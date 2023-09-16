Российские борцы готовы выносить американцев и всех остальных. Главное о чемпионате мира

В середине сентября впервые за полтора года настоящие звёзды олимпийского спорта России (если оставить за скобками теннис) получили возможность выступить на международном старте. И сразу – на чемпионате мира по борьбе!

Вероятно, свою роль сыграли и хорошие отношения между UWW и ФСБР, и место проведения турнира. Но, как бы там ни было, на главный турнир года в Сербию отправляется сильнейший состав сборной России, включая звёзд Олимпийских игр в Токио: Сидакова, Угуева и, конечно, Садулаева!

Этот чемпионат мира важен ещё и потому, что здесь будут разыграны путёвки на Олимпиаду в Париже. Во многих видах спорта из-за отстранения наши атлеты уже не могут отобраться на Игры-2024, а борцам дорога туда открыта.

Ну и, разумеется, не стоит забывать, что наши борцы – настоящие звёзды. Пожалуй, в доброй половине весовых категорий они претендуют на медали.

Абдулрашид Садулаев Фото: РИА Новости

Где и когда пройдёт чемпионат мира по борьбе — 2023?

С 16 по 24 сентября в столице Сербии – городе Белграде.

Соревнования подобного уровня проходят здесь уже второй год подряд. Почему так? Да потому что до осени 2022-го грядущий чемпионат мира должен был принять российский город Красноярск. Но, сами понимаете…

На «Штарк Арене» в Сербии борцы вольного и греко-римского стилей, а также женщины разыграют 30 комплектов наград – по 10 в каждом виде.

На ЧМ-2023 разыграют путёвки на Олимпиаду

Всего на преодолимпийском чемпионате мира разыграют 90 квот на Игры в Париж. По пять квот в каждой из 18 олимпийских весовых категорий.

Так, четыре путёвки в каждом весе будут распределены между медалистами (первое, второе и два третьих места). А вот те, кто проиграл бронзовые схватки, решат между собой судьбу последней, пятой олимпийской квоты.

Расписание чемпионата мира по борьбе — 2023

Приводим расписание полуфиналов и финалов ЧМ:

16 сентября, суббота

16:45. Полуфиналы, вольная борьба (до 61, 70, 86, 125 кг).



17 сентября, воскресенье

16:45. Полуфиналы, вольная борьба (до 57, 74, 79 и 92 кг);

18:00. Финалы, вольная борьба (до 61, 70, 86 и 125 кг), включая схватки за пятую олимпийскую лицензию (до 86 и 125 кг).



18 сентября, понедельник

16:45. Полуфиналы, вольная борьба (до 65 и 97 кг), женская борьба (до 55 и 59 кг);

18:00. Финалы, вольная борьба (до 57, 74, 79, 92 кг), включая схватки за пятую олимпийскую лицензию (до 57 и 74 кг).

19 сентября, вторник

16:45. Полуфиналы, женская борьба (до 65, 60, 67, 76 кг);

18:00. Финалы, вольная борьба (до 65 и 97 кг), включая схватки за пятую олимпийскую лицензию, женская борьба (до 55 и 59 кг).

Заур Угуев Фото: РИА Новости

20 сентября, среда

16:45. Полуфиналы, женская борьба (до 72, 53, 62 и 68 кг);

18:00. Финалы, женская борьба (до 65, 60, 67, 76 кг), включая схватки за пятую олимпийскую лицензию (до 50, 57, 76 кг).

21 сентября, четверг

16:45. Полуфиналы, греко-римская борьба (до 55, 82, 77 и 130 кг);

18:00. Финалы, женская борьба (до 72, 53, 62 и 68 кг), включая схватки за пятую олимпийскую лицензию (до 53, 62, 68 кг).

22 сентября, пятница

17:00. Полуфиналы, греко-римская борьба (до 72, 60 и 97 кг);

18:00. Финалы, греко-римская борьба (до 55, 82, 77 и 130 кг), включая схватки за пятую олимпийскую лицензию (до 77 и 130 кг).

23 сентября, суббота

17:00. Полуфиналы, греко-римская борьба (до 63, 67 и 87 кг);

18:00. Финалы, греко-римская борьба (до 72, 60 и 97 кг), включая схватки за пятую олимпийскую лицензию (до 60 и 97 кг).

24 сентября, воскресенье

18:00. Финалы, греко-римская борьба (до 63, 67 и 87 кг), включая схватки за пятую олимпийскую лицензию (до 67 и 87 кг).

Состав сборной России на ЧМ по борьбе

В Федерации спортивной борьбы России не торопятся объявлять состав команд на чемпионат мира. Членов сборной по вольной борьбе объявили буквально за день до старта квалификационных схваток в первых весовых категориях.

