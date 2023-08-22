Гимнастки с русскими корнями – главные фавориты ЧМ-2023. Что ещё нужно знать о турнире?

В среду, 23 августа, стартует главное событие сезона в художественной гимнастике – чемпионат мира. Турнир важен не только с точки зрения определения лучших гимнасток года, но и с точки зрения завоевания путёвок на Олимпийские игры — 2024.

Собрали для вас всё, что нужно знать о ЧМ-2023.

Где и когда пройдёт ЧМ-2023?

40-й, юбилейный, чемпионат мира пройдёт с 23 по 27 августа в Валенсии (Испания). Место проведения турнира было определено на заседании совета FIG в Санкт-Петербурге в 2019 году. Тогда, помимо Испании, заявку на ЧМ-2023 подавала и Россия.

На ЧМ-2023 будут разыграны основные квоты на Олимпийские игры в Париже. Гимнастки поборются за 14 личных (максимум две на страну, за исключением именных) и пять групповых путёвок на Игры-2024. Свои квоты на Олимпиаду уже получили Италия, Болгария и Германия в индивидуальных упражнениях и Болгария, Израиль и Испания в групповых упражнениях.

Расписание ЧМ-2023

Личницы начнут соревноваться первыми. Первый и второй дни турнира будут посвящены квалификации и финалам в отдельных видах, а финал многоборья пройдёт 26 августа. Гимнастки в групповых упражнениях начнут турнир лишь 25 августа. Они же и закроют соревновательную программу 27 августа.

Расписание чемпионата мира по художественной гимнастике — 2023

23 августа, среда

10:30-20:30 – индивидуальная квалификация, обруч и мяч;

22:00-23:22 – индивидуальные финалы, обруч и мяч.



24 августа, четверг

10:30-20:42 – индивидуальная квалификация, булавы и лента;

22:00-23:22 – индивидуальные финалы, булавы и лента.



25 августа, пятница

17:00-20:36 – групповое многоборье, 5 обручей и 3 ленты + 2 мяча.



26 августа, суббота

16:00-20:54 – финал личного многоборья.



27 августа, воскресенье

17:00-18:43 – финалы групповых упражнений, 5 обручей и 3 ленты + 2 мяча.

Будут ли на турнире сёстры Аверины?

FIG разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях, но лишь с 1 января 2024 года. Поэтому российские гимнастки пропустят чемпионат мира и не смогут завоевать основные квоты на Олимпийские игры.

Сëстры Аверины Фото: РИА Новости

Несмотря на отсутствие представительниц нашей страны, на турнире будут гимнастки с российскими корнями. Причём все они – претендентки на медали.

29-летняя Екатерина Веденеева долгое время представляла сборную России, но в 2018 году сменила гражданство. Теперь гимнастка выступает за Словению. На ЧМ-2022 Веденеева взяла бронзу в упражнениях с лентой, а в этом году на чемпионате Европы завоевала бронзу в упражнениях с булавами.

Дарья Варфоломеев – один из фаворитов предстоящего чемпионата мира. 16-летняя девушка начинала заниматься гимнастикой в родном Барнауле, выступала на внутрироссийских турнирах. В 2019-м она сменила спортивное гражданство на немецкое, а в 2022-м, выйдя на взрослый уровень, стала настоящей звездой.

На ЧМ-2022 Дарья завоевала пять медалей: золото в упражнениях с булавами, серебро в упражнениях с мячом, командном и личном многоборье, а также бронзу в упражнениях с обручем. В этом году с чемпионата Европы Варфоломеева уехала с золотом в упражнениях с лентой.

Дарья Варфоломеев Фото: Fabrizio Carabelli/Getty Images

Дарья Атаманов – пожалуй, наименее русская гимнастка из всех. Родители гимнастки родом из России, но ещё в молодости переехали в Израиль. Там и родилась Дарья, там она и начала заниматься гимнастикой. На ЧМ-2022 и ЧЕ-2023 Атаманов не выступала из-за травмы, однако сейчас она вернулась, чтобы вновь показать высокий уровень.

На своём последнем международном турнире, ЧЕ-2022, 17-летняя израильтянка победила в индивидуальном многоборье, стала второй в упражнениях с обручем, лентой и булавами, а также взяла бронзу в командном многоборье.

Фавориты ЧМ-2023

В отсутствие россиян за медали чемпионата мира ожидается ожесточённая борьба. Мы уже сказали, что в число фаворитов как в отдельных видах, так и в многоборье входят гимнастки с русскими корнями: Варфоломеев и Атаманов. Веденеева также имеет шансы, но скорее в отдельных видах.

Среди главных претенденток на медали итальянка София Рафаэлли – действующая чемпионка мира в пяти из шести дисциплин! В 2022-м гимнастке не покорились лишь булавы, она завоевала в этом виде бронзу. На ЧЕ-2023 София взяла золото в упражнениях с булавами и мячом, а также серебро в многоборье.

София Рафаэлли Фото: Toru Hanai/Getty Images

За звание лучшей гимнастки поборется и опытная Боряна Калейн. В прошлом сезоне болгарка пропустила ЧМ из-за болезни. На ЧЕ-2023 Боряна победила в личном и командном многоборье, стала второй в упражнениях с булавами и третьей в упражнениях с обручем.

За медали поборется и другая представительница Болгарии Стиляна Николова. Миниатюрная гимнастка в прошлом сезоне взяла на ЧМ три серебра (обруч, лента, булавы) и бронзу в личном многоборье. На ЧЕ-2023 она стала первой в командном многоборье, завоевала серебро в упражнениях с мячом и бронзу в личном многоборье и упражнениях с лентой.

В групповых упражнениях главные фавориты – Израиль и Болгария, занявшие первые две строчки на прошедших ЧМ и ЧЕ. Поборются за медали также итальянки и испанки.

Где смотреть ЧМ-2023?

Посмотреть онлайн-трансляции соревнований можно будет на официальном YouTube-канале Международной федерации гимнастики (FIG). Организация уже анонсировала показ, правда, непонятно, будет ли он доступен жителям России.

Следить за результатами же можно на официальном сайте турнира. Там же организаторы обещают запустить онлайн-трансляции. «Чемпионат» по традиции расскажет обо всём, что будет интересного в Валенсии.