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Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: сборная Беларуси досрочно вышла в плей-офф турнира, результаты

Беларусь творит историю на чемпионате мира по пляжному футболу. Перехватит титул у России?
Михаил Чесалин
Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024
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В четвертьфинале наши соседи сыграют с Бразилией или Португалией. Вот это будет битва!

С 15 по 25 февраля в Дубае (ОАЭ) проходит чемпионат мира по пляжному футболу. Россиян – действующих обладателей трофея – на турнир из-за санкций не пустили, так что в статусе чемпионов мира им остаётся быть ещё несколько дней. Но и без России на турнире есть за кем последить.

Сборная Беларуси — один из фаворитов:
У России отбирают титул без боя. Наша сборная по пляжному футболу не играет на ЧМ-2024
У России отбирают титул без боя. Наша сборная по пляжному футболу не играет на ЧМ-2024

К настоящему моменту в Дубае завершились два тура группового этапа из трёх, и можно говорить о некоторых промежуточных итогах ЧМ-2024.

Первое. Сборная Беларуси досрочно обеспечила себе право сыграть в плей-офф чемпионата мира. В 2024-м она выступает на ЧМ в третий раз, и два первых турнира она завершала после группового этапа. А теперь одержала победы над Сенегалом и Японией и точно выйдет в четвертьфинал.

сборная Беларуси

сборная Беларуси

Фото: FIFA via Getty Images

Сенегал многие эксперты относили к числу фаворитов. Лучшая команда Африки на ЧМ-2021 в Москве добралась до полуфинала и мечтала о большем. Однако белорусы противопоставили блестящей физической готовности африканской сборной дисциплину в обороне и отличную реализацию голевых шансов. Исход противостояния 1-го тура был ясен задолго до финального свистка, ещё при счёте 6:2. Олег Гапон оформил хет-трик, Игорь Бриштель – дубль. А сенегальцы ещё немного посопротивлялись, но всё же сдались.

ЧМ-2024 . Группа C. 1-й тур
16 февраля 2024, пятница. 18:30 МСК
Сенегал
Окончен
4 : 6
Беларусь
0:1 Гапон – 10:18     1:1 Самб – 12:35     1:2 Бриштель – 12:38     1:3 Гапон – 15:52     2:3 Диань – 19:38     2:4 Бриштель – 20:04     2:5 Петровский – 26:42     2:6 Гапон – 30:48     3:6 Менди – 32:31     4:6 Диань – 35:57    

Второй матч белорусов получился ещё менее богатым на голы, но столь же приятным по результату. Матч с Японией начался с досадного автогола, но больше финалисты чемпионата мира в Москве взятию белорусских ворот не радовались. А наши соседи забили трижды: сначала Бриштель показал шикарную бисиклету, затем вратарь Михаил Августов забил дальним ударом в угол, а финальный счёт в матче установил Артемий Дрозд – 3:1.

ЧМ-2024 . Группа C. 2-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Япония
Окончен
1 : 3
Беларусь
1:0 Константинов – 03:15     1:1 Бриштель – 05:02     1:2 Августов – 20:27     1:3 Дрозд – 22:24    
Удаления: нет / Новиков – 11:10'

А поскольку и Сенегал, и Япония обыграли Колумбию – аутсайдера группы С, Беларусь никак не опустится ниже второго места в группе. Для дружины испанского тренера Нико Альварадо это прорыв и большое достижение. Однако останавливаться на достигнутом команда не планирует.

В первом матче плей-офф Беларуси предстоит сыграть с командой из квартета D, фаворитами которого являются титулованные сборные Бразилии и Португалии. Во 2-м туре команды провели очный матч: бразильцы почти всю игру владели преимуществом, вели 2:0, но позволили сопернику сравнять счёт (2:2). Впрочем, в овертайме Маурисиньо всё-таки принёс победу Бразилии. Крепкие команды Омана и Мексики ещё могут смешать карты лидерам, но, скорее всего, дальше пройдут именно Бразилия и Португалия.

ЧМ-2024 . Группа D. 2-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 2
ОТ
Португалия
1:0 Родриго – 6'     2:0 Катарино – 18'     2:1 Мартинш – 27'     2:2 Сантуш – 27'     3:2 Маурисиньо – 38'    
Удаления: Родриго – 36' / нет

А вот в группах А и В по итогам двух туров всё более чем прозрачно: борьба за плей-офф там завершилась досрочно. Сборные Италии и ОАЭ по разу обыграли команды США и Египта и обеспечили себе путь в плей-офф. Туда же прорвались Таити и Иран, оставившие за бортом Испанию и Аргентину.

Иранцы смогли дожать испанцев только в серии пенальти. Но у них классная молодая команда, которая может на многое рассчитывать на этом чемпионате мира. Равно как и несколько обновлённая сборная Италии.

Впрочем, прежде чем говорить о серьёзных шансах сборных на финал, стоит дождаться завершения группового этапа и формирования турнирной сетки. От того, кто и с кем сыграет в четвертьфинале, будет зависеть очень многое.

Турнирная таблица ЧМ-2024 по пляжному футболу:
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