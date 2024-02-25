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Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: Беларусь — Иран, матч за третье место, онлайн-трансляция 25 февраля 2024

Белорусы горят в исторической битве на ЧМ. Неужели не будет медалей?! LIVE
Михаил Чесалин
Сборная Беларуси по пляжному футболу
Комментарии
Наши соседи оступились в шаге от финала, но сохраняют шансы на бронзу. Болеем за мужиков!

Матч Беларусь — Иран начался в 17:00 по московскому времени.

В воскресенье, 25 февраля 2024 года, в Дубае (ОАЭ) будут сыграны заключительные матчи чемпионата мира по пляжному футболу — 2024. Беларусь и Иран сразятся за третье место и бронзовые медали, а Бразилия и Италия сыграют в финале за право поднять над головой кубок. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обоих матчей и расскажет обо всём интересном, что произойдёт на поле и за его пределами.

Расписание всех матчей ЧМ-2024 по пляжному футболу
Турнирная сетка чемпионата мира по пляжному футболу

Белорусы на ЧМ-2024 приятно удивляют. Они не просто впервые в истории вышли в плей-офф турнира, но в четвертьфинале оставили за бортом Португалию — сборную, трижды забиравшую себе главный трофей. Увы, в полуфинале белорусы уступили итальянцам по пенальти, но шанс завоевать первые в истории награды остался: для того чтобы занять третье место, нужно обыграть Иран в предпоследнем матче турнира.

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Live Михаил Чесалин

19' Гол. 0:5. А вот Масумизаде со штрафного забивает.

17:34 Михаил Чесалин

18' Иван Константинов исполнял стандарт примерно с центра поля, но не смог переиграть вратаря.

17:33 Михаил Чесалин

18' У Ирана Бехзадпура в воротах сменил Мирджалили. Может быть, это шанс для белорусов?

17:31 Михаил Чесалин

17' Стараются белорусы завестись, заиграть. Перехватили вроде бы инициативу, но нужен гол.

17:28 Михаил Чесалин

16' Шикарную комбинацию провели белорусы, но Бриштель не смог толком завершить атаку. Тут же, видимо, в расстройстве пошёл на опасный подкат и получил жёлтую карточку.

17:25 Михаил Чесалин

14' Бокач низом бьёт опасно. Сейчас белорусам очень нужен гол, чтобы зацепиться за этот матч.

17:24 Михаил Чесалин

14' Гол. 0:4. Реза Амири забивает. Это снова бисиклета. Пока избиение. Белорусы не восстановились после тяжёлого полуфинала?

17:23 Михаил Чесалин

14' Гол. 0:3. Мохаммад Моради забивает ударом через себя. Белорусы ошиблись, оставили его одного перед воротами, а тот ошибкой воспользовался.

17:21 Михаил Чесалин

13' Стартовал второй период с опасного удара иранцев, но Августов классно среагировал.

17:18 Михаил Чесалин

12' Перерыв. Первый период завершается со счётом 2:0 в пользу Ирана.

17:18 Михаил Чесалин

12' Чайковский бьёт в створ через себя, но мяч становится лёгкой добычей вратаря. Иранцы тут же отвечают куда более опасно. Но, благо, не забивают.

17:16 Михаил Чесалин

11' Контроль, контроль и ещё раз контроль — вот кредо иранцев. При счёте 2:0 могут себе позволить.

17:15 Михаил Чесалин

09' Соотношение по времени владения мячом — 70 на 30. Но белорусы начали создавать моменты у чужих ворот, это радует.

17:14 Михаил Чесалин

09' Бриштель в быстрой атаке ударом через себя бьёт в перекладину!

17:13 Михаил Чесалин

08' Бриштель исполнял штрафной с центра поля, но не пробил Бехзадпура.

17:12 Михаил Чесалин

08' Иранцы никуда не торопятся, играют через своего вратаря, заставляют белорусов бегать без мяча. Первый период полностью под контролем азиатской сборной.

17:11 Михаил Чесалин

06' Выше ворот пробил Анатолий Рябко. Но позиция была не убойная.

