:06
Иран открывает счёт
Live Татьяна Постникова

11` Опаснейшая атака россиян! К несчастью, опять безрезультативная.

17:21 Татьяна Постникова

11` Хади Фарахманд получает вторую жёлтую карточку и покидает поле! Слишком близко подошёл игрок во время розыгрыша штрафного. Наши парни будут играть в большинстве.

17:20 Татьяна Постникова

11` Ух! Опасный момент у наших ворот. Пархоменко забирает мяч, однако Хади Фарахманд фолит на нашем голкипере и получает жёлтую карточку.

17:18 Татьяна Постникова

11` Россияне неудачно реализуют штрафной и получают ответную контратаку.

17:18 Татьяна Постникова

11` Хади Фарахманд фолит на Остапе Фёдорове, прямо выбивая россиянина с песка.

17:16 Татьяна Постникова

10` Обмениваются команды безуспешными атаками.

17:15 Татьяна Постникова

9` Пока ситуация складывается, как и в матче накануне: Россия создаёт хорошие моменты, но никак не может реализовать их.

17:12 Татьяна Постникова

7` Сфолил кто-то из наших игроков на иранском футболисте. Забить со штрафного соперникам не удалось.

17:11 Татьяна Постникова

6` Никак не могут иранцы пройти середину поля, поэтому голкипер команды на удачу отправляет мяч с линии ворот на другую половину поля. К счастью, он пролетает выше наших ворот.

17:10 Татьяна Постникова

5` Пытается пробить голкипера Ирана Фёдор Земсков, увы, безуспешно.

17:09 Татьяна Постникова

4` Остро атакует Иран, но наш голкипер спокойно отбивает мяч.

17:07 Татьяна Постникова

3` Опасно бьёт Андрей Новиков по воротам, но спасает свою команду голкипер Ирана.

17:06 Татьяна Постникова

Иран открывает счёт

2` Иран открывает счёт. Хади Фарахманд поймал на ошибке Дениса Пархоменко.

17:04 Татьяна Постникова

2` Довольно активно начинает сборная России, без остановок атакует Иран. К несчастью, у иранцев плотная оборона.

17:02 Татьяна Постникова

1` Мяч разыгран. И сразу россияне наносят первый удар по воротам, правда, не очень опасный.

17:00 Татьяна Постникова

Прозвучали гимны! Матч вот-вот начнётся.

16:56 Татьяна Постникова

До матча осталось около пяти минут. Наши парни уже размялись на песке перед игрой.

16:45 Татьяна Постникова

В 2023 году Россия и Иран уже играли между собой. Команды встречались в финале Кубка Наций. В конце июля наши парни выиграли со счётом 4:3. Тогда решающий гол на последних секундах забил Алексей Макаров.

Вот так наши парни забрали трофей Кубка Наций
Российские пляжники выиграли первый турнир за два года. С флагом и гимном!
Российские пляжники выиграли первый турнир за два года. С флагом и гимном!
16:41 Татьяна Постникова

Кстати, в матчах за 5-8 места Египет обыграл ОАЭ по пенальти 3:3 (4:2 по пен.), а Азербайджан одолел Узбекистан — 3:2.

16:40 Татьяна Постникова

В плей-офф Россия вышла с первого места в группе B, обыграв Египет (5:0) и Узбекистан (15:0), а также проиграв Оману (4:7). Иран же попал в полуфинал со второго места в группе A. Вторая команда Азии обыграла Азербайджан (3:1) и ОАЭ (3:2), но проиграла Беларуси (1:6).

16:33 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию полуфинала II Игр стран СНГ между Россией и Ираном. Сегодня определится, кто же сможет побороться в финале за трофей!

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