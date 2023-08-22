И без россиянок будет круто! Главные звёзды ЧМ-2023 по художественной гимнастике

Стартующий в Валенсии (Испания) чемпионат мира по художественной гимнастике – главный турнир для этого вида спорта, за исключением Олимпиады. Лучшие гимнастки со всех континентов собираются в одном месте и проверяют, кто сумел подойти в нужной форме в нужное время. «Чемпионат» рассказывает о главных звёздах турнира.

Чемпионат мира проходит всегда в нестандартном формате: он всегда продолжается пять дней, в отличие от стандартной трёхдневной программы на этапах Кубка мира и других турнирах FIG. Топовые гимнастки в среднем выступают с четырьмя видами три раза: в квалификации, в финале отдельных видов и в финале личного многоборья. Чемпионат мира в 2023-м знаменателен ещё и тем, что здесь будет разыграно основное количество путёвок на Олимпийские игры – 2024 в Париже.

Несмотря на то что гимнастки России и Беларуси не выступят из-за отстранения, посмотреть однозначно будет на кого. Для тех, кто хочет болеть только за Россию, можно будет обратить внимание на российских гимнасток, которые сменили гражданство и выступают теперь за другие страны.

София Раффаэли

Экспрессивная итальянка на данный момент самая титулованная гимнастка из всех участниц чемпионата мира. В её копилке уже есть золотая медаль прошлогоднего чемпионата мира, да не одна, а целых пять. Однако София привлекает к себе внимание не только победами, а постановками и образами. Её обруч – это настоящий хоррор на ковре под музыку из фильма «Психо»: одного взгляда спортсменки в начале упражнения хватает, чтобы слегка испугаться.

София Раффаэли Фото: Valerio Origo/Getty Images

Её лента – настоящий мюзикл на ковре, а булавы – отсылка к песне бельгийского певца Stromae. Помимо постановок, у Софии очень интересная и сложная работа с предметом, часто во время исполнения можно поймать себя на том, что затаил дыхание в ожидании «поймает или нет» либо на удивлении «что она только что сделала с предметом?» Во всех видах программы каждый для себя найдёт что-то интересное и захватывающее: от купальников и музыки до мелких деталей в «танцевалках» и предмете.

Дарья Варфоломеев

Сейчас гимнастка представляет Германию, а родилась Даша в России и свой спортивный путь начала в Барнауле. Она также чемпионка мира – 2022 в упражнении с булавами. В 2023-м Даша завоевала золото на чемпионате Европы в упражнении с лентой. Но то, что приближает её к победе на ЧМ-2023 — результаты последнего этапа Кубка мира, который прошёл в Милане. Там выступили почти все лидеры, которые будут бороться за медали в Валенсии. В такой конкуренции Варфоломеев стала победительницей в многоборье, показав невероятную сложность во всех видах.

Дарья Варфоломеев Фото: Fabrizio Carabelli/Getty Images

Но за Дашу можно болеть не только потому что она из России: у неё очень красивое телосложение для гимнастки, следить за её длинными линиями очень приятно, большинство её композиций зажигательные, и свою энергию она передаёт даже через трансляцию. Ну и отдельно хочется упомянуть её ленту, которую вы просто обязаны увидеть.

Стилиана Николова

У болгарской гимнастки нетипичный для этого вида спорта рост, но она компенсирует это скоростью и амбициями. На прошлый чемпионат мира она приехала вторым номером сборной, но лидер болгарской команды Боряна Калейн снялась с турнира из-за болезни. В итоге Стилиана выступала в одиночестве, сделав это просто превосходно. Она завоевала несколько серебряных и бронзовую медаль, но главное – добыла для Болгарии олимпийскую квоту. После такого успеха Стилиану стали воспринимать как лидера, а она с каждым турниром доказывала, что лучшая не только в стране, но и в мире. Правда, чемпионат Европы – 2023 особо удачным назвать нельзя, но Николова пообещала на «мире» быть в лучшей форме.

Стилиана Николова Фото: Valerio Origo/Getty Images

У Стилианы очень необычная биография. Она родилась в Каире и после попадания в сборную Болгарии уехала от родителей. В этом сезоне Николова рассказывает свою жизнь в постановках, обруч она посвятила маме, а под мяч взяла песню «Арабская ночь», которая ей очень идёт (видимо, корни дают о себе знать». Помимо этих двух упражнений, другие два тоже очень интересные и по подбору музыки, и по танцевальным дорожкам, пропустить их точно нельзя.

