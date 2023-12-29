Грузины с боем забрали Суперкубок Европы! Главные новости клубного регби Старого Света

Главный турнир 2023 года – Кубок мира – завершился чуть ли не два месяца назад, и все звезды давно разъехались по своим клубам. Главные битвы мирового регби сейчас кипят в европейских национальных чемпионатах.

Посмотрим, что там происходит. За кем следить и за кого болеть?

Англия. Как там россиянин?

В английском Премьершипе сыграно уже девять туров, и первую строчку занимает «Бат», но на пятки наступают «Сейл Шаркс» и «Нортгемптон», чуть отстают «Эксетер», «Сарацинс» и «Арлекинс». А клуб россиянина Кирилла Готовцева «Глостер» пока идёт в турнирной таблице вторым с конца.

Обычно в районе рождественско-новогодних праздников проходит около трёх туров Премьершипа, и во время праздников трибуны чаще всего забиты под завязку. Хоть команда Готовцева и практически замыкает турнирную таблицу, но билеты на домашний матч «Арлекинс» и «Глостера», который пройдет 30 декабря на Центральном стадионе вместимостью в 82 тысячи зрителей в Твикенхэме, распродаются довольно неплохо. До мужчин сыграют женские команды этих же клубов. Да и вообще в предновогодние дни Премьершип порадует и другими интересными встречами, например, также 30 декабря сыграют «Сейл» и «Нортгемптон», которые разделяет одно очко.

Кирилл Готовцев в «Глостере» Фото: Wayne Tuckwell/imago/ТАСС

Франция. «Расинг 92» на первом месте

Во французском Топ-14 прошло уже 10 туров, и таблицу возглавляет «Расинг 92», за который теперь выступает Сия Колиси, уже полюбившийся местным болельщикам. После окончания Кубка мира во Франции вообще отмечается небывалый интерес ко всем матчам внутреннего чемпионата.

Со второго по седьмое места команды идут довольно плотно, и 11-й тур, который пройдёт в последние дни декабря, может привести к смене лидера. Интересным обещает быть противостояние идущего на втором месте «Стад Франсе» и «Тулона», занимающего пятую строчку в турнирной таблице.

Великобритания. Лидирует «Ленстер»

United Rugby Championship, объединивший клубы Ирландии, Италии, ЮАР, Уэльса и Шотландии, провел уже восемь туров. И, несмотря на первую строчку у ирландского «Ленстера», центральный матч 9-го тура пройдёт в Эдинбурге, где местная команда сыграет с западными соседями «Глазго Уорриорз».

Приглашение команд из Италии и ЮАР несколько разбавило обычное противостояние коллективов из Уэльса, Ирландии и Шотландии. Но United Rugby Championship – не единственный европейский клубный турнир, в рамках которого можно посмотреть матчи клубов из разных стран.

Суперкубок Европы. Победа за Грузией!

Грузинская франшиза «Блэк Лайон» уже в третий раз выиграла Суперкубок Европы, одолев в финале израильскую команду «Тель-Авив Хит» со счётом 27:17. Главный тренер грузинской команды Леван Маисашвили отметил, что играть финал – всегда непросто, но клуб в третий раз подряд выигрывает турнир и с нетерпением ждёт новых игр в Кубке Вызова. Тренер израильтян Кевин Мусикант же подчеркнул, что спорт в любом случае должен приносить радость, потому что в мире и без этого сейчас хватает ненависти, и сам выход команды в финал турнира они посвящают всем израильтянам.

«Блэк Лайон» с кубком Фото: соцсети Black Lion

В матче за бронзу «Румынские Волки» оказались значительно сильнее «Кастилья и Леон Иберианс», победив со счетом 41:17. Организаторы турнира, включающего на сегодняшний день восемь команд, заявили о панируемом расширении до 12 клубов. Ну а «Блэк Лайон» впереди ждут матчи Кубка Вызова с французскими клубами из Кастра и Клермона. В своей группе 3 грузины после двух раундов идут на втором месте после «Глостера» с Кириллом Готовцевым в составе, которому уступили в первом раунде со счётом 10:15. Во втором раунде турнира «Блэк Лайон» на выезде одолел валлийский клуб «Скарлетс» — 23:7. Следующий раунд пройдет 12-14 января.

Напомним, Кубок Вызова – это второй по силе клубный турнир, в котором играют команды из Франции, Англии, Уэльса, ЮАР, Ирландии, Италии и Грузии.

Кубок Чемпионов. Невезучий «Тулон»

В главном международном клубном турнире – Кубке Чемпионов – в декабре также прошло два раунда. В первом можно отметить несколько по-настоящему интересных встреч. Несмотря на то что французский «Тулон» более чем уверенно вел после первого тайма 18:5 во встрече с «Эксетером», к финальному свистку англичане не только смогли сократить отставание, но и в итоге выиграли встречу — 19:18. При этом Генри Слэйд пробивал реализацию уже на 80-й минуте встречи и не с самой удобной позиции, однако был точен. Настоящий триллер развернулся и в Бристоле, где местный клуб принимал «Лион». Первая половина встречи завершилась со счётом 21:10 в пользу хозяев, но к 77-й минуте гости вышли вперед – 34:33. Игрок «Бристольских медведей» Каллум Шейди решился на дроп-гол, когда время уже вышло, и оказался точен – 36:34 в пользу британцев.

«Нортгемптон» в Кубке чемпионов Фото: northamptonsaints.co.uk

Во втором раунде «Нортгемптон» принимал дома «Тулон», и французам вновь не повезло: несмотря на то что к 77-й минуте они вели 16:15, но два удаления подряд не позволили им удержать победу – 19:22.

В выездном матче в Кейптауне со «Стормерс» французский клуб «Ла Рошель» начал довольно бодро и к перерыву вёл 13:6, однако хозяева во второй половине встречи начали отыгрываться и на 78-й минуте положили попытку, а Либбок был точен с реализации, сделав счёт 21:20.

Впрочем, вся борьба на групповом этапе Кубка чемпионов ещё впереди. В этом турнире матчи третьего раунда состоятся 12-14 января 2024 года.