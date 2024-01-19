Плохие новости для российского парня в Англии. Обзор главных событий европейского регби

Кирилл Готовцев получил повреждение, а его команда пока идёт на предпоследнем месте в чемпионате.

Пока в России все отдыхали и приходили в себя после долгих новогодних праздников, в европейском регби было сыграно большое количество матчей национальных чемпионатов и крупных международных турниров.

Предлагаем вашему вниманию обзор главных событий.

Англия. Как дела у Готовцева?

Ещё в конце прошлого года – 30 декабря – «Арлекинз» принимали «Глостер» Кирилла Готовцева на «Твикенхэме». Гости показали неплохую игру, но уступили 26:32. Россиянин провёл на поле 71 минуту, выйдя в старте.

В матче 7 января «Глостер» снова играл на выезде, на этот раз против «Бата» и снова уступил, на этот раз 10:17, ведя к перерыву 10:5. Российский регбист вновь был в старте и на этот раз провёл на поле 65 минут.

Увы, его клуб остаётся на второй с конца строчке в турнирной таблице. А вот в верхней части произошли некоторые изменения: «Нортгемптон» теперь занимает первую строчку, а у бывшего лидером «Бата» равное количество очков с «Арлекинз», и команды делят второе-третье места.

«Нортгемптон» (Англия) Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Следующий тур стартует 26 января, а затем Премьершип вернется лишь в конце марта. «Глостер» 27 января принимает «Сеил», интересной может быть и встреча между «Сарацинс» и «Эксетером», в которой хозяева из лондонского пригорода очень постараются вернуться в топ-4 чемпионата.

Франция. Подпишут ли Фаррелла?

Во французском Топ-14 таких длинных перерывов, как в Англии, не ожидается. 13-й тур начнётся 27 января, а 14-й – 3 февраля, несмотря на старт Кубка Шести наций. После 12 туров таблицу возглавляет «Расинг-92». Улучшили своё положение «Бордо» и «Тулуза», перебравшиеся на второе и третье места. К слову, лидер чемпионата «Расинг-92» примет «Тулузу» уже 28 января.

Последние несколько недель вокруг «Расинга-92» ходят слухи, что команда всерьёз нацелилась на покупку Оуэна Фаррелла, но сначала всё было неоднозначно, а потом выяснилось, что англичанин слишком дорого обойдётся клубу, так что пока переговоры ни к чему не пришли.

Юнайтед Регби Чемпионшип. «Ленстер» – топ!

В Объединённом турнире команды практически доиграли 9-й тур. Осталась встреча южноафриканских клубов «Буллз» и «Лайонз», которая пройдёт в субботу, 27 января. В прошедших матчах три встречи завершились с разницей в одно очко: «Стормз» – «Шаркс» – 16:15, «Дрэгонз» – «Скарлетс» – 13:12, «Ленстер» – «Ульстер» – 21:22. На сегодняшний день первую строчку в турнирной таблице занимает ирландский «Ленстер», на втором идёт итальянский «Бенеттон», и всего на одно очко отстает «Глазго», несмотря на проигрыш в традиционном противостоянии «Эдинбургу» на выезде со счётом 14:19. Следующий, 10-й тур начнётся 16 февраля, и в его рамках 17 февраля встретятся две первые команды турнира – «Ленстер» и «Бенеттон».

«Ленстер» (Ирландия) Фото: Seb Daly/Sportsfile via Getty Images

Кубок чемпионов. А судьи кто?

Пожалуй, пока наиболее интересная новость для поклонников регби на постсоветском пространстве такова: полностью грузинская бригада арбитров в составе Ники Амашукели, Сабы Абулашвили и Шоты Тевзадзе была приглашена для обслуживания двух матчей Кубка чемпионов. Судьи уже отработали на матче «Тулон» – «Манстер», завершившемся со счетом 29:18 в пользу гостей из Ирландии, и 21 января обслужат встречу «Байонны» и «Эксетера».

Что касается спортивных результатов, то после трёх раундов турнира уже обеспечили себе выход из групп восемь команд. Матчи четвёртого раунда пройдут 19-21 января, после них определятся все пары 1/8 финала.

Кубок Вызова. Грузин болельщики не спасли

«Глостер» Кирилла Готовцева уже обеспечил себе выход из группы. В матче третьего круга команда на выезде в тяжелейшем матче смогла одолеть «Эдинбург» со счетом 21:20, проигрывая после первого тайма 3:5. Готовцев вышел в старте, но был вынужден покинуть поле из-за травмы уже на 18-й минуте встречи. В четвёртом раунде «Глостер» сегодня, 19 января, дома принимает «Кастр», занимающий сейчас вторую строчку в группе.

Грузинская франшиза «Блэк Лайон» так же, как и «Глостер», выступает в третьей группе и в прошедшем раунде уступила как раз «Кастру». Из Грузии на матч прилетело три самолета с болельщиками, но их шумная и яркая поддержка помогла команде разве что продержаться в первом тайме (3:7). Итоговый счет – 28:6 в пользу французского клуба.

После трёх раундов всего пять команд обеспечили себе выход в 1/8 Кубка Вызова. В группе 1 сразу несколько команд имеют все шансы пройти дальше.

Матчи пройдут так же, как и в Кубке чемпионов – 19-21 января.