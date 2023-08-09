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Российские пляжники играют за бронзу II Игр стран СНГ: онлайн-трансляция матча Россия — Оман 9 августа 2023

Россия бьётся за медаль Игр. Наши парни просто уничтожают Оман! LIVE
Татьяна Постникова
Сборная России по пляжному футболу
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Команда Михаила Лихачёва не смогла выйти в финал. Но бронзовые награды надо вырвать!
Расписание матчей сборной России
Полная турнирная таблица II Игр стран СНГ

В среду, 9 августа, в Минске завершится турнир по пляжному футболу в рамках II Игр стран СНГ. Россия в матче за третье место сыграет с Оманом.

Россияне в 3-м туре группового этапа уступили Оману со счётом 4:7, но тот матч почти ничего не решал с турнирной точки зрения. Команда Лихачёва, несмотря на поражение, вышла в полуфинал с первого места в группе, но там в драматичной борьбе уступила в серии пенальти. Теперь ей снова предстоит сыграть с Оманом, но в матче, который решает всё: победитель получит медаль Игр, проигравший покинет Минск с пустыми руками.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Оман 9 августа 2023 года и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на площадке и за её пределами. Оставайтесь с нами!

Матч начнётся в 17:00 мск.

Игры стран СНГ. За 3-е место
09 августа 2023, среда. 17:00 МСК
Россия
3-й период
7 : 2
Оман
1:0 Ремизов – 05:30   2:0 Виноградов – 06:39   3:0 Виноградов – 07:43   4:0 Шкарин – 08:36   4:1 Аль-Булуши – 08:40   5:1 Земсков – 12:25   5:2 Аль-Саути – 12:41   6:2 Земсков – 14:26   7:2 Земсков – 17:14
Земсков оформляет хет-трик Земсков оформляет дубль Оман сокращает разрыв Россия забивает пятый мяч Оман отыгрывает мяч Россия громит Оман Виноградов оформляет дубль Россия удваивает преимущество Россия открывает счёт
Live Татьяна Постникова

24` Уходим на перерыв — 7:2.

17:45 Татьяна Постникова

22` Практически без остановок атакует Россия, но Оман спасает вратарь и перекладины.

17:44 Татьяна Постникова

22` Нервы футболистов уже на пределе. Начинаются словесные перепалки.

17:42 Татьяна Постникова

20` Проводят несколько обоюдоострых атак команды.

17:39 Татьяна Постникова

19` Штрафной исполняет Оман, однако с силой бьёт футболист выше ворот.

17:37 Татьяна Постникова

19` Вязкая борьба в середине поля.

17:37 Татьяна Постникова

Земсков оформляет хет-трик

18` ГОООЛ! Земсков отправляет мяч в ворота через себя и оформляет хет-трик — 7:2.

17:36 Татьяна Постникова

17` Опасную атаку сооружает Оман. К счастью, Пархоменко на месте.

17:34 Татьяна Постникова

16` Травму, кажется, получает голкипер Омана. Юнис Аль-Оваиси покидает поля, вместо него выходит Амджад Аль-Хаманади.

17:32 Татьяна Постникова

15` Оман не теряет надежды и продолжает атаковать.

17:31 Татьяна Постникова

Земсков оформляет дубль

15` ГОООЛ! Земсков — дубль! Счет — 6:2.

17:29 Татьяна Постникова

Оман сокращает разрыв

13` И сразу ответный гол Омана. Отличился Абдулла Масуд Аль-Саити — 5:2.

17:26 Татьяна Постникова

Россия забивает пятый мяч

13` ГОООЛ! ЗЕМСКОВ. Забивает со штрафного Фёдор — 5:1.

17:25 Татьяна Постникова

13` Возвращаемся на площадку!

17:23 Татьяна Постникова

12` Уходим на перерыв!

17:22 Татьяна Постникова

11` Активно атакует Россия соперника, но спасает свою команду голкипер Омана.

17:19 Татьяна Постникова

10` По жёлтой карточке получают Сами Файл Аль-Булуши и Андрей Новиков.

17:18 Татьяна Постникова

Оман отыгрывает мяч

9` И тут же залетает в наши ворота — 4:1. Отличился Сами Файл Аль-Булуши.

17:17 Татьяна Постникова

Россия громит Оман

9` ГОООЛ! Шикарно играют сегодня наши парни. Мяч на счету Антона Шкарина.

17:15 Татьяна Постникова

Виноградов оформляет дубль

8` ГОООЛ! Виноградов оформляет дубль, реализуя пенальти.

17:14 Татьяна Постникова

8` Нарушают правила оманцы. Арбитр назначает пенальти!

17:13 Татьяна Постникова

Россия удваивает преимущество

7` ГООООЛ! Ещё один забивает Россия. Красиво бисиклетой отправляет мяч в ворота Виноградов.

17:11 Татьяна Постникова

Россия открывает счёт

6` ГОООЛ! Ремизов шикарно играет на добивании — 1:0!

17:10 Татьяна Постникова

6` Бьёт через себя оманский футболист, но отбивает мяч Денис Пархоменко.

17:09 Татьяна Постникова

5` Фолит Земсков на сопернике.

17:08 Татьяна Постникова

4` Ух! Через себя бьёт Земсков, увы, не удачно.

17:08 Татьяна Постникова

4` Обе команды обмениваются не особо опасными атаками.

17:06 Татьяна Постникова

3` Сильно бьёт голкипер Омана по нашим воротам, но атака не приводит к голу.

17:05 Татьяна Постникова

2` Пока команды не создают острых моментов. Вся борьба в основном в середине площадки.

17:04 Татьяна Постникова

1` Поехали!

16:59 Татьяна Постникова

Матч вот-вот начнётся! Уже прозвучали гимны России и Омана.

16:56 Татьяна Постникова

Между тем, в борьбе за пятое место Азербайджан обыграл Египет (3:2), а в сражении за седьмое место ОАЭ разгромили Узбекистан (10:2).

16:40 Татьяна Постникова

Напомним, что Россия с Оманом в этом году встречалась уже трижды. В марте россияне выиграли два матча с суммарным счётом 12:6 (8:3, 4:3), а 7 августа на групповом этапе II Игр стран СНГ наши парни потерпели поражение — 4:7.

16:36 Татьяна Постникова

Вот таким был драматичный матч полуфинала.

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Иран не пустил Россию в финал Игр. Исход драматичного матча решила серия пенальти
16:35 Татьяна Постникова

Сборная России была одним из фаворитов турнира, однако выйти в финал не вышло. На групповом этапе наши парни обыграли Египет (5:0) и Узбекистан (15:0), а также проиграли Оману (4:7). Тем не менее с первого места россияне вышли в полуфинал, где проиграли Ирану в серии пенальти 4:4 (3:4 по пен.). Теперь наша команда поборется за бронзу!

16:32 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча за бронзу II Игр стран СНГ. Сегодня за третье место поборются Россия и Оман. Начало матча в 17.00 по Москве.

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