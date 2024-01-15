«Хочу сделать паузу». Ронни О`Салливан выиграл рекордный титул и отказался играть дальше

Ронни О`Салливан вновь вошёл в историю. Англичанин стал победителем Masters – 2024, взяв рекордный, восьмой титул. В финале со своим принципиальным соперником Али Картером Ракета совершил крутой камбэк и одержал победу со счётом 10:7.

После матча Ронни выступил с важным заявлением, сказав, что берёт небольшую паузу в выступлениях. Может себе позволить.

«Он что-то имеет против меня»

В 1/8 финала турнира в соперниках Ракеты оказался Дин Цзюньхуэй. Вместо ожидаемой быстрой победы Ронни получился по-настоящему драматичный матч. Англичанин вёл 4:0, но китаец выдал крутой камбэк, сделав максимум в седьмом фрейме. Тем не менее Ронни выстоял и обыграл Дина — 6:3.

В четвертьфинале О`Салливан выдал ещё один валидольный матч, на этот раз с Барри Хокинсом. Оба соперника постоянно ошибались, но сильнее в хаотичном матче оказался Ракета (6:3).

Параллельно Ронни к финалу шёл Али Картер. В 1/8 финала он устроил «качели» с Марком Уильямсом, вырвав победу в двух последних фреймах (6:4). История повторилась и в четвертьфинале, где Картер в заключительной партии чудом одолел действующего чемпиона Masters Джада Трампа (6:5).

В полуфинале Ронни сошёлся с Шоном Мёрфи. Игра получилась довольно лёгкой для многократного чемпиона мира: он повёл 2:0, Волшебник попытался отыграться – 3:2, но Ракета забрал оставшиеся три фрейма – 6:2.

После матча О`Салливан сказал, что не хочет играть в финале с Картером, который в эти минуты боролся с Марком Алленом.

«Если я сыграю с Картером, это будет настоящий кошмар, потому что Али раздражает меня своим поведением, хотя я смогу с ним справиться, — сказал Ронни BBC Sport. — Аллен хороший, крепкий и сильный. Кто бы это ни был, это будет тяжело. Если они найдут свою игру, они оба должны будут выиграть».

«Я думаю, у него больше проблем со мной, чем у меня с ним, – добавил О'Салливан про Алистера Картера. – Он что-то имеет против меня. Может быть, это всё из-за моего огромного шкафа с трофеями».

Казалось, что Аллен после драматичной победы над Марком Селби и брейка в 147 очков будет фаворитом полуфинала, но Картер показал свою лучшую игру. Али просто уничтожил соперника тремя сотнями подряд – 6:3.

«Я хорошо держался, так что рад возможности попробовать себя в матче с Ракетой. Я с нетерпением жду этого. Это будет важный и долгий день. Я наслаждаюсь этим вызовом», — признался Картер.

Исторический титул

Финал между О`Салливаном и Картером должен был стать крайне напряжённым по нескольким причинам. Первая – у Ронни и Али крайне плохие отношения. В 2018 году снукеристы здорово поругались и даже потолкались на чемпионате мира, после чего не ладят между собой.

Вторая причина – спортивная принципиальность противостояния. Картер проиграл О`Салливану несколько важных финалов, в том числе два – на чемпионатах мира. Али, проигрывающему 1-17 в личных встречах, крайне важно было победить в этом матче. Ронни же был в погоне за рекордным восьмым титулом Masters и дублем на турнирах «Тройной короны» в этом сезоне. Неудивительно, что и Ракете очень хотел взять этот трофей.

В итоге финальный матч получился действительно непростым. На старте первой сессии снукеристы устроили «качели», в результате чего счёт был равным – 2:2. Но следом Картер взял три из четырёх фреймов, завершив первую половину встречи с небольшим отрывом – 5:3.

