«За Родину, давай!» Врач из России потянул за собой огромный поезд. Видео мирового рекорда

Российский силач Руслан Пустовой установил новый мировой рекорд! Ему удалось сдвинуть с места огромный железнодорожный состав весом 120 тонн. Ранее никому в мире не удавалось буксировать состав, который весит более 100 тонн, без использования специальных приспособлений.

А Пустовой, который работает врачом, смог. Вот это силища, конечно!

«Превзошёл предыдущий результат на 45 тонн»

В городском округе Раменское Московской области 43-летний силач Руслан Пустовой без использования специальных приспособлений (например, положенных на землю лестниц) отбуксировал железнодорожный состав весом 120 тонн на восемь метров и шесть сантиметров за 36,38 секунды. Рекорд был зафиксирован на Московской детской железной дороге Сергеем Агаджаняном по прозвищу Русский Халк, который является наставником Пустового, мировым рекордсменом по буксировке многотонной техники, а также заместителем президента Федерации силового экстрима России.

Руслан Пустовой устанавливает рекорд Фото: РИА Новости

Агаджанян подчеркнул, что предыдущий мировой рекорд в данном виде составлял 75 тонн, следовательно, Пустовой улучшил его сразу на 45 тонн.

На видео именно Русский Халк подбадривает подопечного возгласом «За Родину, давай!», а потом голосом задаёт темп рывков силача.

Руслан Пустовой Фото: Из личного архива Руслана Пустового

«В обычной жизни – травматолог‑ортопед»

Также Русский Халк рассказал о профессии Пустового в обычной жизни:

«Отдельно хотелось бы отметить, что в обычной жизни Руслан является врачом – травматологом‑ортопедом, который буквально помогает людям встать на ноги после тяжёлых травм. И кому, как не ему, знать о возможных рисках для здоровья даже подготовленного спортсмена во время выполнения такого рекорда. До него ещё никто в истории силовых видов спорта не буксировал железнодорожный состав весом более 100 тонн без использования специальных приспособлений. Задача перед самым сильным буксировщиком Ассоциации российских силачей стояла довольно непростая, но его опыт, жизненные силы и характер помогли с ней справиться».

Руслан Пустовой Фото: Из личного архива Руслана Пустового

Руслана Пустового называют самым сильным буксировщиком в истории Ассоциации российских силачей, он является победителем и призёром российских и международных турниров по силовому экстриму и чемпионом России по тракпуллу (силовой буксировке автомобилей).

Новый рекорд Пустового посвящён Всероссийскому дню физкультурника.