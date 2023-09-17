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Чемпионат мира по борьбе — 2023: Абасгаджи Магомедов проиграл американцу Виталию Оруджеву в финале до 61 кг

До первой крови. Российский борец досадно проиграл американцу в финале чемпионата мира
Михаил Чесалин
Российский борец досадно проиграл американцу
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Абасгаджи Магомедов не справился с Виталием Оруджевым.

На чемпионате мира по борьбе – 2023 в Белграде пришло время первых финалов. В первый медальный день до золотой схватки дошёл только один представитель России, но зато какой! Абасгаджи Магомедов – чемпион мира 2021 года, почти непобедимый в своём весе на национальной арене.

Его соперником стал американец азербайджанского происхождения Виталий Оруджев – сын Вугара Оруджева – бронзового призёра Олимпиады-1992, уехавшего в Соединённые Штаты и работающего там по сей день.

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Магомедов, как и все его соотечественники, на чемпионате мира выступает в статусе нейтрального атлета, поэтому на ковёр вышел в простой синей форме, без опознавательных знаков. Оруджев же блистал звёздами и словом USA.

Но американцем Абасгаджи не напугать – два года назад он в схватке за золото сокрушил представителя «звёздно-полосатых» – Дэйтона Фикса. Хотелось верить, что и в этот раз он с заокеанским соперником расправится.

Однако финал сложился очень непросто для Магомедова. Уже на первой минуте Оруджев набрал балл, вытолкнув нашего борца за пределы ковра. А на второй приключился сложный эпизод, который начался с захвата Абасгаджи, но продолжился взаимными контратаками. Судьи долго смотрели видео и в итоге дали россиянину четыре балла, а американцу – сразу шесть. Счёт – 4:7.

Абасгаджи Магомедов на ЧМ-2021

Абасгаджи Магомедов на ЧМ-2021

Фото: uww.org

Симпатии болельщиков на трибунах в Белграде разделились примерно поровну: многие свистели, когда Оруджев получал баллы, но многие и скандировали: «USA! USA!» Не сказать, что арена кипела, но накал противостояния был очевиден не только при взгляде на ковёр.

Вторая трёхминутка началась для россиянина здорово: он прошёл в ноги и создал Оруджеву серьёзные проблемы. В итоге провёл приём на краю ковра, а потом получил ещё один балл за неудовлетворённый челлендж со стороны тренера американского борца. Счёт после этого сравнялся – 7:7.

Однако Оруджев был заряжен максимально: он нещадно атаковал, сумел провести приём и заработал два балла, а за 16 секунд до конца – ещё один.

Абасгаджи из последних сил ринулся отыгрываться, но Оруджев хитро увернулся от борьбы, получил штрафные баллы, но всё равно победил.

Борьба. Чемпионат мира. Вольная борьба
Мужчины. До 61 кг. Финал
17 сентября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Виталий Оруджев
Окончено
Абасгаджи Магомедов

Где-то на последних секундах американец получил рассечение головы. Но на результат схватки оно никак не повлияло. Уже после окончания схватки ему стёрли кровь, и он пошёл на круг почёта с американским флагом.

Абасгаджи, невольно пустивший сопернику кровь, конечно, был разочарован результатом. Да, есть серебро, но не за ним Магомедов приехал в Белград.

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