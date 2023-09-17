До первой крови. Российский борец досадно проиграл американцу в финале чемпионата мира

На чемпионате мира по борьбе – 2023 в Белграде пришло время первых финалов. В первый медальный день до золотой схватки дошёл только один представитель России, но зато какой! Абасгаджи Магомедов – чемпион мира 2021 года, почти непобедимый в своём весе на национальной арене.
Его соперником стал американец азербайджанского происхождения Виталий Оруджев – сын Вугара Оруджева – бронзового призёра Олимпиады-1992, уехавшего в Соединённые Штаты и работающего там по сей день.
Магомедов, как и все его соотечественники, на чемпионате мира выступает в статусе нейтрального атлета, поэтому на ковёр вышел в простой синей форме, без опознавательных знаков. Оруджев же блистал звёздами и словом USA.
Но американцем Абасгаджи не напугать – два года назад он в схватке за золото сокрушил представителя «звёздно-полосатых» – Дэйтона Фикса. Хотелось верить, что и в этот раз он с заокеанским соперником расправится.
Однако финал сложился очень непросто для Магомедова. Уже на первой минуте Оруджев набрал балл, вытолкнув нашего борца за пределы ковра. А на второй приключился сложный эпизод, который начался с захвата Абасгаджи, но продолжился взаимными контратаками. Судьи долго смотрели видео и в итоге дали россиянину четыре балла, а американцу – сразу шесть. Счёт – 4:7.
Абасгаджи Магомедов на ЧМ-2021
Фото: uww.org
Симпатии болельщиков на трибунах в Белграде разделились примерно поровну: многие свистели, когда Оруджев получал баллы, но многие и скандировали: «USA! USA!» Не сказать, что арена кипела, но накал противостояния был очевиден не только при взгляде на ковёр.
Вторая трёхминутка началась для россиянина здорово: он прошёл в ноги и создал Оруджеву серьёзные проблемы. В итоге провёл приём на краю ковра, а потом получил ещё один балл за неудовлетворённый челлендж со стороны тренера американского борца. Счёт после этого сравнялся – 7:7.
Однако Оруджев был заряжен максимально: он нещадно атаковал, сумел провести приём и заработал два балла, а за 16 секунд до конца – ещё один.
Абасгаджи из последних сил ринулся отыгрываться, но Оруджев хитро увернулся от борьбы, получил штрафные баллы, но всё равно победил.
Где-то на последних секундах американец получил рассечение головы. Но на результат схватки оно никак не повлияло. Уже после окончания схватки ему стёрли кровь, и он пошёл на круг почёта с американским флагом.
Абасгаджи, невольно пустивший сопернику кровь, конечно, был разочарован результатом. Да, есть серебро, но не за ним Магомедов приехал в Белград.
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