Ян по ходу партии форсированно проигрывал, но и в этот раз сумел уклониться от поражения и нанести сопернику разящий удар.

От игры Непомнящего волосы вставали дыбом! Однако он взял себя в руки и разгромил индийца

По ходу 11-го тура турнира претендентов в какой-то момент показалось, что на российские шахматы надвигается настоящая катастрофа. Среда могла стать по-настоящему чёрным днём для российских шахмат. Девушки, увы, так и не спаслись, но Ян Непомнящий всё-таки добавил в картину ярких красок.

В женском турнире у Екатерины Лагно были отличные шансы остановить лидера Тань Чжунъи, но в критический момент она не нашла сильнейший удар, промедлила, осталась без пешки и в итоге потерпела поражение.

Женский турнир претендентов — 2024. 11-й тур

Тань Чжунъи (Китай) — Екатерина Лагно (Россия)

Оставалась надежда на Александру Горячкину. Тем более что она боролась против аутсайдера турнира Рамешбабу Вайшали (Индия). Но, увы, сестра Прагнанандхи провела эту партию с бо́льшим успехом – долгое время в сложной игре сохранялось равенство, однако в ферзевом окончании Саша ошиблась последней.

Женский турнир претендентов — 2024. 11-й тур

Рамешбабу Вайшали (Индия) — Александра Горячкина (Россия)

Теперь китаянки ушли вперёд – у Тань Чжунъи 7,5 очка, у Лэй Тинцзе – 7, а Лагно и Горячкина с 5,5 очка делят третье-пятое места с Хампи Конеру (Индия). На первое место уже не выйти (если только не случится какое-то чудо), но стоит попытаться поправить положение дел и забить шахматный «гол престижа».

Ян Непомнящий не побеждал (но и не проигрывал!) с 4-го тура. Многие болельщики уже поверили, что для него главное – удержать свои «+2», но оказалось, что российский гроссмейстер всё-таки хочет побеждать. Просто «доезжать» на ничьих Яну уже было нельзя – впереди встречи с американцами Хикару Накамурой и Фабиано Каруаной, а ещё один прямой конкурент Гукеш Доммараджу (Индия) может запросто взять плановое очко в партии с аутсайдером Ниджатом Абасовым (Азербайджан).

Поэтому Ян в сложном окончании партии с Видитом Гуджрати (Индия) пошёл на огромный риск, чтобы добыть победу. Стоит отметить, что и его противник тоже нуждался только в выигрыше, если хотел догнать лидеров.

В какой-то момент волосы вставали на голове – Видит выигрывал форсированно, потом вроде бы побеждал, но со сложными компьютерными хитростями. Однако в цейтноте упустил перевес, и тут Ян тонко прочувствовал, что надо бежать своим королём матовать соперника! Ничья ещё была достижима, но индиец совершенно потерял ориентацию в пространстве! Победа!

Мужской турнир претендентов — 2024. 11-й тур

Сантош Видит Гуджрати (Индия) — Ян Непомнящий (Россия)

Ветер подул в паруса российского спортсмена, и вместо катастрофы за три тура до финиша Непо – единоличный лидер турнира! У россиянина 7 из 11.

А вот в группе преследователей перестановки: американец Хикару Накамура обыграл Рамешбабу Прагнанандху и теперь делит второе место с Гукешем Доммараджу (оба – Индия) – у Накамуры и Гукеша по 6,5 очка.

В 12-м туре 18 апреля Непомнящий сыграет с Прагнанандхой, Накамура померяется силами с Алирезой Фируджей (Франция), а Доммараджу сразится с аутсайдером турнира Ниджатом Абасовым. Сильное напряжение в турнирной гонке сохраняется, любые пол-очка могут стать решающими.

Впрочем, у россиянина на пол-очка больше и лишний белый цвет на финише (с Накамурой он будет играть белыми, с Каруаной – чёрными). Есть небольшой запас прочности, и так играть всё-таки будет чуточку спокойнее!