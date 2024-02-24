Выйдут ли белорусские пляжники в финал ЧМ-2024? Они уже обыгрывают Италию! LIVE

В субботу, 24 февраля, в Дубае (ОАЭ) пройдут полуфинальные матчи чемпионата мира по пляжному футболу — 2024.
На стадион «Дубаи Дизайн Дистрикт» выйдут команды Беларуси и Италии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры и расскажет вам обо всём, что происходит на стадионе и за его пределами. Старт запланирован на 18:30 по московскому времени.
На пути к полуфиналу команда Беларуси одолела команду Португалии в овертайме со счётом 4:3. Все забитые мячи за Беларусь оформил Игорь Бриштель. А ещё раньше пляжникам из Союзного государства удалось выйти победителями в матчах с Колумбией (4:1), Японией (3:1) и Сенегалом (6:4).
Кто станет первым финалистом турнира, в это время решают сборные Ирана и Бразилии.
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Ух, какой ударь был от Бриштеля!
Ещё один угловой заработали белорусы. В этом матче они пока явно диктуют свои условия.
Пять минут до конца первого периода нашей полуфинальной встречи.
Анатолий Рябко через себя мог попытался забить. Но заработал угловой.
Не получилось у итальянцев реализовать этот стандарт. Бертакка пока нужно поработать над точностью…
Гапон нарушил правила и получил за это жёлтую карточку.
На стадионе звучит «Седая ночь» группы «Ласковый май». Такое чувство, что в Дубае сегодня поют все!
1:0
Беларусь открывает счёт в полуфинале — 1:0.
Бриштель подхватывает мяч после потери его итальянцами и отправляет его в ворота третьим касанием.
На матче присутствуют Кристиан Карамбё, Михаэль Баллак и Марко Матерацци. Какие имена!
Второй стандарт в игре белорусам тоже не удалось реализовать. Однако, было неплохо.
Беларусь против Италии — поехали!
Матч в Дубае начался! Увидим ли мы победу белорусских пляжников?
Поверите или нет, но белорус Игорь Гапон перед четвертьфиналом заявил, что они приехали в ОАЭ становиться чемпионами. Согласитесь, цена таких слов резко возросла после победы над Португалией?!
«Конечно, мы приехали бороться за чемпионство, становиться чемпионами мира, как минимум заходить в тройку. Задача стоит максимальная, а не так, как раньше, когда мы ездили на ЧМ, чтобы просто попробовать, проверить себя», — цитирует Гапона «Спортивная панорама».
Бразилия — первый финалист чемпионата мира — 2024!
Южноамериканцы в напряжённой борьбе обыграли Иран. Практически до конца встречи счёт был равным и только гол Брендо решил исход поединка.
Бриштель перед полуфиналом сказал, что шансы на победу у команд равны. Но как только прозвучит стартовый свисток арбитра, чаша весов качнётся в одну из сторон…
Матч с Португалией для Беларуси выдался напряжённым. Но концовка противостояния была просто на разрыв!
Лидер гонки бомбардиров — нападающий Игорь Бриштель. На счету белоруса уже десять забитых мячей. И, конечно, он захочет поразить ворота вновь!
Важно понимать, что прорыв Беларуси в полуфинал мирового чемпионата — не новость. Это крепкая команда, согласитесь? В последние годы подопечные Николаса Альворадо играют сбалансированным, мощным составом.
До встречи остаётся меньше часа.
Но ровно в эти мгновения идёт первый полуфинал между Ираном и Бразилией. Счет на табло такой:
Всем привет! На связи Батраз Томаев.
Сегодня я веду текстовую онлайн-трансляцию полуфинального поединка на ЧМ-2024 по пляжному футболу.
В Дубае встретятся сборные Беларуси и Италии!