Белорусы горят в исторической битве на ЧМ. Неужели не будет медалей?! LIVE

Матч Беларусь — Иран начался в 17:00 по московскому времени.
В воскресенье, 25 февраля 2024 года, в Дубае (ОАЭ) будут сыграны заключительные матчи чемпионата мира по пляжному футболу — 2024. Беларусь и Иран сразятся за третье место и бронзовые медали, а Бразилия и Италия сыграют в финале за право поднять над головой кубок. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обоих матчей и расскажет обо всём интересном, что произойдёт на поле и за его пределами.
Белорусы на ЧМ-2024 приятно удивляют. Они не просто впервые в истории вышли в плей-офф турнира, но в четвертьфинале оставили за бортом Португалию — сборную, трижды забиравшую себе главный трофей. Увы, в полуфинале белорусы уступили итальянцам по пенальти, но шанс завоевать первые в истории награды остался: для того чтобы занять третье место, нужно обыграть Иран в предпоследнем матче турнира.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.
19' Гол. 0:5. А вот Масумизаде со штрафного забивает.
18' Иван Константинов исполнял стандарт примерно с центра поля, но не смог переиграть вратаря.
18' У Ирана Бехзадпура в воротах сменил Мирджалили. Может быть, это шанс для белорусов?
17' Стараются белорусы завестись, заиграть. Перехватили вроде бы инициативу, но нужен гол.
16' Шикарную комбинацию провели белорусы, но Бриштель не смог толком завершить атаку. Тут же, видимо, в расстройстве пошёл на опасный подкат и получил жёлтую карточку.
14' Бокач низом бьёт опасно. Сейчас белорусам очень нужен гол, чтобы зацепиться за этот матч.
14' Гол. 0:4. Реза Амири забивает. Это снова бисиклета. Пока избиение. Белорусы не восстановились после тяжёлого полуфинала?
14' Гол. 0:3. Мохаммад Моради забивает ударом через себя. Белорусы ошиблись, оставили его одного перед воротами, а тот ошибкой воспользовался.
13' Стартовал второй период с опасного удара иранцев, но Августов классно среагировал.
12' Перерыв. Первый период завершается со счётом 2:0 в пользу Ирана.
12' Чайковский бьёт в створ через себя, но мяч становится лёгкой добычей вратаря. Иранцы тут же отвечают куда более опасно. Но, благо, не забивают.
11' Контроль, контроль и ещё раз контроль — вот кредо иранцев. При счёте 2:0 могут себе позволить.
09' Соотношение по времени владения мячом — 70 на 30. Но белорусы начали создавать моменты у чужих ворот, это радует.
09' Бриштель в быстрой атаке ударом через себя бьёт в перекладину!
08' Бриштель исполнял штрафной с центра поля, но не пробил Бехзадпура.
08' Иранцы никуда не торопятся, играют через своего вратаря, заставляют белорусов бегать без мяча. Первый период полностью под контролем азиатской сборной.
06' Выше ворот пробил Анатолий Рябко. Но позиция была не убойная.
06' Штрафной в пользу сборной Беларуси. Рябко будет бить.
05' Чуть-чуть отодвигают белорусы игры от своих ворот. Но пока без опасных атак.
04' ГОЛ. 0:2. Иран играл первым номером и наиграл на второй гол, как под копирку с первым. Мохавед пробил через себя и мяч залетел в дальний угол, минуя Михаила Августова. Да что ж такое!
02' Константинов с начального удара заряжает в штангу.
02' Гол. 0:1. Акбари пробил через себя и мяч как-то тихонько закатился в дальний угол. Неудачное начало.
01' Рябко с начального удара потревожил Бехзадпура. Есть первый удар в створ!
00' Забавно, ещё до первого удара капитан сборной Ирана получает жёлтую карточку за движение в сторону мяча. Нечасто такое увидишь!
Поделили капитаны ворота и мяч. Первый удар в игре нанесут белорусы.
Беларусь сегодня играет в бордовом, Иран — в белом.
Команды уже вышли на песок. Отыграл гимн Ирана, теперь звучит гимн Беларуси.
В полуфинале Беларусь из-за красной карточки потеряла Олега Гапона — он в решающем матче не сыграет. Опасения были и по Анатолию Рябко, которого уносили с поля на носилках. Но на финал он заявлен в стартовой четвёрке. А ещё у белорусов есть Игорь Бриштель, с 12 мячами возглавляющий список лучших бомбардиров ЧМ-2024.
Иран вышел из группы с первого места, обыграв Таити (5:3), Аргентину (6:3) и Испанию (6:6, 3:1 — по пенальти). В четвертьфинале Иран выиграл у сборной ОАЭ — 2:1, а в полуфинале — уступил бразильцам — 2:3.
Стоит отметить, что летом 2023-го Беларусь дважды играла с Ираном на Играх СНГ в Минске и одержала две победы. На групповом этапе персов били со счётом 6:1, а финал получился намного более упорным — 5:4. Тем не менее, команда Нико Альварадо знает, как справляться с Ираном.
В матче за третье место Беларусь сыграет с Ираном. Это трёхкратный и действующий победитель Кубка Азии, обладатель бронзовых наград ЧМ-2017. Одним словом — грозный и неуступчивый соперник!
Казалось, что белорусы могут добраться и до золота. Но в полуфинале их остановили итальянцы. Матч получился сложным, не без спорных судейских решений. А кончилось всё серией пенальти:
Сборная Беларуси на этом чемпионате мира творит историю. Сначала она, последовательно обыграв Сенегал, Японию и Колумбию, впервые вышла в плей-офф турнира. А затем прорвалась и в полуфинал, одержав победу над Португалией. Причём какую победу! С голом на последней секунде овертайма!
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию финальный матчей чемпионата мира по пляжному футбол. На наваристое первое сегодня — историческая битва белорусов за бронзовые награды с иранцами. На сытное второе — зрелищный финал Бразилия — Италия. Так что устраивайтесь поудобнее!