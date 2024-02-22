Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024. Беларусь в погоне за историческим титулом! LIVE

Сегодня, 22 февраля, в Дубае стартует плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу. Действующих обладателей титула из России на турнир не пустили. Но и без наших здесь есть на кого посмотреть.
Прямо сейчас сборная Беларуси творит настоящую историю. Команда в третий раз в истории отобралась на чемпионат мира и впервые вышла в плей-офф турнира! Белорусы досрочно оформили путёвку в четвертьфинал, заняв первое место в группе C (Япония, Сенегал и Колумбия) после двух туров.
В плей-офф крепкой Беларуси в соперники попались трёхкратные чемпионы мира из Португалии. Битва ожидается по-настоящему жёсткой и крутой. Получится ли у наших соседей сотворить чудо и пробиться в полуфинал? Следите за онлайн-трансляцией матча на «Чемпионате». Мы расскажем вам обо всём самом важном и интересном. Старт матча в 16.00 мск.
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1` Несколько атак провела сборная Беларуси, но забить пока не удалось.
1` Вадим Бокач опасно пробил по воротам, но Педро Мано спас команду от гола.
2` Лео Мартинш не забил со 100% момента! Вот это повезло сборной Беларуси.
3` Обменялись опасными и безуспешными атаками команды.
Португалия открыла счёт
4` Гол! Дуарте Лопес Альгарвио дальним ударом открыл счёт в матче — 0:1.
5` Очень хорошо пробил по воротам один из белорусов, но голкипер португальцев сделал сейв. Угловой тоже не завершился взятием ворот.
6` Обменялись обоюдоострыми атаками команды.
7` Пинтадо сфолил на белорусском игроке. Был штрафной, увы, не опасный.
7` Странный момент Бокач и Мано столкнулись, но фол записан на белорусского игрока. Обоим футболистам оказывают медицинскую помощь.
8` Отличное спасение от Августова!
8` Сильно сфолил Егор Гордецкий на сопернике. Получает опасный штрафной Португалия.
9` Угловой для португальцев обернулся опасным ударом по собственным воротам.
9` Ух! Какой опасный удар был от Педро Мано. Угловой сейчас будет.
10` Заблокировала два хороших удара Беларусь. Уж очень активно атакует Португалия.
11` Вадим Бокач получил жёлтую карточку, но Португалия не воспользовалась шансом.
Матч стартовал!
А вот соперником Беларуси или Португалии в полуфинале станет победитель пары Италия — Таити.
Кстати, уже определился первый полуфиналист турнира. Бразилия обыграла Японию со счётом 8:4 и вышла в следующую стадию. Соперником команды в полуфинале станет победитель пары Иран — ОАЭ.
Беларусь прекрасно выступает на ЧМ-2024. В чём главная сила команды?
Готовы дать бой Португалии! Мы с ними уже встречались несколько раз: побеждали и проигрывали. Думаю, будет равная игра, где все решат какие-то маленькие моменты. Будем досконально их изучать и готовиться к этому поединку. Цель на турнир? Стать чемпионами мира! По-другому никак. Было бы странно приезжать на мундиаль и не ставить цель победить. Ну а вообще, если говорить более реально, то медали. Для сборной попадание в призы будет великолепным результатом, — заявил форвард сборной Беларуси Олег Гапон bel.football.
Между собой команды встречались 11 раз: трижды побеждала Беларусь и восемь раз — Португалия. Последний раз сборные играли в сентябре 2023 года в Евролиге. тот матч завершился со счётом 6:5 в пользу наших соседей.
Португалия же в группе стала лишь второй. Команда обыграла Мексику (8:2), Оман (3:2) и проиграли Бразилии (2:3 ОТ).
Беларусь впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Участие в четвертьфинале турнира команда заслужила досрочно. На групповом этапе белорусы обыграли крепкий Сенегал (6:4), вице-чемпионов 2021 года Японию (3:1) и дебютантов из Колумбии (4:1).
Добрый день, дорогие друзья! Начинаем нашу онлайн-трансляцию. Сегодня Беларусь поборется за выход в полуфинал чемпионата мира с Португалией. Начало матча в 16.00 по Москве.