Беларусь творит историю на чемпионате мира по пляжному футболу. Перехватит титул у России?

В четвертьфинале наши соседи сыграют с Бразилией или Португалией. Вот это будет битва!

С 15 по 25 февраля в Дубае (ОАЭ) проходит чемпионат мира по пляжному футболу. Россиян – действующих обладателей трофея – на турнир из-за санкций не пустили, так что в статусе чемпионов мира им остаётся быть ещё несколько дней. Но и без России на турнире есть за кем последить.

К настоящему моменту в Дубае завершились два тура группового этапа из трёх, и можно говорить о некоторых промежуточных итогах ЧМ-2024.

Первое. Сборная Беларуси досрочно обеспечила себе право сыграть в плей-офф чемпионата мира. В 2024-м она выступает на ЧМ в третий раз, и два первых турнира она завершала после группового этапа. А теперь одержала победы над Сенегалом и Японией и точно выйдет в четвертьфинал.

сборная Беларуси Фото: FIFA via Getty Images

Сенегал многие эксперты относили к числу фаворитов. Лучшая команда Африки на ЧМ-2021 в Москве добралась до полуфинала и мечтала о большем. Однако белорусы противопоставили блестящей физической готовности африканской сборной дисциплину в обороне и отличную реализацию голевых шансов. Исход противостояния 1-го тура был ясен задолго до финального свистка, ещё при счёте 6:2. Олег Гапон оформил хет-трик, Игорь Бриштель – дубль. А сенегальцы ещё немного посопротивлялись, но всё же сдались.

Второй матч белорусов получился ещё менее богатым на голы, но столь же приятным по результату. Матч с Японией начался с досадного автогола, но больше финалисты чемпионата мира в Москве взятию белорусских ворот не радовались. А наши соседи забили трижды: сначала Бриштель показал шикарную бисиклету, затем вратарь Михаил Августов забил дальним ударом в угол, а финальный счёт в матче установил Артемий Дрозд – 3:1.

А поскольку и Сенегал, и Япония обыграли Колумбию – аутсайдера группы С, Беларусь никак не опустится ниже второго места в группе. Для дружины испанского тренера Нико Альварадо это прорыв и большое достижение. Однако останавливаться на достигнутом команда не планирует.

В первом матче плей-офф Беларуси предстоит сыграть с командой из квартета D, фаворитами которого являются титулованные сборные Бразилии и Португалии. Во 2-м туре команды провели очный матч: бразильцы почти всю игру владели преимуществом, вели 2:0, но позволили сопернику сравнять счёт (2:2). Впрочем, в овертайме Маурисиньо всё-таки принёс победу Бразилии. Крепкие команды Омана и Мексики ещё могут смешать карты лидерам, но, скорее всего, дальше пройдут именно Бразилия и Португалия.

А вот в группах А и В по итогам двух туров всё более чем прозрачно: борьба за плей-офф там завершилась досрочно. Сборные Италии и ОАЭ по разу обыграли команды США и Египта и обеспечили себе путь в плей-офф. Туда же прорвались Таити и Иран, оставившие за бортом Испанию и Аргентину.

Иранцы смогли дожать испанцев только в серии пенальти. Но у них классная молодая команда, которая может на многое рассчитывать на этом чемпионате мира. Равно как и несколько обновлённая сборная Италии.

Впрочем, прежде чем говорить о серьёзных шансах сборных на финал, стоит дождаться завершения группового этапа и формирования турнирной сетки. От того, кто и с кем сыграет в четвертьфинале, будет зависеть очень многое.