«Это мой лучший матч». Ронни О'Салливан играл против воли, но всё равно завоевал трофей

Ракета отыгрался с 0:4 в финале с Трампом и забрал трофей. Да кто вообще может его остановить?

Ронни О'Салливан – удивительный спортсмен! Ракета выиграл второй турнир за две недели, хотя ещё недавно говорил об усталости и желании взять паузу.

В финале World Grand Prix Ронни обыграл Джадда Трампа — 10:7, совершив невероятный камбэк с 0:4. Победная серия О'Салливана достигла уже 14 матчей! Просто невероятный уровень!

«Мне не следовало выступать тут»

А началось всё с того, что после рекордной победы на Masters Ракета признался, что собирается взять паузу в выступлениях.

«Теперь я собираюсь взять отпуск на два месяца, – сообщил Ронни Eurosport. – Наверное, я сыграю на следующей неделе на World Grand Prix, потому что там выступают 32 снукериста. Но дальше откажусь от всех остальных турниров. Я хочу сделать паузу. Слишком интенсивный снукер для меня вреден. Теперь мне нужно отступить, консолидировать свои силы, чтобы получать удовольствие от игры».

В первом матче World Grand Prix О'Салливан довольно легко разобрался с молодым Пан Цзюньсюем — 4:2. После игры Ракета вновь подтвердил, что планирует взять отпуск, и объяснил, зачем решил выступить на турнире в Лестере. Оказалось, он играет просто ради контракта.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что мне не следовало выступать тут. Но главное для меня сейчас – выставочные матчи, у меня контракт на 25 таких матчей в год, поэтому я должен уделять им время, у меня есть обязательства перед спонсорами, это очень важно для меня.

Мне хотелось бы думать, что если я вылечу из тура, то получу уайлд-кард, но, зная WST, они, вероятно, мне её не дадут. Так что на самом деле я просто пытаюсь сохранить свою карту тура. Это всё, что я пытаюсь сделать. Меня не волнуют турниры, это не моё любимое занятие, если честно».

«Это был мой лучший матч»

Несмотря на это заявление, на World Grand Prix у Ронни всё складывалось прекрасно. Единственным матчем, где ему пришлось реально попотеть, стала 1/8 финала с Чжоу Юэлуном. Снукеристы устроили в игре настоящие качели: англичанин выходил вперёд, китаец сравнивал. В итоге всё решилось в последнем фрейме, который забрал Ракета — 4:3.

Дальше же О'Салливан не испытывал особых проблем. Он с лёгкостью превзошёл Гэри Уилсона в четвертьфинале — 5:1, а в полуфинале чуть более чем за час разгромил Дин Цзюньхуэя — 5:1. За 72 минуты Ронни сделал три сенчури в 135, 129 и 128 очков, а также два брейка в 88 и 90 очков.

«Был ли это мой лучший матч? У меня были и другие сессии, где я показывал хорошую игру, хорошо забивал и хорошо играл в тактике, но это так.

Знаю, что ранее на этой неделе сказал, что меня не волнует, выиграю я или проиграю на турнире. Я имел в виду, что иногда мне трудно сохранять концентрацию и волю к победе, потому что я так расстраиваюсь из-за поражений, что это меня утомляет. Знаю, что люди платят хорошие деньги за то, чтобы прийти и посмотреть на нас, поэтому всегда стараюсь быть профессионалом. Хорошо сыграю или нет – не зависит от меня. Не хочу, чтобы люди думали, что я не стараюсь, потому что я стараюсь изо всех сил. Сегодня вечером получал настоящее удовольствие от игры, и толпа наслаждалась этим. И это заставляет меня возвращаться».

Ронни О'Салливан Фото: Richard Sellers/PA Images via Getty Images

«Я наслаждался битвой»

В финале Ракете предстояло встретиться с Джаддом Трампом. На пути к решающему матчу Туз одолел Джейми Джонса (4:2), Лю Хаотяня (4:0), Марка Селби (5:1) и Цао Юпена (6:2). Явным фаворитом финала был именно Трамп, находящийся на пике формы.

Начало игры показало, что Джадд действительно выглядит лучше Ронни. К перерыву Туз вёл со счётом 4:0. За это время у О'Салливана были хорошие шансы, но воспользоваться ими не получалось. Однако вскоре Ракета, кажется, пришёл в себя. Дневная сессия завершилась со счётом 5:3 в пользу Трампа.

А к вечерней сессии Ронни перезагрузился, потому что его игра радикально поменялась. О'Салливану удалось сравнять счёт и даже выйти вперёд — 7:6. У Трампа были все шансы выиграть этот матч, но удача явно была не на его стороне. В двух подряд фреймах Джадд почти зачищал стол, однако ошибался чуть ли не в последний момент. В итоге Ракета ушёл в отрыв — 9:6. Туз попытался зацепиться, но было уже поздно. Матч завершился со счётом 10:7 в пользу Ронни.

Все права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть его можно на официальном Youtube-канале организации.

Для О'Салливана эта победа стала рекордной, 41-й на рейтинговом турнире. Кроме того, Ракета продлил победную серию до 14 матчей. В этом сезоне обыграть англичанина удалось лишь двум снукеристам: дважды Чжан Аньде и один раз – Лю Хаотяню.

«Джадд начал хорошо, но я вернулся в игру, что вселило в меня немного оптимизма. Вечером старался быть морально сильнее и сохранять самообладание, – сказал Ракета. – Я наслаждался битвой. У меня большой опыт. И я, вероятно, сейчас более универсальный игрок, чем когда-либо был. При этом Джадд – настоящий боец. Для меня он фаворит Шеффилда. Но и у меня есть три месяца, чтобы попытаться добиться стабильности в моей игре. Будет приятно приехать туда и получить от этого удовольствие».

По всей видимости, следующим турниром для О'Салливана действительно станет чемпионат мира. Посмотрим, продлит ли там Ракета свою серию.