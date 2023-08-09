Команда Михаила Лихачёва не смогла выйти в финал. Но бронзовые награды надо вырвать!

Россия бьётся за медаль Игр. Наши парни просто уничтожают Оман! LIVE

В среду, 9 августа, в Минске завершится турнир по пляжному футболу в рамках II Игр стран СНГ. Россия в матче за третье место сыграет с Оманом.

Россияне в 3-м туре группового этапа уступили Оману со счётом 4:7, но тот матч почти ничего не решал с турнирной точки зрения. Команда Лихачёва, несмотря на поражение, вышла в полуфинал с первого места в группе, но там в драматичной борьбе уступила в серии пенальти. Теперь ей снова предстоит сыграть с Оманом, но в матче, который решает всё: победитель получит медаль Игр, проигравший покинет Минск с пустыми руками.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Оман 9 августа 2023 года и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на площадке и за её пределами. Оставайтесь с нами!

Матч начнётся в 17:00 мск.