Российский силач уронил на себя огромное бревно. Потерял 80% крови, но чудом выжил

О том, что большой спорт порой влечёт за собой травмы и проблемы со здоровьем, известно всем. Но мало кто задумывается, что он может и убить.



В Пермском крае на днях едва не случилась страшная трагедия. Силач не справился с весом на тренировке и едва не лишился жизни.

На волоске

Один из лучших атлетов России в силовом экстриме Борис Харламов во время тренировки уронил на себя бревно весом 110 кг.

В социальных сетях о происшествии сообщил призер чемпионатов России и СССР по бодибилдингу, тренер по силовому экстриму Алексей Медведев.

По словам специалиста, во время тренировки Борис Харламов потерял контроль на лог-лифте, упал и уронил тяжеленное бревно на живот. Несчастный случай привел к массивному разрыву тонкого кишечника и потере 80% крови.

Борис Харламов Фото: РИА Новости

К счастью, врачи быстро успели к пострадавшему и спасли его. Сейчас Харламов ещё в тяжёлом состоянии, но медикам удалось снять его с аппарата ИВЛ.

«Благодаря быстрым и слаженным действиям врачей скорой помощи и хирургов Борис остался жив и уже снят с искусственной вентиляции легких. В настоящий момент всё самое страшное позади», – сообщил Медведев.

«В 300 раз больше его веса!»

В профессиональном мире 25-летнего Бориса Харламова знают как человека амбициозного. Он мастер спорта по силовому экстриму и чемпион России, рекордсмен страны и мира в весовых категориях до 95 кг и до 105 кг.

В 2019 году в центре Перми силач в одиночку протащил два многотонных грузовика. Тогда ему был всего 21 год! Взяв на буксир два машины, Борис тянул автопоезд, цепляясь за специальные поручни. Грузовики тронулись и поехали, и достижение Харламова было занесено в Книгу рекордов России.

«Вес атлета не превышает 100 кг, таким образом, общая масса автопоезда более чем в 300 раз превышает его собственный вес», – рассказали организаторы.

Уже в 2021 году он установил новый мировой рекорд в подъеме одной рукой 100-килограммовой гантели. Харламов поднял гантель четыре раза за 60 секунд, тогда как его собственный вес не доходил и до 95 кг.

«Зрителей это удивляет»

Всё дело в генах, как рассказывал сам Борис Харламов.

Отец силача в 2010 году стал обладателем титула «Самый сильный человек России», а в 2016-м – призёром чемпионата мира по силовому экстриму.

Любопытно, что для силового экстрима Харламов слишком «лёгкий», несмотря на вес в 100 кг. Многие его соперники весят по 120 кг и больше! Поэтому каждая победа над ними даётся атлету с невероятным усилием.

Борис Харламов во время испытания Фото: РИА Новости

«Приходится находить преимущество за счёт техники, скорости и просчёта стратегии на соревнованиях, чтобы бороться с ними! Но это и делает мои выступления такими яркими для зрителей, потому что их удивляет, как обычный с виду парень может выступать на равных и даже побеждать таких здоровяков!» – рассказывал Борис Харламов изданию 59.ru.

Желаем российскому силачу скорейшего выздоровления!