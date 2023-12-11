Пловчиха родом из России стала героем чемпионата Европы. Кирпичникова забрала два золота!

А ещё турнир запомнился тем, что мало кому известный ирландец побил старейший мировой рекорд.

В румынском городке Отопень 10 декабря завершился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. И турнир вышел по-настоящему огненным!

Ноунейм из Ирландии неожиданно побил старейший мировой рекорд. Ноа Понти обновил континентальное достижение Евгения Коротышкина. А у женщин блистала экс-россиянка Анастасия Кирпичникова, представляющая Францию. Она стала одной из лучших, взяв два золота и серебро.

А теперь обо всём подробнее.

«Это не лучшее моё время»

Женская часть чемпионата Европы выдалась не слишком богатой на яркие события. В большинстве заплывов лидеры преспокойно побеждали с солидным отрывом. В их числе была и экс-россиянка Анастасия Кирпичникова, весной 2023 года сменившая спортивное гражданство на французское.

Кирпичникова – действующая чемпионка Европы на короткой воде на дистанциях 400, 800 и 1500 м вольным стилем, так что побед от неё ждали. Анастасия без проблем взяла два золота на дистанциях 800 м (8:08,48) и 1500 м (15:20,12) вольным стилем, опередив ближайшую преследовательницу Симону Квадареллу на 6,35 и на 16,93 секунды соответственно.

А вот на 400 м вольным стилем Кирпичниковой пришлось попотеть. Итальянская соперница, по-видимому, копила силы именно на этот заплыв. Экс-россиянка, как ни пыталась, обойти Квадареллу не смогла. На финише Симону (3:59,50) и Анастасию (3:59,56) разделили 0,06 секунды!

«Я приехала с Кубка мира на открытой воде в Португалии, проплыв 10 км, и думала, что это будет сложнее, особенно морально. Это не лучшее моё время, но для меня победа была гораздо важнее, и я рада, что смогла её одержать. Думаю, в будущем я откажусь от открытой воды и сосредоточусь на плавании в бассейне», – призналась Кирпичникова после финала на 800 м.

Анастасия Кирпичникова Фото: РИА Новости

Два золота и серебро – один из лучших показателей среди женщин на этом ЧЕ. Превзойти его удалось только двум девушкам. Шведка Луиза Ханссон стала чемпионкой Европы на 100 м баттерфляем, в эстафете 4x50 м вольным стилем и в эстафете 4x50 м комплексом, а также взяла серебро на 50 м на спине. Также три золота на турнире взяла шведка Мишель Коулман (эстафета 4x50 м комплексом, эстафета 4x50 м на спине, 50 м вольным стилем).

Дважды чемпионками континента стали голландка Кира Туссен (50 м и 100 м на спине) и британка Эбби Вуд (200 м и 400 м комплексом).

Стоит выделить 16-летнюю эстонку Энели Ефимову, которая взяла золото на 100 м брассом (1:03,21) и серебро на 50 м брассом (29,12). После победы однофамилица российской пловчихи-чемпионки не сдержала эмоций и расплакалась. «Извините, эмоции берут верх… Я очень рада! Это первая золотая медаль с ЧЕ для Эстонии. Моя мечта сбылась», – сказала Энели.

«Что за заплыв! Какое время!»

Соревнования у мужчин вышли более напряжёнными и драматичными. По ходу турнира спортсмены обновляли мировые и европейские рекорды!

Главная сенсация турнира – ирландец Даниэл Уиффен. 22-летний спортсмен, ранее лишь однажды побеждавший лишь на ЧЕ до 23 лет, неожиданно взял три золота и побил самый старый мировой рекорд в плавании!

Уиффен сперва выиграл на дистанции 400 м вольным стилем (3:35,47), потом 1500 м (14:09,11), едва не побив мировой рекорд Флориана Велльброка. А в последний день соревнований Даниэл одержал победу на 800 м, сокрушив самый старый мировой рекорд в плавании. Ирландец проплыл за 7 минут и 20,46 секунды, побив достижение Гранта Хэккета (7:23,42) от 2008 года.

Не менее крутой результат на ЧЕ показал Ноэ Понти. 22-летний швейцарец взял золото на 50 м (21,79) и 200 м баттерфляем (1:49,71). А на 100 м Понти не просто одержал победу, но и на 0,01 секунды обновил рекорд Европы (48,47), который с 2009 года удерживал россиянин Евгений Коротышкин.

«Я потерял дар речи…Что за заплыв! Какое время! Я просто хотел выиграть, это была цель, и я достиг её. Всё шло по плану, я не хотел смотреть на других, поэтому сосредоточился только на себе, и это сработало. Побить европейский рекорд – это нечто сверхъестественное, я этого не ожидал», –ликовал Понти.

Ещё одно крутое российское достижение сбросил Бен Прауд, сотворивший сенсацию на дистанции 50 м вольным стилем. В финале британец проплыл за 20,18 секунды, что оказалось быстрее, чем рекорд ЧЕ Владимира Морозова от 2017 года (20,31) и рекорд Европы Флорана Маноду от 2014 года (20,22).

Флоран Маноду Фото: РИА Новости

Что интересно, в этом заплыве Прауд обошёл в числе прочих и самого олимпийского чемпиона 2012 года Маноду, а также бронзового призёра ЧМ Себастьяна Сабо. Француз и венгр разделили между собой серебро (20,74).

«Я очень доволен этим серебром, поскольку, судя по моим выступлениям в полуфиналах, ничего подобного не ожидалось, – сказал Маноду. – Я просто хотел насладиться финалом. Я знал, что Бен будет очень быстрым, но не знал, что настолько быстрым. Поздравляю его с этим потрясающим рекордом! Для меня это прекрасное чувство – пополнить свою коллекцию ещё одной медалью и стоять на подиуме вместе с этими ребятами».