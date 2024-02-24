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Пляжный футбол, ЧМ-2024: полуфинал, Беларусь — Италия, онлайн-трансляция матча 24 февраля 2024

Выйдут ли белорусские пляжники в финал ЧМ-2024? Они уже обыгрывают Италию! LIVE
Батраз Томаев
Сборная Беларуси по пляжному футболу
Комментарии
Болеем вместе за братьев-белорусов!

В субботу, 24 февраля, в Дубае (ОАЭ) пройдут полуфинальные матчи чемпионата мира по пляжному футболу — 2024.

На стадион «Дубаи Дизайн Дистрикт» выйдут команды Беларуси и Италии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры и расскажет вам обо всём, что происходит на стадионе и за его пределами. Старт запланирован на 18:30 по московскому времени.

На пути к полуфиналу команда Беларуси одолела команду Португалии в овертайме со счётом 4:3. Все забитые мячи за Беларусь оформил Игорь Бриштель. А ещё раньше пляжникам из Союзного государства удалось выйти победителями в матчах с Колумбией (4:1), Японией (3:1) и Сенегалом (6:4).

Кто станет первым финалистом турнира, в это время решают сборные Ирана и Бразилии.

Ключевые показатели ЧМ-2024

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1:0 Беларусь против Италии — поехали!
Live Батраз Томаев

Ух, какой ударь был от Бриштеля!
Ещё один угловой заработали белорусы. В этом матче они пока явно диктуют свои условия.

18:41 Батраз Томаев

Пять минут до конца первого периода нашей полуфинальной встречи.

18:41 Батраз Томаев

Анатолий Рябко через себя мог попытался забить. Но заработал угловой.

18:39 Батраз Томаев

Не получилось у итальянцев реализовать этот стандарт. Бертакка пока нужно поработать над точностью…

18:38 Батраз Томаев

Гапон нарушил правила и получил за это жёлтую карточку.

18:37 Батраз Томаев

На стадионе звучит «Седая ночь» группы «Ласковый май». Такое чувство, что в Дубае сегодня поют все!

18:36 Батраз Томаев

1:0

Беларусь открывает счёт в полуфинале — 1:0.

Бриштель подхватывает мяч после потери его итальянцами и отправляет его в ворота третьим касанием.

18:34 Батраз Томаев

На матче присутствуют Кристиан Карамбё, Михаэль Баллак и Марко Матерацци. Какие имена!

18:32 Батраз Томаев

Второй стандарт в игре белорусам тоже не удалось реализовать. Однако, было неплохо.

18:32 Батраз Томаев

Беларусь против Италии — поехали!

Матч в Дубае начался! Увидим ли мы победу белорусских пляжников?

18:23 Батраз Томаев

Поверите или нет, но белорус Игорь Гапон перед четвертьфиналом заявил, что они приехали в ОАЭ становиться чемпионами. Согласитесь, цена таких слов резко возросла после победы над Португалией?!

«Конечно, мы приехали бороться за чемпионство, становиться чемпионами мира, как минимум заходить в тройку. Задача стоит максимальная, а не так, как раньше, когда мы ездили на ЧМ, чтобы просто попробовать, проверить себя», — цитирует Гапона «Спортивная панорама».
18:12 Батраз Томаев

Бразилия — первый финалист чемпионата мира — 2024!

Южноамериканцы в напряжённой борьбе обыграли Иран. Практически до конца встречи счёт был равным и только гол Брендо решил исход поединка.

18:11 Батраз Томаев

Бриштель перед полуфиналом сказал, что шансы на победу у команд равны. Но как только прозвучит стартовый свисток арбитра, чаша весов качнётся в одну из сторон…

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18:04 Батраз Томаев

Матч с Португалией для Беларуси выдался напряжённым. Но концовка противостояния была просто на разрыв!

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17:57 Батраз Томаев

Лидер гонки бомбардиров — нападающий Игорь Бриштель. На счету белоруса уже десять забитых мячей. И, конечно, он захочет поразить ворота вновь!

17:39 Батраз Томаев

Важно понимать, что прорыв Беларуси в полуфинал мирового чемпионата — не новость. Это крепкая команда, согласитесь? В последние годы подопечные Николаса Альворадо играют сбалансированным, мощным составом.

17:35 Батраз Томаев

До встречи остаётся меньше часа.

Но ровно в эти мгновения идёт первый полуфинал между Ираном и Бразилией. Счет на табло такой:

ЧМ-2024 . 1/2 финала
24 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 3
Бразилия
1:0 Миршекари – 00:44     2:0 Масумизаде – 12:05     2:1 Алиссон – 14:29     2:2 Алиссон – 26:23     2:3 Брендо – 35:18    
17:33 Батраз Томаев

Всем привет! На связи Батраз Томаев.

Сегодня я веду текстовую онлайн-трансляцию полуфинального поединка на ЧМ-2024 по пляжному футболу.

В Дубае встретятся сборные Беларуси и Италии!

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