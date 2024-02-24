Выйдут ли белорусские пляжники в финал ЧМ-2024? Они уже обыгрывают Италию! LIVE

В субботу, 24 февраля, в Дубае (ОАЭ) пройдут полуфинальные матчи чемпионата мира по пляжному футболу — 2024.

На стадион «Дубаи Дизайн Дистрикт» выйдут команды Беларуси и Италии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры и расскажет вам обо всём, что происходит на стадионе и за его пределами. Старт запланирован на 18:30 по московскому времени.

На пути к полуфиналу команда Беларуси одолела команду Португалии в овертайме со счётом 4:3. Все забитые мячи за Беларусь оформил Игорь Бриштель. А ещё раньше пляжникам из Союзного государства удалось выйти победителями в матчах с Колумбией (4:1), Японией (3:1) и Сенегалом (6:4).

Кто станет первым финалистом турнира, в это время решают сборные Ирана и Бразилии.

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