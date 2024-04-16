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Шахматный турнир претендентов — 2024: в 10-м туре Непомнящий сыграл вничью с Доммараджу, обзор партии

Непомнящий нещадно атаковал своего главного конкурента. Но всё было безуспешно!
Дмитрий Кряквин
Шахматный турнир претендентов — 2024
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В 10-м туре Ян сыграл вничью с Доммараджу из Индии. Эти два гроссмейстера продолжают делить первое-второе места в турнирной гонке.

В 10-м туре турнира претендентов в канадском Торонто синхронно своё веское слово сказали американские гроссмейстеры Фабиано Каруана и Хикару Накамура, до старта считавшиеся главными фаворитами наряду с россиянином Яном Непомнящим, однако проводящие соревнование достаточно неровно.

Накамура обыграл аутсайдера турнира Ниджата Абасова (Азербайджан), а вокруг партии Каруаны с Алирезой Фируджей (Франция) разгорелись настоящие страсти. После вчерашнего скандала с обувью француза иранского происхождения градуса напряжения добавило то, что отцу Фируджи не разрешили присутствовать во время партии в игровом зале.

Скандал вокруг туфель Фируджи был нешуточным:
«Позорное действие арбитра». Вокруг партии Яна Непомнящего разгорелся судейский скандал
«Позорное действие арбитра». Вокруг партии Яна Непомнящего разгорелся судейский скандал

По словам директора турнира гроссмейстера Павла Трегубова, Хамидореза Фируджа даже угрожал вызвать полицию и апеллировал к общественности: рассказывал, что даже не умеет играть, а просто хочет поддержать сына – зачем, мол, такие драконовские меры против возможных подсказок?

Так или иначе – Алиреза Фируджа потерпел очередное поражение и теперь после выходного поборется с Абасовым за то, чтобы не занять последнее место в этом турнире. Каруана и Накамура, наоборот, лишь на пол-очка отстают от лидеров – делят третье-пятое места с Прагнанандхой (Индия).

В поединке же идущих на двух первых местах Яна Непомнящего и Гукеша Доммараджу на выходе из дебюта российский гроссмейстер попытался начать атаку на короля соперника. В один момент компьютер указывал на головокружительную возможность, которая действительно могла помочь создать опасные угрозы чёрным, но Ян прошёл мимо неё, и индийский юноша очень уверенно достиг ничейной гавани серией аккуратных разменов.

Мужской турнир претендентов — 2024. 10-й тур

Ян Непомнящий (Россия) — Гукеш Доммараджу (Индия)

Следующие партии на турнире состоятся в среду, 17 апреля. Между собой сыграют: Видит (5 очков) – Непомнящий (6), Доммараджу (6) – Каруана (5,5) и Прагнанандха (5,5) – Накамура (5,5). Невероятная плотность гонки, в которой каждые пол-очка могут стать решающими, сохраняется.

Мужской турнир претендентов – 2024. Таблица
Полное расписание мужского турнира претендентов – 2024

В женском соревновании, увы, в отчётном туре чаша весов в российско-китайском противостоянии качнулась в пользу наших восточных соседей. В напряжённых схватках логично завершились ничьими партии Екатерины Лагно (Россия) с Анной Музычук (Украина) и Тань Чжунъи (Китай) с Хампи Конеру (Индия), а в принципиальной дуэли россиянки Александры Горячкиной против китаянки Лэй Тинцзе наша спортсменка ошиблась, когда до ничейного соглашения оставались считаные ходы.

Женский турнир претендентов — 2024. 10-й тур

Александра Горячкина (Россия) — Лэй Тинцзе (Китай)

В результате китайская пара захватила лидерство – у Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе по 6,5 очка. Горячкина и Лагно отстают на целое очко – за четыре тура без сильнодействующих средств такую разницу не отквитать.

В 11-м туре Чжунъи встретится с Лагно, Тинцзе с Музычук, а Горячкина – с аутсайдером Рамешбабу Вайшали. Нашим девушкам нужна победа!

Женский турнир претендентов – 2024. Таблица
Полное расписание женского турнира претендентов – 2024
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