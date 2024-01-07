Сенсация в лёгкой атлетике. Российский легкоатлет побил рекорд Европы!

Российская лёгкая атлетика, с 2015 года живущая в тотальном отстранении, в начале 2024-го громыхнула великолепным результатом. В Екатеринбурге на «Рождественских стартах» Савелий Савлуков, специализирующийся в беге на 400 метров, побил рекорд Европы на неолимпийской дистанции 600 метров.

Да, дистанция специфическая, бегают её на коротких 200-метровых дорожках или, как сейчас требуют правила лёгкой атлетике – на шорт-треке, но тем не менее. Наши легкоатлеты – именно на дорожке, а не в прыжковом секторе или в спортивной ходьбе – давно уже не отмечались высокими результатами.

И тут выскакивает Савелий Савлуков, который раньше специализировался на дистанции вдвое длиннее. Как рассказывал в интервью Russia Roday тренер Сергей Клевцов, прошлый сезон стал первым полноценным для Савлукова на взрослом уровне. Савелий летний сезон-2023 начал с того, что впервые в жизни на 400 м выбежал из 46 секунд, на летнем чемпионате России настраивался на побитие рекорда страны Виктора Маркина, который держится с 1980 года, но ему не хватило опыта, чтобы правильно разложиться по дистанции. Клевцов, который довёл до самых вершин Сергея Шубенкова в барьерном спринте, отмечал, что у Савлукова огромный запас для улучшения результатов, нужно только работать.

Нынешний зимний сезон Савелий начал перед Новым годом. В конце декабря в Омске на «Мемориале Булатовых» он пробежал 600 метров за 1.16,61, совсем чуть-чуть не дотянув до своего тогдашнего личного рекорда – 1.16,08. В Екатеринбурге две недели спустя Савлуков сокрушил сразу три достижения – цифры на табло после финиша показали 1.15,09!

Во-первых, он побил результат немца Нико Мотчебона (1.15,12), который держался с февраля 1999 года. Практически четверть века в Европе никто не бегал быстрее. На сайте Европейской легкоатлетической ассоциации время Савлукова теперь возглавляет топ-лист за всю историю.

Во-вторых, Савлуков теперь новый рекордсмен России. Прежнее достижение принадлежало олимпийскому чемпиону Юрию Борзаковскому, результат которого (1.16,02) Савелий перекрыл почти на секунду. В-третьих, время 1.15,09 – личный результат спортсмена.

Кстати, официальные рекорды на дистанции 600 м не фиксируются, только высшие достижения, но какая разница? Таблица достижений ведётся, и в ней Савлуков в Европе на первом месте, а в мире – на седьмом. При этом в международных соревнованиях спортсмен не участвовал.

«В лёгкую атлетику я пришёл, когда на нас был уже наложен бан, международных соревнований я не застал. Я не знаю, каково это, я уже привык. Иногда это в голову бьёт, но что поделаешь, тем более такая ситуация в стране непростая. Призовые большие, соревнования хорошие, я не жалуюсь. Будешь бежать быстро, всё нормально будет, даже не выезжая за границу», — сказал Савлуков в интервью ТАСС.

Российские легкоатлеты и весь наш спорт когда-то вернутся на международные соревнования. Жаль только, что целое поколение спортсменов даже не знает, что это такое.