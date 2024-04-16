В 10-м туре Ян сыграл вничью с Доммараджу из Индии. Эти два гроссмейстера продолжают делить первое-второе места в турнирной гонке.

Непомнящий нещадно атаковал своего главного конкурента. Но всё было безуспешно!

В 10-м туре турнира претендентов в канадском Торонто синхронно своё веское слово сказали американские гроссмейстеры Фабиано Каруана и Хикару Накамура, до старта считавшиеся главными фаворитами наряду с россиянином Яном Непомнящим, однако проводящие соревнование достаточно неровно.

Накамура обыграл аутсайдера турнира Ниджата Абасова (Азербайджан), а вокруг партии Каруаны с Алирезой Фируджей (Франция) разгорелись настоящие страсти. После вчерашнего скандала с обувью француза иранского происхождения градуса напряжения добавило то, что отцу Фируджи не разрешили присутствовать во время партии в игровом зале.

По словам директора турнира гроссмейстера Павла Трегубова, Хамидореза Фируджа даже угрожал вызвать полицию и апеллировал к общественности: рассказывал, что даже не умеет играть, а просто хочет поддержать сына – зачем, мол, такие драконовские меры против возможных подсказок?

Так или иначе – Алиреза Фируджа потерпел очередное поражение и теперь после выходного поборется с Абасовым за то, чтобы не занять последнее место в этом турнире. Каруана и Накамура, наоборот, лишь на пол-очка отстают от лидеров – делят третье-пятое места с Прагнанандхой (Индия).

В поединке же идущих на двух первых местах Яна Непомнящего и Гукеша Доммараджу на выходе из дебюта российский гроссмейстер попытался начать атаку на короля соперника. В один момент компьютер указывал на головокружительную возможность, которая действительно могла помочь создать опасные угрозы чёрным, но Ян прошёл мимо неё, и индийский юноша очень уверенно достиг ничейной гавани серией аккуратных разменов.

Мужской турнир претендентов — 2024. 10-й тур

Ян Непомнящий (Россия) — Гукеш Доммараджу (Индия)

Следующие партии на турнире состоятся в среду, 17 апреля. Между собой сыграют: Видит (5 очков) – Непомнящий (6), Доммараджу (6) – Каруана (5,5) и Прагнанандха (5,5) – Накамура (5,5). Невероятная плотность гонки, в которой каждые пол-очка могут стать решающими, сохраняется.

В женском соревновании, увы, в отчётном туре чаша весов в российско-китайском противостоянии качнулась в пользу наших восточных соседей. В напряжённых схватках логично завершились ничьими партии Екатерины Лагно (Россия) с Анной Музычук (Украина) и Тань Чжунъи (Китай) с Хампи Конеру (Индия), а в принципиальной дуэли россиянки Александры Горячкиной против китаянки Лэй Тинцзе наша спортсменка ошиблась, когда до ничейного соглашения оставались считаные ходы.

Женский турнир претендентов — 2024. 10-й тур

Александра Горячкина (Россия) — Лэй Тинцзе (Китай)

В результате китайская пара захватила лидерство – у Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе по 6,5 очка. Горячкина и Лагно отстают на целое очко – за четыре тура без сильнодействующих средств такую разницу не отквитать.

В 11-м туре Чжунъи встретится с Лагно, Тинцзе с Музычук, а Горячкина – с аутсайдером Рамешбабу Вайшали. Нашим девушкам нужна победа!