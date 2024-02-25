Наши соседи оступились в шаге от финала, но сохраняют шансы на бронзу. Болеем за мужиков!

Белорусы горят в исторической битве на ЧМ. Неужели не будет медалей?! LIVE

Матч Беларусь — Иран начался в 17:00 по московскому времени.

В воскресенье, 25 февраля 2024 года, в Дубае (ОАЭ) будут сыграны заключительные матчи чемпионата мира по пляжному футболу — 2024. Беларусь и Иран сразятся за третье место и бронзовые медали, а Бразилия и Италия сыграют в финале за право поднять над головой кубок. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обоих матчей и расскажет обо всём интересном, что произойдёт на поле и за его пределами.

Белорусы на ЧМ-2024 приятно удивляют. Они не просто впервые в истории вышли в плей-офф турнира, но в четвертьфинале оставили за бортом Португалию — сборную, трижды забиравшую себе главный трофей. Увы, в полуфинале белорусы уступили итальянцам по пенальти, но шанс завоевать первые в истории награды остался: для того чтобы занять третье место, нужно обыграть Иран в предпоследнем матче турнира.

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