В четвертьфинале наши соседи сыграют с титулованными португальцами.

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024. Беларусь в погоне за историческим титулом! LIVE

Сегодня, 22 февраля, в Дубае стартует плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу. Действующих обладателей титула из России на турнир не пустили. Но и без наших здесь есть на кого посмотреть.

Прямо сейчас сборная Беларуси творит настоящую историю. Команда в третий раз в истории отобралась на чемпионат мира и впервые вышла в плей-офф турнира! Белорусы досрочно оформили путёвку в четвертьфинал, заняв первое место в группе C (Япония, Сенегал и Колумбия) после двух туров.

В плей-офф крепкой Беларуси в соперники попались трёхкратные чемпионы мира из Португалии. Битва ожидается по-настоящему жёсткой и крутой. Получится ли у наших соседей сотворить чудо и пробиться в полуфинал? Следите за онлайн-трансляцией матча на «Чемпионате». Мы расскажем вам обо всём самом важном и интересном. Старт матча в 16.00 мск.

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