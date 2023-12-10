Ну что, довольны? Чемпионку мира из России довели до ухода из спорта

Спустя сутки после того, как МОК сделал подачку российским спортсменам, объявив о том, что выполнившие квалификационные нормативы могут рассчитывать на поездку на Олимпийские игры – 2024 в Париж в нейтральном статусе, одна из главных звёзд нашего спорта завершила карьеру. Анжелика Сидорова, недавно ставшая мамой, подробно рассказала о причинах своего поступка.

В своём телеграм-канале Анжелика написала: «Жалею ли я о чём-то? Безусловно. Например, о том, что мой последний турнир был в Челябинске (Челябинск прекрасен, ничего личного), а не в Орегоне (там проходил чемпионат мира – 2022. – Прим. «Чемпионата»), как было в моих фантазиях.

О том, что PV-Family (pv – pole vault, прыжки с шестом. – Прим. «Чемпионата») оказалась Family только на словах. За исключением нескольких людей (вам я никогда не забуду эти два-три приятных слова поддержки, поверьте) большинство моих коллег сделали вид, что меня нет и никогда не было. Обидно, но это окей, у всех своя жизнь, я это понимаю.

Анжелика Сидорова Фото: РИА Новости

О бренде, к которому я в течение 10 лет относилась как к чему-то бóльшему, как оказалось, очень зря.

О том, что сохраняла крупицы понимания и уважения к международной федерации и её руководству даже после многих лет отстранений. Как оказалось, это никогда не было взаимно.

Ну а про отношение к моему тренеру за последние несколько лет от руководства нашей лёгкой атлетики я вообще промолчу, пожалуй. Это просто неприлично».

Очевидно, что своё решение, хоть Анжелика и говорит, что оно не было спонтанным, спортсменка откладывала, на что-то ещё надеясь. Когда МОК опубликовал свой пресс-релиз, ждать больше было нечего. Сидорова, если бы захотела, могла вернуться в сектор, выполнить необходимый норматив и поехать в Париж, чтобы отыграться за обидное серебро в Токио-2020. Но вряд ли на тех условиях, которые выставил лицемер Томас Бах.

А глава World Athletics Себастьян Коу, ещё больший лицемер, уже после решения МОК решил, что последнее слово будет за ним: «Возможно, в Париже где-то и будут участвовать нейтральные спортсмены из России, но только не в лёгкой атлетике». Анжелика, ярчайшая спортсменка, которая прыгала на пять метров, уже никогда не станет олимпийской чемпионкой.

Наверное, нынешний глава МОК и человек, который считается главным кандидатом на этот пост на следующих выборах, добились своих целей. Российские звёзды мирового спорта либо на эмоциях, как Сидорова, завершают карьеру, либо, как гениальный пловец Климент Колесников, публично отказываются от участия в Олимпиаде, не считая возможным выполнять унизительные и дикие условия.

Тот же Колесников прекрасно понимает, что он, рекордсмен мира, находящийся на пике своей карьеры, может уже никогда не стать олимпийским чемпионом. В Токио-2020 его обыграл Евгений Рылов, а в Париж-2024 он ехать отказался. И сколько таких решений ещё будет. Наверняка примеру Сидоровой и Колесникова последуют другие.

В МОК могут потирать руки: ну как же, ведь они сделали для россиян всё возможное, пошли на уступки, разрешили приползти на коленях на Олимпиаду. Ах, они не хотят, какие-то заявления делают? Ну и плевать на них. Ладно, МОК. Ладно, World Athletics. Эти организации способны на что угодно.

Но в посте Анжелики Сидоровой указано и руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Руководство это меняется, а поведение остаётся таким же – как бы чего не вышло. Давайте платить World Athletics (уже больше € 40 млн с момента отстранения в 2015-м), авось допустят куда-то. Не допустят.

И не потому, что боятся российских соперников, как считает спортивный директор ВФЛА Юрий Борзаковский, – кого бояться-то при всём огромном уважении к спортсменам? – а потому, что любят унижать.

Сейчас на наших глазах ломаются спортивные судьбы. Не нужно ещё и своим прилагать усилия для таких переломов.