У России отбирают титул без боя. Наша сборная по пляжному футболу не играет на ЧМ-2024

Вроде бы мы за два года успели привыкнуть к тому, что российских спортсменов выбросили из всего мирового спорта, и очередные новости о продлении санкций в том или ином виде спорта уже не вызывают особых эмоций. Но сейчас, в середине февраля, болельщикам снова больно.

Всё дело в том, что 15 февраля в Дубае (ОАЭ) стартовал чемпионат мира по пляжному футболу. Сборной России там, конечно, нет, потому что проводящая организация – Beach Soccer Worldwide – подчиняется решениям ФИФА, наложившей на наши национальные команды санкции. Но вплоть до финала, который состоится 25 февраля, о русских на турнире будут помнить.

Именно сборная России в 2021 году на турнире в Москве, на территории «Лужников» при полных трибунах в третий раз выиграла мировой титул. И именно она формально остаётся лучшей командой мира по сей день, даже учитывая то, что не играет на турнирах BSWW практически два года.

И только 25 февраля она лишится этого звания. Без боя. Обидно.

Конечно, участие сборной России, пусть и с нервами, но неизменно добиравшейся до финальных стадий турнира, заражало болельщиков любовью к такому, казалось бы, нетипичному для страны виду спорта. И ясно, что без нашей команды интерес к чемпионату мира будет невелик.

Но есть одно но. Раз не получается болеть за сборную России, то можно болеть за соседей – сборную Беларуси, которая уже в третий раз поехала на чемпионат мира и реально претендует на медали, в том числе и на золотые.

Белорусы за последние пять-семь лет добились большого прогресса в пляжном футболе. Команда испанца Николаса Альварадо стабильна и очень опытна: костяк сборной сильно не меняется уже много лет. Эти парни стабильно входят в топ-5 в Европе, они завоевали серебро и бронзу Евролиги, а также одержали победы в ряде менее крупных турниров. Например, в 2024 году белорусы превзошли даже сборную России на II Играх СНГ в Минске.

Сборная Беларуси строит игру от крепкой обороны. Но и забивать есть кому: Игорь Бриштель и Анатолий Рябков входят в число лучших атакующих игроков мира. Каждый из них может в одиночку решить судьбу важного матча.

Да, белорусам не хватает опыта именно больших побед, таких, какие были у России, Португалии, Бразилии, Италии, Испании. Но у них есть буквально всё, чтобы этих побед добиваться. А фавориты, как показывает практика, тоже не железные. В первый же день турнира сборная Испании по пенальти уступила очень крепкой, но достаточно молодой команде из Ирана.

Беларусь на чемпионате мира попала в группу C – c Сенегалом, Японией и Колумбией. Южноамериканцы – дебютанты турнира, их нужно побеждать, а вот африканцы и японцы – тёртые калачи. С ними стоит ожидать борьбы.

Игорь Бриштель (сборная Беларуси) Фото: beachsoccer.by

Среди других крепких сборных стоит отметить попавших в один квартет Португалию и Бразилию, сборную Таити – сверхопытную команду, игравшую в финале ЧМ, а также Италию, которой досталась проходная группа А.

Даже без сборной России не стоит забывать, что пляжный футбол – это напряжённое зрелище до последних секунд, красивые голы, забитые ударами через себя, и непрекращающаяся драма! И если в финале этой драмы удача улыбнётся нашим соседям из Беларуси, то факт потери Россией звания лучшей пляжнофутбольной дружины мира, пожалуй, не будет таким болезненным.