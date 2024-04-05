С аутсайдером не справился. Ян Непомнящий стартовал на турнире претендентов с ничьей

Турниры претендентов и претенденток в канадском Торонто стартовали крайне надежно – целых семь ничьих из восьми поединков по итогам первого игрового дня в первом туре! Чувствуется, что все хотят осмотреться, примериться – в какой форме они сами, как чувствуют себя конкуренты?

У Непомнящего не было проблем чёрными

В мужском турнире вообще все партии завершились миром. Реальные шансы обыграть соперника имел только Фабиано Каруана в принципиальном американском дерби, однако в «разноцвете» против Хикару Накамуры с сильной атакой вице-чемпион мира 2018 поторопился поменять ладьи, и вёрткий стример №1 шахматного мира ушёл-таки на мировую.

Яну Непомнящему же выпало чёрными играть в стартовом раунде против аутсайдера и андердога турнира Ниджата Абасова (Азербайджан). Россиянин усилил вариант, в котором летом прошлого года Ниджат на звёздном для себя Кубке мира сумел огорчить титулованного Аниша Гири (Нидерланды). Казалось, что возникший эндшпиль таит немало подводных камней для белых, но Абасов точно всё рассчитал – отрезал ладьёй короля соперника, вовремя подвел своего короля и быстро достиг желанной ничьей.

Турнир претендентов – 2024. Первый тур

Ниджат Абасов (Азербайджан) – Ян Непомнящий (Россия)

Во втором туре Яну играть белыми против Алирезы Фируджи – возможно, самого принципиального своего соперника по претендентскому, с которым у россиянина за последние несколько лет аж семь результативных партий (баланс 4:3 в пользу Яна). Эта встреча может стать ключевой на старте.

Турнирная таблица у мужчин после первого тура не представляет особого интереса: как и перед стартом, в дележе первого места все восемь участников.

Лагно решила забрать в руки синицу

В женском туре тоже всё на удивление (для крайне бескомпромиссной прекрасной половины пола) началось крайне надежно. И только в китайской битве (из-за принудительной жеребьевки на старте спортсмены из одной страны играют друг с другом) Тань Чжунъи сумела в окончании обхитрить черными Лей Тинзце.

А в российской дуэли Екатерина Лагно чёрными уверенно решила все проблемы в поединке с Александрой Горячкиной, применив вариант, который недавно встретился у ее секунданта Андрея Есипенко. Позиция выглядела достаточно перспективной для Лагно, но Екатерина решила, что на старте с конкуренткой достаточно ничьей, и не стала рисковать.

Турнир претенденток – 2024. Первый тур

Александра Горячкина (Россия) – Екатерина Лагно (Россия)

В турнирной таблице Чжунъи, набрав одно очко, вырвалась на первое место. Россиянки делят с соперницами позиции со второй по седьмую.

Во втором туре Лагно поборется против опытной и сильной индианки Хампи Конеру, а Горячкиной предстоит настоящий бой против украинки Анны Музычук. Вот тут точно не стоит ожидать быстрой ничьей!