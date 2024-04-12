Ян Непомнящий заставил болельщиков рвать на себе волосы. Но опять каким-то чудом спасся!

На финише первого круга мужского турнира претендентов случилась настоящая драма! Ян Непомнящий чёрными играл против Хикару Накамуры и после пары часов партии казалось, что российским болельщикам впору впасть в глубочайшее уныние и в отчаянии рвать на голове волосы. Ян Непомнящий подзабыл анализ и в острейшей позиции без качества нещадно палил время против готового до зубов американца. А главный конкурент россиянина Доммараджу Гукеш из Индии, казалось бы, вот-вот обыграет не раз нокаутированного в этом турнире Алирезу Фируджу.

Насчёт Фируджи вообще стоит сказать отдельно. Ведь в турнир претендентов молодой шахматист попал весьма своеобразным образом: организовал серию матчей с немолодыми гроссмейстерами с целью поднять рейтинг, а потом и вовсе записался в любительский открытый турнир, набил там недостающие пункты и обставил конкурентов. И вот, когда у Алирезы в Торонто пошли сплошные неудачи, люди стали вспоминать его былые грешки.

Однако в партии с Гукешем иранец под французским флагом, который в депрессии вместо подготовки к поединку играл бесконечные партии в блиц в интернете, всё-таки показал, что он остаётся бойцом и настоящим таланом. Произошло чудо – Фируджа сначала вывернулся от мёртвой связки, а потом и вовсе в цейтноте индийца сплёл ему матовую сетку!

Тем временем, в параллельной партии собрался и Ян: он снова нашел красивейшую комбинацию и вышел сухим из воды – ничья!

Мужской турнир претендентов – 2024. 7-й тур

Хикару Накамура (США) – Ян Непомнящий (Россия)

Итак, на выходной после первого круга Непомнящий уходит в приподнятом настроении. Он единоличный лидер турнира – 4,5 из 7. На пол-очка отстают Гукеш с Рамешбабу Прагнанандхой (Индия) и Фабиано Каруана (США).

Этот выходной очень вовремя! А после перерыва Яну играть белыми против аутсайдера Ниджата Абасова, и вот тут хорошо бы припасти ударную разработку, да взять важное очко! Абасову в этом турнире экстра-класса очень сложно – три поражения при четырёх ничьих, поэтому шансы точно есть!

В женском соревновании в ключевой дуэли лидеров китаянка Тань Чжунъи устояла чёрными против россиянки Александры Горячкиной и сохранила отрыв в пол-очка. Вновь упустила хороший шанс Екатерина Лагно, которая, на мой взгляд, вообще имела больше всех прекрасных позиций в первом круге. Но, увы, болгарка Нургюл Салимова сумела в отчётном поединке спаслась.

Женский турнир претендентов – 2024. 7-й тур

Екатерина Лагно (Россия) – Наргюл Салимова (Болгария)

Тем временем, очередную свою партию выиграла неудачно стартовавшая китаянка Лэй Тинцзе – на этот раз у Рамешбабу Вайшали. Таким образом, у Тань Чжунъи 5 очков, у Горячкиной – 4,5, а у Тинцзе и Лагно – по 4.

На старте второго круга важнейшей станет дуэль Тань Чжунъи – Лэй Тинцзе. Занятно, что в таких турнирах китайцы вообще редко играют как одна команда, что характерно для стран с коммунистической формой управления. Китай большой, в нем много различных центров силы, как в мужских, так и в женских шахматах, которые с невероятной силой конкурируют друг с другом. Поэтому, конечно, Лэй будет стремиться к реваншу за обидный первый круг.

Тем временем, россиянок ждет повторное междоусобное дерби, которое во многом решит – кто же бросится в погоню за лидером из Китая.