В вечерней сессии Али продолжил наращивать своё преимущество (6:3), но быстро потерял контроль, так как стал раздражаться из-за зрителей, активно болевших за Ронни. Нервы заставили Капитана ошибаться, что позволило Ракете вернуться в игру – 6:6.

После небольшой паузы Али, кажется, пришёл в себя и вновь оторвался от соперника (7:6), однако запала надолго не хватило. Ронни быстро перехватил инициативу, забрал четыре оставшихся фрейма и одержал историческую победу – 10:7.

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Для О`Салливана этот титул Masters – восьмой в карьере. Больше, чем Ронни, этот трофей не выигрывал никто. Кроме того, 48-летний Ракета стал самым возрастным победителем Masters и всех турниров «Тройной короны».

Без крутого достижения в финале не обошёлся и Картер. За весь турнир Капитан сделал девять сотенных брейков, побив рекорд Ронни в восемь сотен.

«Я собираюсь взять отпуск»

После матча Ронни честно заявил, что пытался вывести из себя Картера по ходу матча.

«Я не знаю, как мне удалось выиграть этот турнир. Я старался играть немного свободнее, и сегодня вечером я просто подумал, что должен попытаться держать Али в напряжении постоянно. Если он собирался выиграть турнир, ему нужно было бы соскребать меня со стола. Я просто хотел посмотреть, получится ли у него это в конце. Это было то, о чем я думал, выходя на вечернюю сессию, сможет ли он переступить черту?

Али сыграл сегодня вечером не очень хорошо. Днём он играл лучше, но вечером он несколько раз дал мне сорваться с крючка. Он был агрессивен днём, но вечером он не смог сыграть несколько шаров, которые, как я думал, он должен был сыграть. Это дало мне небольшую передышку, и я сделал всё, что мог, попытался извлечь максимум пользы и посмотреть, что из этого выйдет».

Ронни О`Салливан Фото: Richard Pelham/Getty Images

Али же более лаконично подвёл итоги турнира.

«Это была хорошая неделя. Я расстроен, что проиграл финал. В конце концов, главное — победить. Меня ждёт много хорошего. Я двигаюсь в правильном направлении».

После матча Ракета также сделал важное заявление – он решил взять небольшую паузу в карьере.

«Теперь я собираюсь взять отпуск на два месяца, — сообщил он Eurosport. — Наверное, я сыграю на следующей неделе на World Grand Prix, потому что там выступают 32 снукериста. Но дальше я откажусь от всех остальных турниров. Я хочу сделать паузу. Слишком интенсивный снукер для меня вреден. Теперь мне нужно отступить, консолидировать свои силы, чтобы получать удовольствие от игры».

По всей видимости, Ронни вернётся аккурат перед чемпионатом мира, который станет ключевым для снукериста. Дело в том, что Ракета будет близок не только к рекордному восьмому титулу, но и к попаданию в элитный клуб авторов хет-триков на турнирах «Тройной короны». В истории снукера лишь три игрока выигрывали за сезон UK Championship, Masters и чемпионат мира: Стив Дэвис (сезон-1987/1988), Стивен Хендри (сезоны-1989/1990 и 1995/1996) и Марк Уильямс (сезон-2002/2003).

Вот только сам Ракета не особо верит в свою победу на ЧМ-2024.

«В феврале или марте у меня всегда есть чёткое представление о том, достаточно ли хороша моя форма, чтобы выиграть чемпионат мира. На данный момент я бы сказал, что она недостаточно хороша, чтобы быть уверенным в этом. Я всё ещё могу одержать победу, но сейчас, по ощущениям, мне придется выжать всё, чтобы получить результат, а это сложно. Но я борец, поэтому буду продолжать сражаться».

Конечно, предположить сейчас, что будет на ЧМ, сложно. Но можно точно сказать – за Ронни магия чисел. В этом году О`Салливан взял рекордный восьмой титул UK Championship, рекордный восьмой титул Masters.

Потенциально он может завоевать и рекордный восьмой трофей чемпионата мира. Вот такое интересное совпадение!

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