57 кг – Завур Угуев;

61 кг – Абасгаджи Магомедов;

65 кг – Шамиль Мамедов;

70 кг – Евгений Жербаев;

74 кг – Заурбек Сидаков;

79 кг – Ахмед Усманов;

86 кг – Арслан Багаев;

92 кг – Владислав Валиев;

97 кг – Абдулрашид Садулаев;

125 кг – Абдулла Курбанов.

Список участников чемпионата мира в греко-римской и женской борьбе пока неизвестен. Вероятно, ФСБР также объявит его накануне первых схваток.

Звёзды чемпионата мира по борьбе — 2023

На чемпионате мира 2023 года российские борцы выступят в статусе нейтральных атлетов (AIN). Без флага и гимна, но с желанием побеждать. И поведёт команду голодных до побед, конечно, Абдулрашид Садулаев.

Неспроста внимание болельщиков всей планеты приковано к весовой категории до 97 кг. Здесь ожидается извечное противостояние Садулаева и американца Кайла Снайдера. Счет личных встреч – 3:1 в пользу Русского танка.

В активе россиянина уже пять побед на ЧМ. Если случится шестая, то Садулаев сравняется с Джорданом Барроузом (США) по количеству чемпионских титулов.

В весовой категории до 57 кг лидерами являются россиянин Заур Угуев и представитель Албании Зелимхан Абакаров. Последний в отсутствие Угуева забрал титул ЧМ-2022 себе. Впрочем, в борьбу двух представителей Кавказа точно вмешается японец Рэй Хигути. А вот титулованного американца Томаса Гилмана не будет. Он проиграл отбор соотечественнику Зейну Ричардсу.

В весе до 70 кг претендентов на медали в отсутствие прошлогоднего чемпиона японца Таиси Нарикуни хватает. Это Зейн Ретерфорд (США), Эрназар Акматалиев (Киргизия), Георгий Елбакидзе (Грузия), Игорь Никифорук (Украина). Попытается вмешаться в распределение медалей и россиянин Евгений Жербаев.

В весе до 74 кг нас ждёт ещё одно горячее международное противостояние: россиянин Заурбек Сидаков против американца Кайла Дейка. Но в борьбу извечных соперников может вмешаться Магомедхабиб Казимагомедов из Беларуси, который и проиграл Сидакову золото на Играх в Токио.

К слову, для самого Сидакова это будет ещё и борьба с самим собой. Несколько месяцев назад он потерял главного болельщика в жизни – своего отца.

К распределению медалей с особым желанием приступят и серебряный призёр ЧМ-2022 Таймураз Салказанов из Словакии и итальянец Франко Чамизо.

В весовой категории до 86 кг все внимание будет приковано к двум борцам: иранцу Хасану Яздани и американцу Дэвиду Тейлору. Золото прошлогоднего чемпионата мира осталось за Тейлором. А вот россиянину Арслану Багаеву придётся изрядно постараться, чтобы добраться до вершины пьедестала.

Заурбек Сидаков Фото: РИА Новости

В весе до 92 кг в этом году мировой чемпионат пропускает иранская звезда Камран Гасемпур, который два года подряд забирал золото ЧМ. На протяжении сезона стабильность демонстрировали Осман Нурмагомедов (Азербайджан) и Мириан Майсурадзе (Грузия). В неплохой форме пребывает и Владислав Валиев из России, которого эксперты тоже называют претендентом на медаль.

В весовой категории до 125 кг основными претендентами на золото являются действующий чемпион мира Таха Акгюль, представляющий Турцию, грузин Гено Петриашвили и иранский борец Амир Хоссейн Заре.

Сборная Украины тоже выступит на ЧМ-2023

Стоит отметить, что в турнире вместе с борцами из России будут принимать участие и спортсмены из Украины. Хочется верить, что на ковре обойдётся без инцидентов, а всё решится в честной спортивной борьбе.

Кстати, на чемпионате мира – 2023 в строй вернётся знаменитый украинский борец Жан Беленюк, который пропустил почти два года после Олимпиады. Однако он по-прежнему считается фаворитом в греко-римской борьбе до 87 кг.

Жан Беленюк Фото: РИА Новости

Где смотреть чемпионат мира по борьбе — 2023?

«Чемпионат» предоставит вам наиболее актуальную информацию прямо с места событий – наш корреспондент отправился с командой в Сербию.

А телевизионную версию событий чемпионата мира покажет «Матч ТВ». На канале «Матч! Боец» уже в воскресенье значится прямая трансляция – в 18:55. А вот федеральный канал покажет схватки ЧМ-2023 в записи.