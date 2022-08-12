Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Факел» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Российский силач Руслан Пустовой установил поразительный мировой рекорд – сдвинул с места поезд весом 120 тонн – видео

«За Родину, давай!» Врач из России потянул за собой огромный поезд. Видео мирового рекорда
Ангелина Николаева
Руслан Пустовой установил мировой рекорд
Комментарии
Какая-то нереальная силища. Аж дух захватывает!

Российский силач Руслан Пустовой установил новый мировой рекорд! Ему удалось сдвинуть с места огромный железнодорожный состав весом 120 тонн. Ранее никому в мире не удавалось буксировать состав, который весит более 100 тонн, без использования специальных приспособлений.

А Пустовой, который работает врачом, смог. Вот это силища, конечно!

«Превзошёл предыдущий результат на 45 тонн»

В городском округе Раменское Московской области 43-летний силач Руслан Пустовой без использования специальных приспособлений (например, положенных на землю лестниц) отбуксировал железнодорожный состав весом 120 тонн на восемь метров и шесть сантиметров за 36,38 секунды. Рекорд был зафиксирован на Московской детской железной дороге Сергеем Агаджаняном по прозвищу Русский Халк, который является наставником Пустового, мировым рекордсменом по буксировке многотонной техники, а также заместителем президента Федерации силового экстрима России.

Руслан Пустовой устанавливает рекорд

Руслан Пустовой устанавливает рекорд

Фото: РИА Новости

Агаджанян подчеркнул, что предыдущий мировой рекорд в данном виде составлял 75 тонн, следовательно, Пустовой улучшил его сразу на 45 тонн.

На видео именно Русский Халк подбадривает подопечного возгласом «За Родину, давай!», а потом голосом задаёт темп рывков силача.

Руслан Пустовой

Руслан Пустовой

Фото: Из личного архива Руслана Пустового

«Пределов не существует». Русский Халк потащил на себе самолёт и установил мировой рекорд «Пределов не существует». Русский Халк потащил на себе самолёт и установил мировой рекорд
Российский богатырь запросто тянет за собой самолёты и поезда. Вот это мощь! Российский богатырь запросто тянет за собой самолёты и поезда. Вот это мощь!

«В обычной жизни – травматолог‑ортопед»

Также Русский Халк рассказал о профессии Пустового в обычной жизни:

«Отдельно хотелось бы отметить, что в обычной жизни Руслан является врачом – травматологом‑ортопедом, который буквально помогает людям встать на ноги после тяжёлых травм. И кому, как не ему, знать о возможных рисках для здоровья даже подготовленного спортсмена во время выполнения такого рекорда. До него ещё никто в истории силовых видов спорта не буксировал железнодорожный состав весом более 100 тонн без использования специальных приспособлений. Задача перед самым сильным буксировщиком Ассоциации российских силачей стояла довольно непростая, но его опыт, жизненные силы и характер помогли с ней справиться».

Руслан Пустовой

Руслан Пустовой

Фото: Из личного архива Руслана Пустового

Руслана Пустового называют самым сильным буксировщиком в истории Ассоциации российских силачей, он является победителем и призёром российских и международных турниров по силовому экстриму и чемпионом России по тракпуллу (силовой буксировке автомобилей).

Новый рекорд Пустового посвящён Всероссийскому дню физкультурника.

Поделиться
Теги Другие Прочие виды спорта •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022