17:10 Михаил Чесалин

06' Штрафной в пользу сборной Беларуси. Рябко будет бить.

17:08 Михаил Чесалин

05' Чуть-чуть отодвигают белорусы игры от своих ворот. Но пока без опасных атак.

17:07 Михаил Чесалин

04' ГОЛ. 0:2. Иран играл первым номером и наиграл на второй гол, как под копирку с первым. Мохавед пробил через себя и мяч залетел в дальний угол, минуя Михаила Августова. Да что ж такое!

17:04 Михаил Чесалин

02' Константинов с начального удара заряжает в штангу.

17:03 Михаил Чесалин

02' Гол. 0:1. Акбари пробил через себя и мяч как-то тихонько закатился в дальний угол. Неудачное начало.

17:02 Михаил Чесалин

01' Рябко с начального удара потревожил Бехзадпура. Есть первый удар в створ!

17:02 Михаил Чесалин

00' Забавно, ещё до первого удара капитан сборной Ирана получает жёлтую карточку за движение в сторону мяча. Нечасто такое увидишь!

17:00 Михаил Чесалин

Поделили капитаны ворота и мяч. Первый удар в игре нанесут белорусы.

16:56 Михаил Чесалин

Беларусь сегодня играет в бордовом, Иран — в белом.

16:56 Михаил Чесалин

Команды уже вышли на песок. Отыграл гимн Ирана, теперь звучит гимн Беларуси.

16:53 Михаил Чесалин

В полуфинале Беларусь из-за красной карточки потеряла Олега Гапона — он в решающем матче не сыграет. Опасения были и по Анатолию Рябко, которого уносили с поля на носилках. Но на финал он заявлен в стартовой четвёрке. А ещё у белорусов есть Игорь Бриштель, с 12 мячами возглавляющий список лучших бомбардиров ЧМ-2024.

16:50 Михаил Чесалин

Иран вышел из группы с первого места, обыграв Таити (5:3), Аргентину (6:3) и Испанию (6:6, 3:1 — по пенальти). В четвертьфинале Иран выиграл у сборной ОАЭ — 2:1, а в полуфинале — уступил бразильцам — 2:3.

16:48 Михаил Чесалин

Стоит отметить, что летом 2023-го Беларусь дважды играла с Ираном на Играх СНГ в Минске и одержала две победы. На групповом этапе персов били со счётом 6:1, а финал получился намного более упорным — 5:4. Тем не менее, команда Нико Альварадо знает, как справляться с Ираном.

16:46 Михаил Чесалин

В матче за третье место Беларусь сыграет с Ираном. Это трёхкратный и действующий победитель Кубка Азии, обладатель бронзовых наград ЧМ-2017. Одним словом — грозный и неуступчивый соперник!

16:44 Михаил Чесалин

Казалось, что белорусы могут добраться и до золота. Но в полуфинале их остановили итальянцы. Матч получился сложным, не без спорных судейских решений. А кончилось всё серией пенальти:

А могли бы и в финал пробиться:
Беларусь срубили в шаге от финала чемпионата мира. Но эти мужики бились до конца!
Беларусь срубили в шаге от финала чемпионата мира. Но эти мужики бились до конца!
16:43 Михаил Чесалин

Сборная Беларуси на этом чемпионате мира творит историю. Сначала она, последовательно обыграв Сенегал, Японию и Колумбию, впервые вышла в плей-офф турнира. А затем прорвалась и в полуфинал, одержав победу над Португалией. Причём какую победу! С голом на последней секунде овертайма!

Эту победу белорусов запомнят надолго!
Беларусь прихлопнула Португалию на последней секунде! Сказка на ЧМ по пляжному футболу
Беларусь прихлопнула Португалию на последней секунде! Сказка на ЧМ по пляжному футболу
16:34 Михаил Чесалин

Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию финальный матчей чемпионата мира по пляжному футбол. На наваристое первое сегодня — историческая битва белорусов за бронзовые награды с иранцами. На сытное второе — зрелищный финал Бразилия — Италия. Так что устраивайтесь поудобнее!

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