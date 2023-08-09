Россия бьётся за медаль Игр. Наши парни просто уничтожают Оман! LIVE

В среду, 9 августа, в Минске завершится турнир по пляжному футболу в рамках II Игр стран СНГ. Россия в матче за третье место сыграет с Оманом.
Россияне в 3-м туре группового этапа уступили Оману со счётом 4:7, но тот матч почти ничего не решал с турнирной точки зрения. Команда Лихачёва, несмотря на поражение, вышла в полуфинал с первого места в группе, но там в драматичной борьбе уступила в серии пенальти. Теперь ей снова предстоит сыграть с Оманом, но в матче, который решает всё: победитель получит медаль Игр, проигравший покинет Минск с пустыми руками.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Оман 9 августа 2023 года и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на площадке и за её пределами. Оставайтесь с нами!
Матч начнётся в 17:00 мск.
24` Уходим на перерыв — 7:2.
22` Практически без остановок атакует Россия, но Оман спасает вратарь и перекладины.
22` Нервы футболистов уже на пределе. Начинаются словесные перепалки.
20` Проводят несколько обоюдоострых атак команды.
19` Штрафной исполняет Оман, однако с силой бьёт футболист выше ворот.
19` Вязкая борьба в середине поля.
Земсков оформляет хет-трик
18` ГОООЛ! Земсков отправляет мяч в ворота через себя и оформляет хет-трик — 7:2.
17` Опасную атаку сооружает Оман. К счастью, Пархоменко на месте.
16` Травму, кажется, получает голкипер Омана. Юнис Аль-Оваиси покидает поля, вместо него выходит Амджад Аль-Хаманади.
15` Оман не теряет надежды и продолжает атаковать.
Земсков оформляет дубль
15` ГОООЛ! Земсков — дубль! Счет — 6:2.
Оман сокращает разрыв
13` И сразу ответный гол Омана. Отличился Абдулла Масуд Аль-Саити — 5:2.
Россия забивает пятый мяч
13` ГОООЛ! ЗЕМСКОВ. Забивает со штрафного Фёдор — 5:1.
13` Возвращаемся на площадку!
12` Уходим на перерыв!
11` Активно атакует Россия соперника, но спасает свою команду голкипер Омана.
10` По жёлтой карточке получают Сами Файл Аль-Булуши и Андрей Новиков.
Оман отыгрывает мяч
9` И тут же залетает в наши ворота — 4:1. Отличился Сами Файл Аль-Булуши.
Россия громит Оман
9` ГОООЛ! Шикарно играют сегодня наши парни. Мяч на счету Антона Шкарина.
Виноградов оформляет дубль
8` ГОООЛ! Виноградов оформляет дубль, реализуя пенальти.
8` Нарушают правила оманцы. Арбитр назначает пенальти!
Россия удваивает преимущество
7` ГООООЛ! Ещё один забивает Россия. Красиво бисиклетой отправляет мяч в ворота Виноградов.
Россия открывает счёт
6` ГОООЛ! Ремизов шикарно играет на добивании — 1:0!
6` Бьёт через себя оманский футболист, но отбивает мяч Денис Пархоменко.
5` Фолит Земсков на сопернике.
4` Ух! Через себя бьёт Земсков, увы, не удачно.
4` Обе команды обмениваются не особо опасными атаками.
3` Сильно бьёт голкипер Омана по нашим воротам, но атака не приводит к голу.
2` Пока команды не создают острых моментов. Вся борьба в основном в середине площадки.
1` Поехали!
Матч вот-вот начнётся! Уже прозвучали гимны России и Омана.
Между тем, в борьбе за пятое место Азербайджан обыграл Египет (3:2), а в сражении за седьмое место ОАЭ разгромили Узбекистан (10:2).
Напомним, что Россия с Оманом в этом году встречалась уже трижды. В марте россияне выиграли два матча с суммарным счётом 12:6 (8:3, 4:3), а 7 августа на групповом этапе II Игр стран СНГ наши парни потерпели поражение — 4:7.
Вот таким был драматичный матч полуфинала.
Сборная России была одним из фаворитов турнира, однако выйти в финал не вышло. На групповом этапе наши парни обыграли Египет (5:0) и Узбекистан (15:0), а также проиграли Оману (4:7). Тем не менее с первого места россияне вышли в полуфинал, где проиграли Ирану в серии пенальти 4:4 (3:4 по пен.). Теперь наша команда поборется за бронзу!
Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча за бронзу II Игр стран СНГ. Сегодня за третье место поборются Россия и Оман. Начало матча в 17.00 по Москве.
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