Реальный валидол от российской шахматистки в финале Кубка мира. Еле спаслась от поражения!

Кубок мира по шахматам близится к своей развязке. В финальном матче у женщин в борьбе за трофей сошлись двое: второй номер мировой квалификации, одна из главных фаворитов россиянка Александра Горячкина и настоящее открытие турнира – Нургюл Салимова из Болгарии.

Две классические партии финальной битвы не выявили победительницу – теперь всё решится в дополнительных партиях с укороченным контролем. Но накал борьбы был таким, что болельщики и тренеры спортсменок постоянно хватались за сердце и валидол – выиграть могла то одна, то другая.

Давайте разбираться в неожиданных сюжетных поворотах.

Александра Горячкина (Россия) — Нургюл Салимова (Болгария)

Кубок мира — 2023. Финал. Первая партия

В первой партии Александра поймала соперницу на заготовленный вариант, вынудив её уже в дебюте расстаться с пешкой. Болгарка решила пойти во все тяжкие, поставив ещё одного пехотинца под бой ради развития – с7-с5!

В этой позиции принципиально выглядит «жадное» 13.Ф:c5!, но Горячкину, вероятно, смутил ответ 13…Кc6 14.Кf3 Лc8 с компенсацией – белые отстают в развитии. Тем не менее, набравшись мужества, дальше можно выбирать между 15.Кd5 или 15.Фb5 – компьютер утверждает, что белые должны победить, но за доской всё выглядит не столь прозрачно.

Но Горячкина, к несказанному удивлению многих комментаторов – от простых до очень известных, двум лишним пешкам предпочла худшее окончание:

13.Ф:d8? Л:d8 14.d5 С:c3+ 15.b:c3 Л:d5 – всё выглядит удручающе для белых из-за слабостей ферзевого фланга. Впрочем, известная своим мастерством в защите Горячкина уверенно удержала это худшее окончание.

По итогам первого дня финала была зафиксирована ничья.

Нургюл Салимова (Болгария) — Александра Горячкина (Россия)

Кубок мира — 2023. Финал. вторая партия

В ответной встрече Горячкина вновь получила по дебюту просто шикарную позицию, но затем вновь случился какой-то сбой. После неудачного размена ферзей Саша доигралась до проигранной позиции, сначала отдав одну, а потом вторую пешку. Но в решающий момент россиянка показала чудеса эквилибристики, выйдя сухой из воды.

50.Кg3

В этой позиции у чёрных не хватает материала, поэтому все их надежды связаны с тем, чтобы сплести матовую сеть вокруг белого короля.

Следовало сразу разорвать сети ходом 50.Лh7+! На 50… Крf8 есть 51.Сb4+ (конечно, не 51.Л:d7?? Кf2#) 51… Кec5 52.С:c5+ К:c5 53.Л:d7 К:d7 54.Л:b3, позволяющее остаться с тремя лишними пешками, а в случае 50…Кg7 51.Крg1 белый король благополучно выбирается из угла.

50… Кdf4

В ответ Горячкина не нашла красивейшее 50… Кf2+! 51.Крg1 Кd1 52.Лh7+ Кg7 53.С:g7 Крg6! с отличными шансами на ничью. Но даже после сделанного хода её угрозы остаются достаточно сильными.

51.Лe1 Лgd8 52.Лh7+?

Поздно! Дружный тандем чёрных коней разрушало лишь 52.Кe4 Лd1 53.Кg5+!

52… Крg6 53.Л:d7 Л:d7 54.Кe4 Крf5

Следовало сразу вбросить ладью 54… Лd3.

55.h4

Сейчас же чёрные могли этого не допустить путём 55.Кf2!

55… Лd3

Буквально на ровном месте у чёрных появилась страшная инициатива, и белым не распутаться без потерь. Салимовой приходится возвращать излишки.

56.Кg3+ Крg6 57.h5+ Крh7

Пешка «отравлена»: 57… К:h5? 58.Л:e6+

58.Лf1 Крh6 59.Крh2 Кg5 60.Кf5+ Кр:h5

Первая пешка отыграна!

61.Кd4 Кd5 62.Лf2 К:c3 63.b:c3 Л:c3

Вторая пешка отыграна!

64.Крg2 Лd3 65.Кe2 Крh6 66.Кc1 Лc3 67.К:b3 Л:b3 – в итоге Нургюл отдала коня за опасную проходную, и на доске возникло каноническое ничейное окончание «ладьи и конь против ладьи», которое Александра играла почти 50 отведённых на это правилами ходов, надеясь запутать уставшую противницу.

Но итог – ничья. И есть подозрение, что на тай-брейке, когда цена хода ещё более возрастёт, нас будут ждать ещё не такие приключения!

Партии тай-брейка начнутся 21 августа в 14:00 по московскому времени.