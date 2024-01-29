«Я думал, что умираю». Друг Килиана Мбаппе помог сборной Франции вырвать золото ЧЕ-2024

Лучшая гандбольная сборная мира была на грани поражения в решающих матчах, но оба раза их спас игрок, едва выживший после нападения.

В Германии завершился крутейший, нереальный чемпионат Европы – 2024 по гандболу среди мужских команд. Весь турнир – огонь, в решающих матчах было вообще всё: бешеные голы, чудесные спасения вратарей, слёзы и драма. Победила сборная Франции, а главным героем в составе чемпионов в полуфинале и финале стал игрок, который два года назад едва не погиб после шести ножевых ранений в грудь.

То, что в полуфиналы вышли сборные Франции, Дании, Швеции и Германии, прогнозировалось и до начала турнира. Хотя вместо немцев могли быть и испанцы, но те сенсационно не вышли из группы в основной раунд. И на стадии битвы за медали болельщики, от количества которых ломились трибуны в Кёльне, получили зрелище, которое вряд ли можно было придумать даже специально.

Пожалуй, лишь сборная Германии чуть уступала соперникам в классе, однако хозяева турнира бились как львы. Они уступили Дании в полуфинале, проиграли Швеции в матче за третье место, но болельщики аплодировали своей команде и благодарили за отличный чемпионат.

Чудо-бросок принёс сборной Франции чемпионство

О том, что было с участием сборной Франции, можно кино снимать – сюжет уже готов. В полуфинале французы и шведы зарубились так, что искры летели. И вроде бы олимпийские чемпионы – фавориты, но действующие чемпионы Европы доказывали, что два года назад взяли титул не зря. Тогда Швеция обыграла Францию в полуфинале.

Сейчас шведы в полуфинале вели 27:26, на последних секундах мячом владели французы, которые бросить не успели, но заработали право на штрафной уже по истечении основного времени матча. Только один прямой бросок, никаких розыгрышей, а у соперника все игроки в стенке и вратарь в воротах. Безнадёжная ситуация.

Однако у Франции исполнять эту попытку отправился 25-летний левый полусредний Элоим Пранди. Этот парень блистал на юниорском и молодёжном уровнях, а когда дебютировал в национальном чемпионате в составе «Нима», то положил три гола со штрафных по истечении основного времени. И он реализовал этот штрафной в полуфинале чемпионата Европы!

Пранди отклонился от стенки вправо и в падении нанёс пушечный бросок в девятку. Мяч просвистел над головой одного из лучших голкиперов мира Андреаса Палички, который даже не успел поднять руки. Счёт стал равным, а в овертайме деморализованные шведы не смогли оказать сопротивление.

В финале встретились Дания и Франция, лучшие мужские сборные мира последних лет. Чемпионы мира против олимпийских чемпионов. Датчане по ходу матча всё время вели в счёте, отрывались на два-три мяча, а их вратарь Эмиль Нильсен просто стоял стеной. Команда Николая Якобсена играла – именно играла в гандбол – лучше.

Сборная Дании на награждении Фото: Zuma/ТАСС

Но французы за счёт характера отыгрывались в невозможных ситуациях. Опять на последних секундах они перевели игру в овертайм благодаря броску линейного Людовика Фабрегаса. В дополнительное время датчане снова имели преимущество, снова французы догоняли, а в счёте повели, когда их неважно игравший вратарь Самир Белласен в решающий момент отбил бросок легендарного Миккеля Хансена.

А самый важный гол, оказавшийся победным, вновь забил Элоим Пранди. На исходе владения при поднятых руках арбитров без возможности сделать передачу он продавил защиту датчан и забросил. Ни один вратарь мира не смог бы отразить такой бросок.

«Всё, я выключаюсь»

Пранди принёс своей команде золото чемпионата Европы, а два года назад в это же время не играл на топ-турнире, а боролся за свою жизнь. Пьяный неадекват в парижском кафе нанёс Элоиму шесть ножевых ударов со спины. Все в грудную клетку. Причина? Гандболист случайно опрокинул на него бутылку с водой, извинения не помогли.

Пранди успел только сказать: «Всё, я выключаюсь». К счастью, реанимация приехала быстро. Врачи сумели спасти молодому гандболисту жизнь. «Я думал, что умираю. Когда очнулся, то не хотел открывать глаза, потому что мне было очень страшно. Но я хотел жить, играть, создать семью. И я выжил», — вспоминал потом спортсмен.

Элоим Пранди Фото: eurohandball.com

Элоим Пранди – близкий друг Килиана Мбаппе, с которым знаком с детства. Один проявлял себя в футболе, другой – в гандболе.

«В спорте он намного быстрее меня добился огромных успехов, в гандболе это сделать сложнее. Киллиан стал чемпионом мира, стал примером для тех, кто так же, как и я, хотел выиграть что-то значимое и стать в один ряд с лучшими», — говорил Пранди, когда только-только подписал контракт с «ПСЖ».

Теперь одна большая победа у него есть. А летом вместе со своей сборной на домашней Олимпиаде он постарается добыть ещё одну. К которой стремится любой спортсмен.