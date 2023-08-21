Российская шахматистка играет в финале Кубка мира. Судьба трофея решится сегодня! LIVE
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Александра Горячкина сражается с Нургюл Салимовой на тай-брейке. Кто же победит?
В понедельник, 21 августа, в Баку (Азербайджан) пройдут заключительные партии финала Кубка мира по шахматам — 2023 среди женщин. В решающем противостоянии за титул сошлись Александра Горячкина (Россия) и Нургюл Салимова (Болгария). Две классических партии, сыгранные 19 и 20 августа, завершились вничью, поэтому победительница определится на тай-брейке, где девушки будут играть с укороченным контролем времени.
Первая партия тай-брейка начнётся в 14:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию тай-брейка финального матча женского Кубка мира по шахматам — 2023 между Горячкиной и Салимовой и расскажет вам обо всём, что происходит на доске и вокруг неё.
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