Боряна Калейн

Титулованная болгарская гимнастка прошла сложный путь перед предстоящим турниром. Она уже думала о завершении карьеры и делала паузу в выступлениях. С прошлого чемпионата мира Боряна вынуждена была сняться из-за проблем со здоровьем. Вроде бы восстановилась, но проблемы не прекращались. Калейн признавалась, что у неё даже руки стали опускаться. Перерыв в выступлениях, поддержка подруг и тренеров пошли ей на пользу. Боряна вернулась на соревновательный ковер и выиграла золотую медаль многоборья на чемпионате Европы – 2023. Болгарская гимнастка не раз говорила, что её цель — Олимпиада в Париже, после чего она планирует завершить карьеру.

Боряна Калейн Фото: Toru Hanai/Getty Images

В Валенсии именно ей доверена возможность завоевать квоту на Игры-2024 для Болгарии. Стилиана Николова, выиграв квоту в прошлом году, этого сделать уже не может, поэтому, помимо медалей, Боряна будет бороться и место в Париже для своей страны. В художественной гимнастике важно видеть, что спортсменка может рассказать на ковре. Чем старше гимнастка, тем больше ей есть что сказать. Ждём Калейн из-за взрослой гимнастики, такой редкой в современном мире.

Дарья Атаманов

Израильская гимнастка удивляет своей стабильностью и тем, как она умеет неожиданно выходить и выигрывать. Мы не так много видели Дашу на мировой арене, но каждый раз её выход запоминается. На чемпионате мира – 2022 она сломала ногу и следила за турниром в гипсе с трибун, но до этого выиграла абсолютное золото чемпионата Европы – 2022. И если в прошлом году Атаманов не удалось полностью показать свой уровень, то в этом году шанс есть.

Дарья Атаманов Фото: Loris Roselli/Getty Images

Несмотря на то что Даша выступила только на одном турнире FIG после травмы, результат для такого перерыва просто невероятный. Сложно сказать, будет ли она бороться за медали и насколько успела усложнить программы за короткий срок, но как минимум за её постановками следить будет интересно. Даша очень чистенькая и чёткая гимнастка по исполнению, конечно, когда не теряет предмет. У неё много интересных находок по предмету, красивые формы элементов, а тренирует её Айлет Зусман, тренер олимпийской чемпионки Линой Ашрам.

Екатерина Веденеева

На международных турнирах Екатерина Веденеева для всего мира представляет Словению, а для фанатов из России она по-прежнему наша, русская девочка.

Катя долгое время выступала за сборную России и выигрывала медали в своей стране, а пробиться на мировую арену в качестве лидера команды не удавалось. В сборной Словении Веденеева продолжает радовать мир художественной гимнастики на протяжении уже долгих лет. Катя — одна из долгожителей в гимнастике. Выступать в 29 лет на таком уровне – большая редкость.

Екатерина Веденеева Фото: Jamie Squire/Getty Images

Веденеева продолжает тренироваться в России с российским тренером, но это, наверное, единственный случай, когда это не мешает выступать на мировой арене. За Катей стоит следить как минимум из-за той самой взрослой художественной гимнастики, которую любят большинство фанатов.

Оноприенко, Баутиста, Березина

Помимо вышеназванных гимнасток, чемпионат мира стоит смотреть ради лидера сборной Украины Виктории Оноприенко, которая напомнит нам о традиционной украинской школе.

Своими эмоциональными и интересными постановками удивят испанки Альба Баутиста и уроженка России Полина Березина. Многие ждут бразильских гимнасток Барбару Домингос и Джованну Сантос с их южноамериканской экспрессией и стилем. Должны порадовать сильные гимнастки Узбекистана в лице Тахмины Икромовой и Эвелины Атальянц. Зохра Агамирова от Азербайджана подарит свой сдержанный стиль, ну и, безусловно, будем ждать гимнасток, которые откроются нам по-новому на этом турнире.

Виктория Оноприенко Фото: РИА Новости

Судейство

В последнее время много говорят про то, что на мировой арене смотреть не на кого, но на практике это не так. Ведь огромное количество гимнасток привносят что-то своё, удивляют купальниками, стильным подбором музыки, постановками, работой предмета и тела.

Судейство стремится к максимальной объективности. Об этом часто пишет и президент технического комитета FIG Ноха Абу Шабан, и президент федерации болгарской художественной гимнастики Илиана Раева. Предстоящий чемпионат мира должен стать не только красивым шоу с выступлением гимнасток из разных стран, но и показателем честного и открытого судейства.

Решать, кто выиграет, по большей части будут сами гимнастки и их стабильность. В финале личного многоборья важно максимально чисто пройти все четыре вида, так как оценка определяется по сумме обруча, мяча, булав и ленты. В финалах отдельных видов важно набрать наибольший балл за один вид, а в квалификации – набрать необходимые баллы, чтобы отобраться во все финалы.