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Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024, Беларусь — Португалия, четвертьфинал, 22 февраля, онлайн-трансляция

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024. Беларусь в погоне за историческим титулом! LIVE
Татьяна Постникова
Сборная Беларуси по пляжному футболу
Комментарии
В четвертьфинале наши соседи сыграют с титулованными португальцами.

Сегодня, 22 февраля, в Дубае стартует плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу. Действующих обладателей титула из России на турнир не пустили. Но и без наших здесь есть на кого посмотреть.

Прямо сейчас сборная Беларуси творит настоящую историю. Команда в третий раз в истории отобралась на чемпионат мира и впервые вышла в плей-офф турнира! Белорусы досрочно оформили путёвку в четвертьфинал, заняв первое место в группе C (Япония, Сенегал и Колумбия) после двух туров.

В плей-офф крепкой Беларуси в соперники попались трёхкратные чемпионы мира из Португалии. Битва ожидается по-настоящему жёсткой и крутой. Получится ли у наших соседей сотворить чудо и пробиться в полуфинал? Следите за онлайн-трансляцией матча на «Чемпионате». Мы расскажем вам обо всём самом важном и интересном. Старт матча в 16.00 мск.

Турнирная таблица чемпионата мира - 2024 по пляжному футболу
Календарь чемпионата мира - 2024 по пляжному футболу

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Португалия открыла счёт
Live Татьяна Постникова

1` Несколько атак провела сборная Беларуси, но забить пока не удалось.

16:19 Татьяна Постникова

1` Вадим Бокач опасно пробил по воротам, но Педро Мано спас команду от гола.

16:17 Татьяна Постникова

2` Лео Мартинш не забил со 100% момента! Вот это повезло сборной Беларуси.

16:17 Татьяна Постникова

3` Обменялись опасными и безуспешными атаками команды.

16:16 Татьяна Постникова

Португалия открыла счёт

4` Гол! Дуарте Лопес Альгарвио дальним ударом открыл счёт в матче — 0:1.

16:14 Татьяна Постникова

5` Очень хорошо пробил по воротам один из белорусов, но голкипер португальцев сделал сейв. Угловой тоже не завершился взятием ворот.

16:12 Татьяна Постникова

6` Обменялись обоюдоострыми атаками команды.

16:11 Татьяна Постникова

7` Пинтадо сфолил на белорусском игроке. Был штрафной, увы, не опасный.

16:09 Татьяна Постникова

7` Странный момент Бокач и Мано столкнулись, но фол записан на белорусского игрока. Обоим футболистам оказывают медицинскую помощь.

16:08 Татьяна Постникова

8` Отличное спасение от Августова!

16:07 Татьяна Постникова

8` Сильно сфолил Егор Гордецкий на сопернике. Получает опасный штрафной Португалия.

16:07 Татьяна Постникова

9` Угловой для португальцев обернулся опасным ударом по собственным воротам.

16:06 Татьяна Постникова

9` Ух! Какой опасный удар был от Педро Мано. Угловой сейчас будет.

16:05 Татьяна Постникова

10` Заблокировала два хороших удара Беларусь. Уж очень активно атакует Португалия.

16:04 Татьяна Постникова

11` Вадим Бокач получил жёлтую карточку, но Португалия не воспользовалась шансом.

16:01 Татьяна Постникова

Матч стартовал!

15:56 Татьяна Постникова

А вот соперником Беларуси или Португалии в полуфинале станет победитель пары Италия — Таити.

15:55 Татьяна Постникова

Кстати, уже определился первый полуфиналист турнира. Бразилия обыграла Японию со счётом 8:4 и вышла в следующую стадию. Соперником команды в полуфинале станет победитель пары Иран — ОАЭ.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
22 февраля 2024, четверг. 14:30 МСК
Бразилия
Окончен
8 : 4
Япония
1:0 Алиссон – 01:22     2:0 Шавиер – 06:51     3:0 Родриго – 09:47     4:0 Филипе – 19:24     5:0 Брендо – 19:48     6:0 Халк – 22:28     7:0 Алиссон – 24:21     7:1 Ямада – 26:25     7:2 Оба – 27:12     7:3 Каваи – 28:03     7:4 Оба – 32:32     8:4 Катарино – 33:29    
15:48 Татьяна Постникова

Беларусь прекрасно выступает на ЧМ-2024. В чём главная сила команды?

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15:36 Татьяна Постникова
Готовы дать бой Португалии! Мы с ними уже встречались несколько раз: побеждали и проигрывали. Думаю, будет равная игра, где все решат какие-то маленькие моменты. Будем досконально их изучать и готовиться к этому поединку. Цель на турнир? Стать чемпионами мира! По-другому никак. Было бы странно приезжать на мундиаль и не ставить цель победить. Ну а вообще, если говорить более реально, то медали. Для сборной попадание в призы будет великолепным результатом, — заявил форвард сборной Беларуси Олег Гапон bel.football.
15:34 Татьяна Постникова

Между собой команды встречались 11 раз: трижды побеждала Беларусь и восемь раз — Португалия. Последний раз сборные играли в сентябре 2023 года в Евролиге. тот матч завершился со счётом 6:5 в пользу наших соседей.

15:18 Татьяна Постникова

Португалия же в группе стала лишь второй. Команда обыграла Мексику (8:2), Оман (3:2) и проиграли Бразилии (2:3 ОТ).

15:16 Татьяна Постникова

Беларусь впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Участие в четвертьфинале турнира команда заслужила досрочно. На групповом этапе белорусы обыграли крепкий Сенегал (6:4), вице-чемпионов 2021 года Японию (3:1) и дебютантов из Колумбии (4:1).

15:07 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня Беларусь поборется за выход в полуфинал чемпионата мира с Португалией. Начало матча в 16.00 по Москве.

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