«Люди, думайте головой!» Грузовик задавил юных велосипедисток под Санкт-Петербургом

Две несовершеннолетние велосипедистки питерской школы-интерната «Олимпийский резерв» погибли на месте в страшном ДТП на трассе «Скандинавия». Они в составе группы вместе с тренером Юрием Воробейковым, который был на машине сопровождения, отправились на тренировку. На 59-м километре трассы в группу врезался тяжёлый грузовик.

Авария случилась в 10.38 по московскому времени в Выборгском районе Ленинградской области. По информации пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 31-летний водитель тягача «Скания» по неустановленной причине совершил наезд на двигавшийся впереди в попутном направлении автомобиль «Форд Макс», сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток.

От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. Две девочки скончались на месте ДТП, семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы. Водитель фуры – гражданин Узбекистана – задержан. По информации портала 78.ru, водитель заснул за рулём.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Ленинградской области организовала проверку школы-интерната, где занимались девочки, и перевозчика, которому принадлежит автомобиль.

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов со ссылкой на руководство школы заявил, что у опытнейшего тренера не было разрешения на проведение тренировки на трассе «Скандинавия». По сути, Юрия Воробейкина уже назначили виноватым, хотя окончательные ответы на все вопросы может дать только следствие, а виновных назначит суд.

«Это вина тренера, абсолютно, потому что, со слов директора школы, никто не разрешал этой группе выезжать на скоростную трассу с детьми 14–15 лет. Выражаем соболезнования от нашей федерации родным и близким тех девочек, которые погибли», – сказал Екимов «Матч ТВ».

«Настоящая трагедия. Хочется эмоционально высказаться в адрес тренера и в адрес других специалистов. Люди, думайте головой, за кого вы берёте ответственность. Даже если группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо мчатся автомобили со скоростью в четыре раза выше. И вот в итоге что получилось. Правоохранительные органы должны разобраться. Что касается санкций к тренеру, то нашей мерой воздействия может быть невыдача лицензии на следующий год», – уточнил глава ФВСР.

Воробейкин – опытнейший тренер со стажем работы в 42 года. Погибшие и пострадавшие – девочки 2008–2009 годов рождения, которые только начинали свою жизнь в большом спорте.

Неужели он первый раз вывел подопечных на эту трассу и на такую тренировку? Наверняка такое происходило регулярно. Просто у нас же всё происходит до случая. И что значит – не было разрешения? У кого тренер должен был это разрешение получать? Это должен быть маршрутный лист какой-то, чтобы обеспечить сопровождение? Как вообще должны быть организованы подобные тренировки? Это ведь простые вопросы.

В пабликах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, публиковавших информацию о смертельном ДТП, мнения пользователей разделились. Кто-то считает, что тренер не должен был выезжать на тренировку с детьми на трассу, а кто-то предлагает проверять водителей большегрузов, которые плюют на нормативы по отдыху, машины которых обходят запрет на ограничение скорости, а в итоге они засыпают за рулём и становятся участниками аварий.

В очередной раз произошла страшная трагедия, которая унесла жизни детей. В очередной раз назначены проверки, открыто уголовное дело. Безусловно, в конкретной ситуации следователи разберутся досконально. Но вряд ли это глобально решит проблему.

Трагедии происходили и раньше. И не только в России. Спортсмены как выезжали тренироваться на трассы, так и выезжают. Думаете, такое происходит только в велоспорте? В лыжных гонках подобные тренировки происходят регулярно. И речь идёт не только о спортсменах уровня сборной России. Нет, на дорогах занимаются дети, в регионах которых либо нет лыжероллерной трассы, либо она находится очень далеко.