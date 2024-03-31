36-летний Роман Богрец на скорости въехал в бетонное ограждение и скончался в больнице от полученных травм.

Трагедия в «Жести». Один из лучших роллеров России разбился насмерть на соревнованиях

Смерть на соревнованиях

Спортивный клуб «Жесть» в Санкт-Петербурге стал местом настоящей трагедии. 31 марта поклонники роллер-спорта запомнят надолго.

Во время соревнований за Кубок Федерации роллер-спорта разбился один из лучших фрискейтеров страны, чемпион России Роман Богрец.

Роллер на высокой скорости заходил на препятствие, но что-то пошло не так, и он ударился об угол бетонного ограждения.

На место происшествия подоспела бригада врачей скорой помощи. Спортсмена госпитализировали в больницу в состоянии клинической смерти. Через два часа после трагедии он скончался, так и не придя в сознание. Врачи зафиксировали перелом рёбер, проникающий в лёгкое, тяжёлую сочетанную травму головы и груди.

«Во время проведения физкультурного мероприятия «Кубок Санкт-Петербурга по кроссу на роликовых коньках» произошло падение участника мероприятия Богреца Романа Валерьевича. Отметим, что Роман находился в полном комплекте защитной экипировки, предусмотренном регламентом мероприятия. Ему незамедлительно была оказана неотложная медицинская помощь медицинской бригадой автомобиля скорой медицинской помощи класса «С», дежурившей на месте проведения мероприятия.

Также незамедлительно были вызваны две бригады скорой реанимационной помощи медиками, дежурившими на мероприятии, и организаторами. С момента начала оказания медицинской помощи и до отъезда автомобиля скорой помощи в больницу мероприятие было приостановлено. По решению судейской коллегии и организаторов, программу мероприятия было решено сократить и произвести награждение участников по итогам квалификационного заезда», – гласит официальное сообщение на сайте Федерации роллер-спорта России.

Не просто чемпион, но и наставник

Эта потеря для роллер-спорта ощутима. Роман не только завоёвывал призовые места на крупных турнирах, но и занимался обучением детей.

«С глубокой скорбью мы сообщаем, что ушёл из жизни один из лучших роллеров России – Роман Богрец, спортсмен из Санкт-Петербурга.

Роман воспитал множество талантливых юных спортсменов в роллер-спорте по направлениям фрискейта и скейт-кросса. Сам много тренировался и выступал, являлся образцом подражания для многих спортсменов», – говорится в сообщении на сайте Федерации роллер-спорта России.

Случайность или нарушение норм безопасности?

Никаких комментариев от спортивного клуба «Жесть» не поступило. Непонятно и то, как на ЧП отреагировали в правоохранительных органах. Трагическая случайность или нарушение норм безопасности? В СМИ появилась информация о том, что друзья спортсмена не верят в ошибку товарища. Они уверены в том, что к гибели привёл скользкий паркет.

Виктор Демидов, который был другом и коллегой Романа Богреца, заявил, что площадка не была подготовлена должным образом:

«На таких соревнованиях должны быть заборы. Ребята летят на больших скоростях и концентрируются на скорости. Глаза замыливаются, бывает, текут слёзы. Поэтому скейт-парк «Жесть» должен был выставить заборы, которые корректируют траекторию езды.

Мы пытались работать с ними с 2011 по 2019 год. Но даже не смогли добиться официальных тренировок. Поэтому с 2019 года перестали поддерживать с ними какой-либо контакт. У нас своё место. Я с ними в ссоре с самого начала именно из-за плохой организации экстремальной площадки», – сказал Демидов «Чемпионату».

Роману Богрецу было 36 лет. Не все соревнования были ещё выиграны, но случившегося, увы, не изменить.